„Alles Andras“ – die Fan-Kolumne zum 1. FC Union Berlin, Teil 4: Ein Festtag für reisewütige Unioner

Am Samstag trifft sich die Union-Karawane zum alljährlichen Autokorso auf der A2 Richtung Westen. Oder in überfüllten Regionalzügen, dem 49-Euro-Ticket sei Dank. Reiseziel ist die als „Stadt des Kraft-durch-Freude-Wagens bei Fallersleben“ im Jahr 1938 gegründete Ansiedlung. Im Jahr 1945 erhielt diese aus Scham den Namen einer zufällig in der Nähe gefundenen Wasserburg: Wolfsburg.

Es ist ein Festtag für alle reisewütigen Unioner. Denn man kann Eintrittskarten noch am Spieltag vor Ort erwerben, auch wenn der Auswärtsblock längst ausverkauft ist. Leider waren diese Fahrten in der Vergangenheit meist von Enttäuschungen geprägt. Das Unentschieden im März diesen Jahres war der erste Punktgewinn am Erlebnispark Autowelt. Nach vier Niederlagen. Geld gewinnt eben doch häufiger als nicht.

Relegationsspiel in einer klassischen Kampfbahn

So war es auch zum ersten Spiel Unions in Wolfsburg am Donnerstag, dem 28. Mai 1992. Es war das erste Punktspiel Unions auf Alt-Bundesgebiet nach dem Mauerfall. Union, 1992 Meister der NOFV-Oberliga Mitte, spielte um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga gegen die Meister der anderen Nord- und Ostdeutschen Oberligen. Nach einem 3:0 daheim gegen Zwickau nun das erste Punktspiel im Ex-Zonenrandgebiet. Wer den VfL nur als BSG Volkswagen Wolfsburg kennt, dem sei gesagt, dass der VW-Konzern den Wolfsburger Fußball 1992 noch nicht komplett vereinnahmt hatte.

Privat Zur Person Andras Ruppert (55), in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, ist studierter Volkswirt und weltweit als Strategieberater tätig. Seit mehr als 40 Jahren Union-Fan mit Dauerkarte, wohnt er seit 20 Jahren mit Frau und Sohn in Oslo, Norwegen. Er ist Mitgründer des norwegischen Union-Fanklubs Bamsegjengen, bekennender Metalhead, Geschichtsnerd und Münzsammler. Alle 14 Tage schreibt er für die Berliner Zeitung über seinen Herzensverein.

Im Mai 1992 spielte der VfL noch im Stadion am Elsterweg, einer klassischen kommunalen Kampfbahn im Stil der 1930er-Jahre für 15.000 Besucher. Das Kleinod verfügte über eine winzige überdachte Tribüne, ein Laufbahn-Oval mit 10 Stehplatzreihen ohne Dach, viel Unkraut und einem rostigen Zaun, alles Indizien für geringe Zuschauerzahlen. Statt nach „goldenem Westen“ roch es eher nach DDR-Provinz, so wie in den damals ähnlich aussehenden Stadien in Cottbus, Frankfurt/Oder oder Leipzig-Probstheida.

Josip Juranovic trifft im März beim Gastspiel in Wolfsburg per Elfmeter zum 1:0 für Union. Schrodter/imago

Für einen Donnerstag sah man ziemlich viele rot-weiße Autos auf der Autobahn. Zum Anpfiff um 18 Uhr waren unter den rund 7000 Zuschauern gut 2500 Unioner. Es gab in meiner Erinnerung kein Bier im Gästeblock, die Wurstbude wurde in 30 Minuten leer gefegt. Nüchtern fühlte sich die 0:4-Niederlage unserer Helden um Hofschneider, Placzek und Gibbi Mbasela noch schlimmer an. Letzterer war übrigens der erste Afrikaner im Union-Trikot.

Union ist mittlerweile auf Augenhöhe mit Wolfsburg

Mit dem Sieg über Union begann Wolfsburgs Aufstieg in Deutschlands Fußballolymp, inklusive Gravur auf der Salatschale. Die Wege Unions und des VfL trennten sich für 27 Jahre. Das Stadion am Elsterweg wich zwischendurch der heutigen „Wie-heißt-die-noch-hab-ich-vergessen-Arena“. Menschen in Beton und Stahl – kann man haben, muss man nicht. War wahrscheinlich Resteverwertung aus der Autowelt.

Die Zeiten haben sich geändert, Union und Wolfsburg spielen mittlerweile auf Augenhöhe. Machen wir uns daher, wie bereits in Darmstadt, mit einem Lied der Zuversicht auf den Weg in die Provinz: „Wo du auch spielst, ja, wir folgen dir und ist der Sieg auch noch so fern. Gib niemals auf und glaub an dich, ja, dann kann der Sieg nur dir gehör’n!“ Das sollten wir dann gleich bis zum Madrid-Spiel in der Champions-League durchsingen.



Eisern!