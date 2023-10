„Alles Andras“ – die Fan-Kolumne zum 1. FC Union Berlin, Teil 7: Das Hauptstadtderby 2.0

Ein Derby, das Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart? Welches Hauptstadtderby, werden sich einige Nichtberliner fragen. Schließlich liegt Stuttgart-Bad Cannstatt 645 Kilometer von Berlin-Köpenick entfernt und ist damit eine der weitesten Auswärtsfahrten für Union-Fans.

Als Berliner, speziell wenn man im Prenzlauer Berg der 1990er-Jahre gewohnt oder eine Wohnung gesucht hat, weiß man es besser: Inoffiziellen Zahlen zufolge lebten 2017 rund 300.000 Baden-Württemberger in Berlin, in etwa so viele wie türkisch-stämmige Berliner. Allerdings kamen seit 2017 im Schnitt pro Jahr gut 7000 Schwaben hinzu. Damit sollte Berlin nach Stuttgart anno 2023 die zweitgrößte Stadt Baden-Württembergs sein, noch vor Karlsruhe und Mannheim.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

In den Hip-Bezirken Berlin breitgemacht

Die Subsummierung der Baden-Württemberger durch eingesessene Berliner unter dem Begriff des „Schwaben“ mag für Badener ärgerlich sein, ist ob der Entfernung aber sicher verzeihbar. Viele Dinge werden halt mit den Schwaben assoziiert wie Spätzle, Weckle oder Blechle. Diese machten und machen sich in Berlin üblicherweise in den Hip-Bezirken der Berliner Szene breit, in denen es in der Folge zu überhöhten Wohnungs- und Mietpreisen kommt. Wie im Prenzlauer Berg der 1990er – die „schwäbische Gentrifizierung“.

Privat Zur Person Andras Ruppert (55), in Berlin-Lichtenberg aufgewachsen, ist studierter Volkswirt und weltweit als Strategieberater tätig. Seit mehr als 40 Jahren Union-Fan mit Dauerkarte, wohnt er seit 20 Jahren mit Frau und Sohn in Oslo, Norwegen. Er ist Mitgründer des norwegischen Union-Fanclubs Bamsegjengen, bekennender Metalhead, Geschichtsnerd und Münzsammler. Alle 14 Tage schreibt er für die Berliner Zeitung über seinen Herzensverein.

Im Berliner Wohnungslotto setzt sich der trotz seines mythischen Geizes immer noch zahlungsfähigere und -willigere Schwabe regelmäßig gegen andere Zuwanderer (selbst Bayern!) oder Einheimische durch. In der Endkonsequenz zieht die Berliner Szene dann in andere Bezirke um – erst von Prenzlberg nach Friedrichshain, dann Neukölln, jetzt sogar Wedding. Und Schwabe/Schwäbin hinterher. Vielleicht wird irgendwann sogar mein Heimatbezirk Lichtenberg hip – Spätzle in Platte hat auch was.

Aus Sicht des Fußballs enden Derbys zwischen Union und Stuttgart übrigens regelmäßig sehr freundschaftlich. Vielleicht weil so viele der Berliner Schwaben Union als Zweitmannschaft adoptiert haben? Wüsste man vielleicht, wenn man den gemeinen Schwaben verstehen könnte. Vielleicht auch eine Form der schwäbischen Gentrifizierung, schließlich ist Union ja auch (noch) hip …

Union hat eine positive Bilanz

Im November 2016 gab es das erste Punktspiel an der Alten Försterei – ein 1:1. Von den insgesamt zehn Spielen um Punkte gegen die Schwaben endeten sechs unentschieden. Von fünf Heimspielen konnte Union zwei gewinnen, die anderen endeten unentschieden, inklusive des Aufstiegs-0:0 im Mai 2019. Auch auf den Cannstatter Wasn ging es mit einem Sieg für jede Mannschaft bei drei Unentschieden sehr ausgeglichen zu. Damit hat Union übrigens gegen eine der etabliertesten Bundesligamannschaften (Stuttgart liegt auf Platz vier der ewigen Bundesligatabelle, Union auf Platz 34) sogar eine positive Bilanz. Wahnsinn!

So sollte es auch nach dem kommenden Ersatz-Hauptstadt-Derby bleiben. Angesichts der jetzigen Situation beider Vereine wäre ich vielleicht mit einem langweiligen 0:0 zufrieden … drei Punkte wären natürlich viel schöner.



Eisern!