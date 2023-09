Am Anfang dieses Textes muss diesmal ein Warnhinweis stehen. Tun Sie sich selbst den Gefallen und lesen Sie an dieser Stelle nicht weiter, sollten Sie keine Leidenschaft für etwas im Leben haben. Wenn es nichts gibt, wofür sie brennen, das sie ins Schwärmen und Träumen bringt, werden Sie die nachfolgenden Zeilen vermutlich nicht verstehen und im Anschluss ein frustrierendes Gefühl der Zeitverschwendung verspüren.

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich als kleiner Junge am Wochenende schon in der Früh aufgewacht bin, wenn mit meiner Mannschaft ein wichtiges Fußballspiel anstand. Es war dann völlig zweitrangig, ob besagte Partie in der Kreis- oder Bezirksliga stattfand oder ob sich lediglich eine niedrige dreistellige Anzahl von Zuschauern auf den Sportplatz verirren würde, dieses Kribbeln im ganzen Körper war unersetzlich und irgendwie auch mit nichts zu vergleichen.

Die Zeiten, in denen ein eigenes Fußballspiel dermaßen elektrisiert hat, sind mittlerweile (leider) vorbei. Der Blick als Berichterstatter ist ein anderer, vom Spielfeld auf die Tribüne. Neben dem Rasen statt auf dem Platz. Es benötigt eine gewisse Distanz, Schwärmerei ist im Journalismus ziemlich fehl am Platz. Die unbändige Vorfreude bei wichtigen Partien ist aber geblieben. 22 Kicker, die einem Ball hinterherrennen – für mich ist das bis heute Leidenschaft, Faszination.

Am Dienstag, es war gegen 17.30 Uhr, war dieses besondere Kribbeln wieder da. Ich war im Lauf der Jahre in unzähligen Stadien im In- und Ausland. Das Staunen aber, das das neue Estadio Santiago Bernabéu in mir ausgelöst hat, kannte ich so bislang noch nicht. Der 1. FC Union Berlin gastiert zum ersten Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte bei Real Madrid. Für einige Spieler ist es das Highlight in ihrer Karriere.

Das Estadio Santiago Bernabéu am Tag vor dem größten Spiel der Vereinsgeschichte des 1. FC Union Berlin: Der Platz wird fürs Abschlusstraining bewässert. Nils Malzahn

Und auch für die mitgereisten Reporter ist es ganz besonders. Um 17.30 Uhr also, zu Beginn des Abschlusstrainings der Köpenicker im Stadion, betraten auch wir, die anwesenden Journalisten, diesen für Fußballfans heiligen Ort. Ausnahmslos jeder zückte sein Handy, machte Erinnerungsfotos, wollte den Moment irgendwie teilen. Als ich die letzten Stufen zur Tribüne lief, hatte ich Gänsehaut am ganzen Körper. Das Bernabéu versprüht eine Magie, die nur schwer in Worte zu fassen ist.

Auf der Pressekonferenz knapp eine Stunde zuvor hatte der Kollege der Bild-Zeitung Union-Trainer Urs Fischer gar gefragt, ob es den Spielern erlaubt sei, rund um das Spiel Selfies von sich im Stadion zu machen. Der Gedanke allein drückte schon aus, dass die Begegnung aus Berliner Sicht am Mittwoch keine normale sein wird.

Als ich im Sommer-Trainingslager in Österreich mit Kevin Behrens über die einen Monat später folgende Champions-League-Auslosung gesprochen und ihn nach seinem Wunschgegner in der Gruppenphase gefragt hatte, musste der Stürmer seinerzeit nicht lange überlegen. „Real Madrid“, sagte Unions Senkrechtstarter der zurückliegenden Wochen. „Wir haben auf dem Bolzplatz immer die Champions League nachgespielt, jeder hat sich einen Spieler ausgesucht und ich war Ronaldo“, erzählte Behrens mit leuchtenden Augen.

Der 32-Jährige gehört zu den Spielern, die in ihrem Leben mutmaßlich kein größeres Fußballspiel auf dem Platz mehr erleben werden. Umso wichtiger ist es, das richtige Maß zwischen Genuss und Seriosität zu finden. Das gilt für die Spieler – und auch für die Journalisten. Ganz besonders dann, wenn dem 1. FC Union Berlin heute Abend tatsächlich der ganz große Coup gelingen sollte.