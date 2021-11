Berlin - Diesen Ball in der 72. Minute hätte Andreas Luthe wohl besser anders zu klären versucht. Den Rückpass von Marvin Friedrich nahm der Torwart des 1. FC Union Berlin zunächst noch sicher an, doch anstatt vor dem heraneilenden Cyriel Dessers den Ball einfach rauszuschlagen, probierte es Luthe mit einem Haken und rutschte weg. Auf dem nassen Rasen liegend musste er zuschauen, wie Dessers den Ball ins leere Tor schoss. In einer Phase, in der die Eisernen der Führung näher waren, hatte ihr Keeper entscheidend gepatzt und musste die 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Feyenoord Rotterdam auf seine Kappe nehmen.

Bengalos vernebeln das Stadion

An einem Tag, an welchem am Vormittag darüber entschieden wurde, dass in Deutschland auch weiterhin die Fußballvereine dafür zahlen müssen, wenn in den Stadien mit pyrotechnischen Erzeugnissen gezündelt wird, hatte sich zunächst der Anpfiff ausgerechnet wegen Nebels von zahlreichen Bengalos aus dem Gästeblock etwas verzögert. Als die Schwaden so langsam verzogen waren, dürfte auch demjenigen, der erst sehr spät seinen verregneten Platz im Olympiastadion eingenommen hatte, aufgefallen sein, dass Taiwo Awoniyi diesmal nicht von Anfang an auf dem Platz stand. Auch Timo Baumgartl, der zuletzt starke Niko Gießelmann und Grischa Prömel saßen nur auf der Bank, dafür rückten Marvin Friedrich, Tymoteusz Puchacz, Levin Öztunali und Kevin Behrens in die Startelf. Max Kruse hatte verletzungsbedingt passen müssen.

Die erste kleine Duftmarke setzten die Gastgeber in Person von Sheraldo Becker. Nach einem Ballgewinn marschierte der Niederländer über die linke Seite in den Rotterdamer Strafraum, blieb dort allerdings am herauseilenden Feyenoord-Keeper Justin Bijlow hängen (6.). Im Vergleich zum Hinspiel vor zwei Wochen ging es diesmal um defensive Stabilität, die beim 1:3 in Rotterdam in den entscheidenden Phasen fehlte. Also bloß nicht gleich am Anfang zu offensiv zu Werke gehen, in der Abwehr erst einmal die Sicherheit für den Rest des Spiels holen.

Feyenoord hatte aber bereits im ersten Duell ein probates Mittel gefunden, um für Unruhe zu sorgen: frühes Anlaufen in der Union-Hälfte. Erfolgreich praktizierten das die Niederländer zum Leidwesen der Berliner Fans bereits in der 15. Minute. Über die rechte Abwehrseite der Eisernen konnten sich die Gäste in den Strafraum spielen, wo Bryan Linssen den Ball zunächst gut annehmen konnte, ihn gegen zwei Unioner behauptete und aus zentraler Position zum Schuss kam. Während der Ball an den linken Innenpfosten ging und von dort vor der Torlinie in die andere Richtung des Fünfmeterraums rollte, hatten die Union-Verteidiger Luis Sinisterra aus den Augen verloren, was der Kolumbianer mit dem 1:0 für die Gäste bestrafte.

In einem Spiel, das bei anhaltendem Regen auch einer Belastungsprobe des Rasens gleichkam, brauchten die Unioner etwas, um sich vom Rückstand zu erholen und selber Druck aufzubauen. Vor allem Tymoteusz Puchacz zeigte sich auf der linken Seite stark verbessert und sorgte mit seinen flachen Hereingaben für Gefahr. Und auch an der aus Union-Sicht wichtigsten Szene der ersten Hälfte war der Pole beteiligt. Nach mehreren gescheiterten Versuchen überließ er den Ball in halblinker Position dem gut postierten Christopher Trimmel, der aus rund 20 Metern den Ball mit der Innenseite perfekt erwischte und ins rechte Eck zum mittlerweile verdienten Ausgleich traf (41.).

Awoniyi wird spät eingewechselt

Gerade die letzten zehn Minuten der ersten Hälfte hatten gezeigt, dass gegen diese Rotterdamer etwas zu holen, die Abwehr verwundbar ist. Wohl auch deshalb gingen die Unioner nach dem Seitenwechsel direkt offensiv zu Werke, blieben allerdings noch ohne nennenswerte Aktion und mussten zudem defensiv hochkonzentriert bleiben. Um aus dem einen Punkt drei Zähler zu machen, wechselte Fischer nach knapp einer Stunde mit Awoniyi seinen besten Torschützen der laufenden Saison ein. Die Partie war mittlerweile völlig offen, der Lucky Punch beiden Teams zuzutrauen. Für den sorgte ausgerechnet Andreas Luthe mit seinem Patzer. Die Platzverweise von Christopher Trimmel (87.) und Cedric Teuchert (89.) waren nur noch eine Randnotiz.