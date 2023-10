Applaus, Applaus: Der 1. FC Union Berlin macht seine Mitglieder glücklich

Es sind mal wieder bewegte Zeiten beim 1. FC Union Berlin. Bewegt, das kann so viel bedeuten, ist so ein schwammiger und gleichermaßen unkonkreter Ausdruck. Momentan bedeutet „bewegt“ auf dem Platz nichts Gutes. Sieben Spiele in Folge haben die Profis verloren, fünf in der Bundesliga, zwei in der Champions League. Auf der Mitgliederversammlung, die am Sonntag handgestoppte 216 Minuten dauerte und damit deutlich kürzer als im Vorjahr war, spürte man davon aber nur wenig.

Es gab Applaus. Für Präsident Dirk Zingler. Für Manager Oliver Ruhnert. Und natürlich auch für Trainer Urs Fischer und die Mannschaft, die der Veranstaltung auf der Haupttribüne im Stadion An der Alten Försterei handgestoppte 49 Minuten beiwohnten. Die Ehrungen begleiteten sie aus dem Publikum, das ansonsten aus 821 Mitgliedern des Vereins bestand, dann gingen sie so langsam ihrer Wege. Es ist Länderspielpause, zum vorletzten Mal in diesem Kalenderjahr, und damit eine gute Zeit aus den Köpfen zu bekommen, was sich in den vergangenen Wochen in Köpenick an sportlichem Misserfolg zugetragen hat.

Demgegenüber stand also der Applaus. Die wirtschaftlichen Schritte haben sich im vergangenen Jahr schließlich weiter in eine Richtung entwickelt, für die lauter Beifall angebracht ist. Erstmalig seit 1990 kann der 1. FC Union Berlin mit rund 1,8 Millionen Euro ein positives Eigenkapital verzeichnen, die Gesamteinnahmen (Spielbetrieb, Sponsoring und Vermarktung, TV-Verwertung, sonstige betriebliche Erlöse) sind im Vergleich zur Saison 2021/22 von 122 Millionen Euro auf 174 Millionen Euro gestiegen. Die Mitglieder sind glücklich mit dem, was sie von der Bühne zu hören bekamen.

Natürlich wurde auch diskutiert. Ob der Umzug für die Champions-League-Spiele ins Olympiastadion denn wirklich zwingend notwendig gewesen wäre? Ob der Verein nichts dafür tun könne, dass Auswärtsfahrer bei den internationalen Spielen - wie zuletzt im September in Madrid - besser geschützt werden könnten? Oder, ob der Verein hinsichtlich der infrastrukturellen Entwicklung nicht noch einmal überlegen würde, eine U23 in den Wettbewerb zu schicken, um Jugendspieler eher an den Verein binden zu können?

Auf all diese Fragen hatte Zingler Antworten, die den Großteil der anwesenden Mitglieder, gemessen am Applaus, dann doch zufriedenstellte. „Wir wollen die Organisationsstruktur im normalen Bereich halten“, sagte der 59-Jährige etwa. Damit unterstützte er noch einmal die Aussage, dass die Köpenicker nicht dauerhaft damit kalkulieren könnten, im internationalen Wettbewerb vertreten zu sein. Er berichtete von Hass-Mails, die Union-Mitglieder aus unterschiedlichsten, aber zum Großteil banalen Gründen geschrieben hätten und auf die dafür zuständigen Mitarbeiter des Vereins immer eine freundliche Antwort finden würden.

1. FC Union Berlin: Konzertbühne im neuen Parkhaus

Dirk Zingler schützt jeden Einzelnen, der sich für den Verein aufopfert, der zuerst die Frage stellt, was er dem Klub geben könne, bevor er daran denkt, was er denn als Gegenleistung zurückbekommen würde. Und genau das kommt an. Natürlich, daraus macht auch Zingler keinen Hehl, sei die Profimannschaft die „Lokomotive“ des Vereins. Doch Union ist mehr. „Wir wollen, dass die Menschen die Alte Försterei auch außerhalb des Fußballs besuchen“, erklärte der Präsident als der Plan vorgestellt wurde, im neuen Parkhaus am Gelände eine Konzertbühne einzubauen.

Das klingt zunächst einmal sehr futuristisch, für die meisten Fans sicherlich abstrakt und trotzdem dient es dem Zweck, die Gemeinschaft – nicht wenige sprechen bei Union von der Familie – weiter zu stärken. Die Teilnahme an der Champions League wird weitere Millionen in die Vereinskasse spülen. Man kann sicher sein, dass es im nächsten Jahr wieder Applaus geben wird und das sicherlich nicht nur wegen des Ausflugs in die Königsklasse.