Arnd Zeigler: „Für Union habe ich große Faszination und viel Respekt“

Arnd Zeigler ist in Bremen so verwurzelt wie die Stadtmusikanten. Der 57-Jährige arbeitet als Moderator (Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs), Autor und Journalist seit vielen Jahren im Profifußball, in erster Linie ist es aber die Liebe, die ihn mit dem runden Leder verbindet. Sein Herz hat er vor etlichen Jahren an den SV Werder verloren, dort ist er bis heute auch Stadionsprecher.

Nun bereist er innerhalb kürzester Zeit zweimal die Hauptstadt. Am vergangenen Wochenende begleitete er Werder am letzten Bundesliga-Spieltag zum Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin, am Sonnabend ist er schon wieder hier: Dann beim 80. Finale des DFB-Pokals auf der anderen Seite der Stadt - im Olympiastadion.

Berliner Zeitung: Herr Zeigler, am vergangenen Sonnabend haben Sie aus größtmöglicher Nähe mitbekommen, wie sich der 1. FC Union Berlin erstmals für die Champions League qualifiziert hat. Sie waren mit dem SV Werder Bremen zu Gast An der Alten Försterei ...



Arnd Zeigler: Tatsächlich war ich überhaupt das erste Mal für ein Fußballspiel da. Ich habe dort in der vergangenen Saison schon Sendungen im Rahmen der Europa League aufgezeichnet, kannte also die Räumlichkeiten, aber eben nicht die Stimmung.

Und? Wie fällt das Fazit aus?



Es war eine unfassbare Atmosphäre, ganz besonders deshalb, weil das Stadion ja nicht sehr groß ist. Das war ganz weit vorne in meiner persönlichen Rangliste im Bezug auf Stimmung in Bundesliga-Stadien. Ich habe das sehr genossen.

Wie beurteilen Sie denn den sportlichen Erfolg des Vereins?



Wie vermutlich alle Menschen, die sich damit beschäftigen, habe ich eine große Faszination und viel Respekt für das, was dort entstanden ist. Union Berlin ist neben dem SC Freiburg der Verein, der das beste Beispiel dafür liefert, was man mit Kontinuität, einem guten Trainer , einem funktionierendem Management und einem schlüssigen Konzept erreichen kann. Dann lässt man Mannschaften hinter sich, die vielleicht mehr Geld haben, aber eben nicht das Know-how und die nötige Unaufgeregtheit.

Das klingt so, als müsste Union vielen anderen Vereinen in der Bundesliga als Vorbild dienen.



Ich finde interessant, dass der Klub - und den Begriff meine ich in diesem Zusammenhang nicht negativ - ein Geschäftsmodell entwickelt hat. Um in der Bundesliga oben mitspielen zu können, braucht es genau das. Man muss als Verein seine Nische finden. Union macht diesen Wahnsinn nicht mit, in einer Saison notfalls drei Trainer zu haben oder sich irgendwie Geld zusammenzupumpen, nur um den Kader noch weiter aufzublähen. Das ist bemerkenswert, wo man doch deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, als die üblichen anderen Mannschaften da oben.

In der kommenden Spielzeit hat Union durch die Qualifikation für die Champions League nun deutlich mehr Geld zur Verfügung. Gibt es irgendein Indiz, das dafür spricht, dass der Verein damit nicht gut umgehen wird?



Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür sind Oliver Ruhnert und Urs Fischer zu clever in ihrer gesamten Vorgehensweise. Das sieht man an Transfers, wie beispielsweise dem von Robin Knoche vor ein paar Jahren. Das ist so ein typischer Union-Transfer, mit dem sich Vereine wie Bayern oder Dortmund nicht beschäftigt hätten, der für Union aber einen unschätzbaren Wert hat. Und davon haben sie in der Mannschaft etliche.

Während die Saison für Union vorbei ist, geht es für Eintracht Frankfurt und RB Leipzig am Sonnabend um den DFB-Pokal. Gefühlt wird wieder ganz Berlin auf den Beinen sein, sie sind auch im Stadion.



Ich habe das Finale schon aus unterschiedlichsten Perspektiven verfolgt, war als Fan, Berichterstatter oder auch schon als Stadionsprecher mit Werder 2004 dabei. Man kann sich dieser Stimmung einfach nicht entziehen, diesem feierlichen Rahmen. Irgendwann geht über dem Marathontor die Sonne unter, dann ist das Licht ganz besonders. Ich finde, der Versuch aus dem Finale das deutsche Wembley zu machen ist vollkommen gelungen.

Ist die Paarung in diesem Jahr auch aufgrund dessen schon reizvoll, weil der Dauer-Gewinner FC Bayern jetzt schon zum dritten Mal hintereinander nicht dabei ist?



Es ist immer schön, wenn ein Wettbewerb spannend ist. Was mich an einer Teilnahme von Bayern meist gestört hat, ist die Tatsache, dass es für deren Fans gefühlt eben nicht das Allergrößte ist, weil sie das schon so oft erlebt haben. Letztes Jahr war ich beim Pokalfinale ein wenig mit dem SC Freiburg unterwegs. Die haben dort fußballerisch die Nacht ihres Lebens gehabt und das, obwohl sie am Ende gegen Leipzig verloren haben.

Sie waren insgesamt schon bei so vielen DFB-Pokal-Endspielen vor Ort. Gibt es eines, an das sie sich besonders gerne erinnern?



Mir fällt das Finale 1999 ein, als Werder als krasser Außenseiter nach Berlin gefahren ist und dann sensationell die Bayern im Elfmeterschießen geschlagen hat. Stefan Effenberg hat seinen Elfmeter zwei Meter übers Tor geschossen. Wahnsinnig spektakulär war es auch 2012, als Dortmund die Bayern 5:2 besiegt hat. Nicht, weil es gegen Bayern ging, sondern, weil es eine unfassbar tolle Atmosphäre war und ich einen sehr guten Draht zu Jürgen Klopp hatte, für den ich mich sehr gefreut habe.

Und dieses Jahr? Wem drücken Sie die Daumen und wer gewinnt am Ende?



Mir ist die Eintracht als Fan eines anderen Traditionsvereins etwas näher, auch wenn ich einige liebe Freunde in Leipzig habe. Ich denke, es wird ein ganz enges Spiel, das ich mir gut in der Verlängerung oder sogar im Elfmeterschießen vorstellen kann. Ich glaube an einen knappen Sieg für Frankfurt, in erster Linie hoffe ich auf ein tolles Fußballspiel.

Das Sie in diesem Jahr in welcher Funktion verfolgen?



Als Fan. Mit Bratwurst und Bier. Dadurch, dass ich beruflich so viel Fußball gucken 'muss', gibt es nur noch ganz wenige Spiele, die ich völlig entspannt verfolgen kann. Das Finale ist jetzt wieder mal eines davon und das feier' ich sehr.

Das Interview führte Nils Malzahn.