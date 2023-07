Attila Szalai statt Robin Gosens? 1. FC Union Berlin wohl vor Rekordtransfer

Fußballbundesligist 1. FC Union Berlin steht einem Medienbericht zufolge vor der Verpflichtung des Ungarn Attila Szalai und damit vor einem Rekordtransfer. Laut dem Fachmagazin Kicker soll Szalai von Fenerbahce Istanbul nach Berlin wechseln. Laut Berichten soll ein Angebot von rund 14 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Linksverteidiger vom türkischen Topklub akzeptiert worden sein. Bisheriger Rekordtransfer der Unioner ist Taiwo Awoniyi, für den der Klub zwischen 6,5 und 8 Millionen Euro ausgegeben haben soll.

András Schäfer könnte eine Rolle beim Wechsel von Attila Szalai spielen

Der 1. FC Union Berlin ist derweil nicht der einzige Verein mit Interesse an dem ungarischen Nationalspieler. Allerdings soll Szalai selbst einen Wechsel in die Bundesliga favorisieren. Mit András Schäfer hat die Mannschaft von Trainer Urs Fischer bereits einen ungarischen Nationalspieler in ihren Reihen.

Der Wechsel des deutschen Nationalspielers Robin Gosens aber würde bei einer Zusage von Szalai an die Eisernen wohl nicht mehr realisiert werden. Dabei hatte noch Christopher Trimmel im Kurztrainingslager in Bad Saarow eine Verpflichtung von Gosens befürwortet. „Ich würde mich freuen, wenn ein Spieler mit so einem Namen zu uns kommen würde. Es spricht für die Entwicklung des Vereins, dass so ein Spieler überhaupt mit dem Verein in Verbindung gebracht wird“, sagte der Union-Kapitän in einem Sky-Interview.

Für Christopher Trimmel wäre Robin Gosens ein echter Gewinn für Union

Für Trimmel wäre der linke Schienenspieler von Inter Mailand ein echter Gewinn. „Er ist ein Spieler von internationalem Format. Ich kenne seine Spiele und seine Spielweise – ein hervorragender Fußballer. Der würde uns definitiv verstärken, allein mit seiner Erfahrung“, sagte Trimmel. Offenbar aber haben die Verantwortlichen um Kaderplaner Oliver Ruhnert andere Pläne oder mussten sich aufgrund der Ablösemodalitäten rund um Robin Gosens nach einer Alternative zum Linksfuß in Diensten des Champions-League-Finalisten Gedanken machen. Im Ergebnis dieser Gedanken könnte nun also Attila Szalai und nicht Robin Gosens der neue Linksfuß für Trainer Urs Fischer werden.