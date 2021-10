Berlin - Während bei Eintracht Frankfurt am Sonnabend eine lange Heimserie beendet wurde, hat der 1. FC Union Berlin seine Erfolgsserie verlängert. Durch den 2:0 (0:0)-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg sind die Eisernen im Stadion An der Alten Försterei nun 21 Heimspiele in Folge ungeschlagen. Nach den Toren von Taiwo Awoniyi und Sheraldo Becker jubelten die Unioner nicht nur über den Erfolg, sondern auch über den Sprung auf Platz fünf.

Max Kruse zeigt sich schon vor dem Spiel offensiv

Einen Platz in der Tabelle waren sie bereits tags zuvor geklettert: Da der punktgleiche 1. FC Köln am Freitagabend mit 0:5 deutlich bei der TSG Hoffenheim unterlag, waren die Eisernen aufgrund der besseren Tordifferenz plötzlich Sechster und das Spiel gegen den VfL Wolfsburg – vor dem Anpfiff Fünfter – das Duell zweier Tabellennachbarn. Und weil es für den 1. FC Union vor der Länderspielpause sportlich ganz gut klappte und sich niemand bei den Einsätzen für sein Heimatland verletzt hatte, setzte Urs Fischer gegen den Champions-League-Teilnehmer auf die selbe Startelf wie beim 2:1-Sieg in Mainz. In vorderster Linie sollten also wieder Max Kruse und Taiwo Awoniyi für Gefahr und nach Möglichkeit auch Tore sorgen. Verbal war Kruse bereits ein paar Stunden vor dem Spielbeginn in die Offensive gegangen: „Die drei Punkte bleiben hier“, twitterte der ehemalige Wolfsburger.

Auf dem Platz aber war er erstmal nicht sehr auffällig. Das galt allerdings für beide Offensivreihen. Das Spiel des VfL war auf Ballbesitz und ruhigen Spielaufbau ausgerichtet, „dominantes Auftreten“ hatte Trainer Mark van Bommel von seiner Mannschaft gefordert. Da die Eisernen auf eine stabile Abwehr und schnelles Umschalten setzten, entwickelte sich ein Spiel, in dem sich beide Teams neutralisierten und wirklich gefährliche Offensivaktionen praktisch nicht zu sehen waren. Die einzig wirkliche Torchance hatte Dodi Lukebakio: Nach einem Angriff über die rechte Abwehrseite der Unioner musste der von Hertha BSC ausgeliehene Angreifer nur noch den Fuß hinzuhalten, scheiterte zum Glück der Eisernen allerdings am Aluminium. Bis auf einen Torschuss und eine Ecke von Max Kruse war von den Hausherren im ersten Durchgang nichts zu sehen.

Doch Urs Fischer war offenbar gar nicht so unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Warum aber auch nicht. Auf der einen Seite fehlten zwar die gefährlichen Offensivmomente, auf der anderen Seite aber wurde dem Gegner, immerhin ein Champions-League-Teilnehmer, nicht viel gestattet. Und überhaupt: Wenn der 1. FC Union in dieser Saison eins gezeigt hat, dann wohl die Tatsache, dass man mit wenig Möglichkeiten, dafür aber mit hoher Effektivität, punkten kann. Allen voran Taiwo Awoniyi. In der vergangenen Spielzeit ließ der Angreifer durchaus mal eine hochprozentige Chance liegen, in Mainz traf er zuletzt doppelt und avancierte damit zum Matchwinner.

Taiwo Awoniyi macht es wie im Spiel beim FSV Mainz 05

Beide Treffer erzielte er dabei übrigens nach dem Seitenwechsel und auch gegen Wolfsburg war der Nigerianer in Durchgang zwei zur Stelle. Einen von Julian Ryerson verlängerten Ball steckte Genki Haraguchi perfekt auf Awoniyi durch, der wiederum mit seinem Schuss durch die Beine von Wolfsburg-Keeper Koen Casteels in der 49. Minute zur 1:0-Führung der Eisernen traf. „Als ich den Ball bekommen habe, galt meine Konzentration nur dem Ball, um das Ziel zu treffen“, sagte der Torschütze, „es war ein gutes Zusammenspiel. Deshalb haben wir getroffen.“

Besser hätte es für die Unioner gar nicht laufen können, denn an der taktischen Ausrichtung musste Urs Fischer nicht drehen. Ja, Wolfsburg hatte auch in der Folgezeit mehr Ballbesitz, aber die Eisernen standen hinten weiter stabil, störten den Spielaufbau der Gäste mit punktuell frühem Anlaufen. Urs Fischer hat seiner Mannschaft einen Stil verpasst, in dem jeder seine Rolle erfüllt und aus dem niemand ausbricht. Das wirkt mitunter wenig spektakulär, kann den Gegner aber zur Verzweiflung treiben. Auch Mark van Bommel suchte in der Schlussphase nach Lösungen, versuchte es noch einmal mit personellen Wechseln und brachte mit Ridle Baku und Wout Weghorst zwei Spieler, die bei vielen Bundesliga-Klubs einen Stammplatz sicher hätten. Doch auch ihre Einwechslung prallte an der Defensive der Unioner ab.

Besser saßen die Wechsel der Eisernen. Der eingewechselte Andreas Voglsammer flankte, der ebenfalls spät ins Spiel gekommene Geraldo Becker köpfte und Casteels konnte den Ball erst kurz hinter der Linie klären. Mit dem 2:0 in der 83. Minute machten die Unioner den Deckel drauf und kletterten sogar aus eigener Kraft noch einen weiteren Tabellenplatz weiter nach oben.