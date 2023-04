Auf diese Frau hören beim 1. FC Union Berlin mehr als 600 Mitarbeiter

Es ist spät geworden an diesem Abend im Hochsommer. Die Sonne geht gerade unter, als Katharina Kienemann Feierabend macht. Doch bevor sie nach Hause fährt, dreht sie sich noch einmal um. Das, was sie da sieht, ist in den zurückliegenden Wochen ihr Arbeitsplatz gewesen, das Olympiastadion, es wirkt plötzlich ganz anders, nicht mehr kahl und kühl. Glutrot strahlt die Fassade in der Dämmerung: Lichtprobe vor der großen Premiere, auf dem Dach die Fahnen des 1. FC Union.