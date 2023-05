Augsburg gegen 1. FC Union Berlin: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Am Sonnabend spielen die Eisernen bei FC Augsburg. Hier lesen Sie alle Infos zur Liveübertragung der Begegnung im TV.

Am Sonnabend geht es für den 1. FC Union Berlin darum, einen weiteren Schritt Richtung Champions League zu machen: Für die Eisernen steht dabei die Partie beim FC Augsburg auf dem Programm, Anstoß: 15.30 Uhr.

Mit 31 Punkten liegt die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen aktuell auf Platz 13 der Tabelle. Mit vier Spielen bis zum Saisonende müssen die Fuggerstädter darauf achten, dass sie nicht doch noch in den Abstiegskampf verwickelt werden. Bei Union ist die Ausgangsposition natürlich eine ganz andere: Mit 56 Punkten sind die Köpenicker derzeit Tabellendritter, dürfen deshalb allemal auf die erstmalige Qualifikation für die europäische Königsklasse hoffen.

Trainer Urs Fischer kann aus dem Vollen schöpfen

Für Trainer Urs Fischer und seine Elf wird die Aufgabe in Augsburg eine anspruchsvolle sein, im Besonderen aufgrund der Tatsache, dass die Eisernen in der WWK-Arena bis dato noch keinen Sieg davontragen konnten. Die letzte Begegnung in der Hinrunde endete 2:2.

Während der Schweizer Fußballlehrer, der mit seinem Team in 30 Spielen schon 16 Siege erzielen konnte, im Saisonendspurt aus dem Vollen schöpfen kann, muss sein Kollege auf Torjäger Mergim Berisha (Sprunggelenksverletzung) und auf Stammkeeper Rafal Gikiewicz (Probleme mit der Schulter) verzichten. Für den Schlussmann mit Union-Vergangenheit hütet Tomas Koubek das Tor. Womöglich darf bei Union auch wieder Kevin Behrens nach seiner Gelbsperre von Beginn an ran, was für Jordan Siebatcheu erneut einen Platz auf der Ersatzbank zur Folge hätte.

Das Spiel wird live und exklusiv auf Sky übertragen, kommentiert von Hannes Hermann. Sendestart ist um 15.15 Uhr. Fans können das Spiel im TV oder Livestream verfolgen, indem sie bei Sky oder dem Streaming-Dienst Wow ein Bundesliga-Abo erwerben. Sky kostet aktuell 25 Euro pro Monat, Wow 29,99 Euro pro Monat.