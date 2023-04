Robert Andrich: Der aggressive Leader kehrt nach Köpenick zurück

Am Sonnabend empfängt der 1. FC Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky). Ein wichtiges Spiel ist das für beide Teams, träumt man doch hier wie dort fünf Spieltage vor Saisonende von der Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, im Endeffekt von der Champions League.

In den Reihen der Gäste findet sich eine alte Bekanntschaft der Eisernen, nämlich Robert Andrich. Der gebürtige Potsdamer steigerte sich von Saison zu Saison und wurde bald auch zum Stammspieler des Leverkusener Mittelfelds. Als „Stabilisator“ und „Aggressive Leader“ bezeichnete ihn Unions Trainer Urs Fischer während der Pressekonferenz am Donnerstag.

Seine Karriere startete Andrich bei den Junioren von FV Turbine Potsdam und wurde schnell von Hertha BSC entdeckt. Zwölf Jahre verbrachte er bei den Blau-Weißen, kam auf 52 Einsätze in der zweiten Mannschaft, erzielte dabei elf Tore. Dies reichte allerdings nicht für den Sprung zu den Profis, was eine kleine Odyssee zur Folge hatte.

Im Jahr 2015 wurde Andrich von Dynamo Dresden kostenfrei verpflichtet. Eine Saison später wechselte er dann zu Wehen Wiesbaden, daraufhin zum 1. FC Heidenheim. Im Sommer 2019 wurde er von Union aufgespürt und für 3,15 Millionen Euro gekauft.

In Köpenick entwickelte sich Andrich unter Fischer alsbald zum Schlüsselspieler im Zentrum, überzeugte zwei Jahre lang mit fast durchweg guten Leistungen, um beim Werksklub in Leverkusen, der eine Ablösesumme in Höhe von 6,5 Millionen Euro an die Unioner zahlte, schließlich eine neue Herausforderung zu suchen. Mittlerweile wird sein Marktwert auf elf Millionen Euro taxiert.

Insta-Paar und Grätsche-Tattoo: Familie Andrich auf den Sozialen Medien

Im Leben des ehemaligen Union-Profis hat sich in den letzten Jahren aber nicht nur aus sportlicher Sicht vieles verändert. Andrich ist seit Herbst 2021 Vater einer Tochter namens Malia, feierte im Sommer 2022 Hochzeit mit Alicia, mit der Liebe seines Lebens, wie er selbst sagt.

Am Freitag veröffentlichte Alicia Andrich, die in den Sozialen Medien als Fashion Bloggerin aktiv ist, auf Instagram einen Kurzfilm von ihrer Autofahrt nach Berlin, begleitet von den Worten „Berlin is calling“. Zusammen mit ihrer Tochter sollten die beiden also am Sonnabend auf der Haupttribüne der Alten Försterei zugegen sein, während Papa Robert auf dem Feld beschäftig sein wird. Die Andrichs teilen so einiges mit ihren rund 140.000 Followern, die sie zusammen auf Instagram haben.

Die vielen Tattoos zum Beispiel, die Andrich voller Stolz trägt. Auf dem rechten Bein hat sich der 28-Jährige unter anderem zwei Piktogramm-Kicker-Männchen tätowieren lassen, wobei der eine zur Grätsche ansetzt. Kein Wunder: Fußball hat der Ex-Unioner einfach im Blut. So spielte sein Onkel Frieder Andrich in der DDR-Oberliga als Stürmer viele Jahre lang für Stahl Riesa und Vorwärts Frankfurt.

Achtung Grätsche: eins der vielen Tattoos von Robert Andrich. Vitalii Kliuiev/Imago

„Großartige Entwicklung“: Andrich wird von Urs Fischer gelobt

Robert Andrich ist auf dem Feld nicht mehr nur der Zerstörer, der zuvorderst für die Balleroberung verantwortlich ist. Mit der Zeit hat der Ex-Unioner auch seine Technik verbessert und ist weitaus torgefährlicher geworden. „Er hatte bei uns schon eine Führungsrolle und da hat er in Leverkusen angeknöpft“, lobte ihn Unions Cheftrainer Fischer am Donnerstag. „Er ist ein Balancespieler, zuständig fürs Gleichgewicht und hat eine gewisse Torgefahr. Er hatte eine großartige Entwicklung“, fügte der Schweizer hinzu.

Und wenn sich Andrich nun zwischen Hertha und Union entscheiden müsste. Eine Antwort auf diese Frage gab er erst vor wenigen Tagen in einem Interview: „Es ist schon Union. Zum einen ist das mit Hertha schon sehr lange her, zum anderen ist es da auch nicht glatt gelaufen. Die zwei Jahre bei Union waren sehr schön. Ich habe dort meine erste Bundesliga-Saison gespielt und mag das familiäre Umfeld sehr. Union Dritter und Leverkusen Vierter – das würde ich in dieser Saison so unterschreiben.“