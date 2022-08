Träumen darf erlaubt sein. Gerade beim 1. FC Union in einem Moment, in dem alles Gute zusammenkommt und am Sonnabend die Bayern zum Spiel der Spiele in Köpenick sind. Es könnte kaum anders sein, würden Weihnachten, Ostern und der eigene Geburtstag auf ein und dasselbe Datum fallen. Nicht möglich? Von wegen! Bei den Rot-Weißen des Bundesliga-Jahrgangs vier scheint derzeit alles mach- und noch mehr denkbar. Es ballt sich wirklich alles: Traum, Märchen und Magie.

Wer es nicht glaubt, sollte von der Tabelle einen Screenshot erstellen und archivieren. Oder zur Schere greifen. Das Tableau ausschneiden, gut wegpacken und aufbewahren. So wie mein alter Herr es mir mal vorgemacht hat mit einer Aufstellung samt Torfolge eines Länderspiels der Juniorenauswahl der DDR. Das Stück Papier hat mein Vater als noch ziemlich junger Bursche, 41 Jahre alt war er damals, in sein Portemonnaie gesteckt und für den Rest seines Lebens, 84 ist er geworden, nicht wieder herausgenommen. Die Geschichte hinter diesem am Ende doch ein wenig zerknitterten Schnipsel: Am 8. März 1959, als Achtjähriger war ich an seiner Hand im Stadion, spielten die Talente in Zwickau gegen England.

DDR-Nachwuchsauswahl dreht 0:3-Rückstand gegen England

0:3 lagen sie nach 17 Minuten zurück. Normalerweise gibt es in solch einem Spiel nicht mehr viel zu löten. Gab es diesmal aber doch. Zur Pause stand es 3:3, und beim Abpfiff staunten am meisten die Engländer über ein 4:3 von Horst Weigang und Wolfgang Barthels, Rainer Nachtigall und Jürgen Nöldner. An emotionalem Wert hatte das Stück Zeitungspapier später sogar deutlich gewonnen, denn bei den Gästen stürmte ein Junge von West Ham United, den damals noch niemand auf dem Schirm hatte, mein Vater aber (liest sich das nicht gut?) auf seinem Zettel: Geoffrey Hurst. Ein Tor hat der Angreifer aus London nicht erzielt, sein legendärer Dreierpack samt Wembley-Tor im WM-Finale aber hat sieben Jahre danach Fußball-Weltgeschichte geschrieben.

Vom Gefühl her ist die Partie am Sonnabend in der Konstellation ähnlich. Dort das große Team, das den Fußball neu erfunden hat. Irgendwie haben das die Bayern für die Bundesliga ja auch. Hier jener Verein, der aus der Tiefe kam und eben nur mal ein Jahr Urlaub in der Eliteliga zu machen gedachte, sich aber immer wieder für 34 weitere Partien auf seinem nicht enden wollenden Urlaubstrip qualifiziert hat. Wie das geht? Fragen Sie Präsident Dirk Zingler, Trainer Urs Fischer und Kapitän Christopher Trimmel. Die waren überall dabei.

Union Berlin in vier Jahren an nur einem Spieltag auf einem Abstiegsplatz

Und nun das! Der Zweite fordert den Ersten. So weit oben standen die Köpenicker noch nie. Von Platz 18 sind sie gekommen. Dort fanden sie sich nach dem ersten Spiel wieder. Es war in 106 Partien in der Bundesliga aber auch das einzige Mal, dass sie auf einem direkten Abstiegsrang ausharren mussten, und einmal auch nur auf dem Relegationsplatz. Das allein grenzt an ein Wunder, ist mit dem Anspruch der Bayern aber in keiner Weise zu vergleichen. Die lagen in dieser Zeit 106-mal an der Tabellenspitze. Ganz stimmt das zwar nicht, vom Gefühl her aber doch. Zumindest kennen die Köpenicker aus ihrem Mittun in ihrer jetzigen Liga keinen anderen Meister als den aus München.

Besser geht es für die Eisernen nicht. Höchstens in der Konstellation, dass sie als Erster den Zweiten empfangen würden. Das wäre, zugegeben, noch einen Tick verrückter. Dass es nach dem Spiel vielleicht nicht trotzdem so sein könnte, ach komm, aufwachen … Träumen, Märchen, Magie, den Hasen aus dem Zylinder gezaubert inbegriffen, darf dennoch erlaubt sein. Selbst wenn es für nur 90 Minuten ist. Die bleiben, wie auch immer es ausgeht, unvergesslich. Und, die DDR-Junioren haben es bewiesen, selbst ein 0:3 nach 17 Minuten ist zu reparieren. Den Schnipsel mit Aufstellungen, Torfolge und diesmal sogar Tabelle, da bin ich alte Schule und folge streng meinem Vater, würde selbst ich mir aufheben. Darauf das eiserne Ehrenwort!