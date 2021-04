Berlin-Köpenick - Vorab: Es war ein ordentliches Derby, was der 1. FC Union sich am Ostersonntag beim 1:1 (1:1) mit Hertha BSC lieferte. Die Eisernen ließen defensiv wenig zu, erspielten sich offensiv immer wieder gute Gelegenheiten, standen dazu kompakt und waren in den Zweikämpfen so eklig, dass den Gästen um Mattéo Guendouzi oder Maximilian Mittelstädt gelegentlich die Nerven flatterten. Doch auch die Herthaner spielten ordentlich mit und bewiesen auch in dieser Partie, dass sie sich in dieser Saison mit dem Kampf um den Klassenerhalt weit unter Wert verkaufen.

Dennoch hätte Union gewinnen müssen, im Sinne des Belohnens für den eigenen Aufwand. Und das ist ein Problem, was sich bei den Eisernen durch die – das kann man jetzt schon so sagen – durchwachsene Rückrunde zieht. Die Köpenicker investieren viel, machen, wie auch Trainer Urs Fischer oft bestätigt, sehr viel richtig, gewannen aber dennoch nur zwei ihrer bislang zehn Rückrundenpartien.

Der auffälligste Grund ist dabei die Chancenverwertung. Stürmer Petar Musa absolvierte innerhalb des Mannschaftskollektivs ebenfalls ein grundsolides Spiel, strahlte dabei aber individuell für einen Stürmer wenig Torgefahr aus. Joel Pohjanpalo musste bis zur 83. Minute auf eine Chance warten, andere Alternativen sind derzeit angeschlagen oder verletzt.

Für die Eisernen gilt es nun, in den verbleibenden Saisonspielen eine Lösung dafür zu finden. Zwar ist der Klassenerhalt seit Wochen de facto erreicht, doch wäre es jammerschade, wenn sich die starke Saison der Köpenicker am Ende nicht auch ein wenig in der Tabelle widerspiegeln würde. Europacup-Plätze hin oder her.