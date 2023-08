Ein Europameister in Köpenick? 1. FC Union Berlin will Bonucci verpflichten

Rund um den 1. FC Union Berlin scheint einen eigentlich nichts mehr zu überraschen. Im Winter scheuten sich die Verantwortlichen um Manager Oliver Ruhnert nicht, die Fühler nach dem fünfmaligen Champions-League-Sieger Isco auszustrecken, jetzt soll Nationalspieler Robin Gosens kurz vor einem Engagement in Köpenick stehen.

Am späten Sonntagabend schwappte nun die Meldung aus Italien, Union wäre an Europameister Leonardo Bonucci interessiert, nach Deutschland herüber. Der bestens vernetzte Transfer-Experte Fabrizio Romano verbreitete die Nachricht auf Twitter. Einmal mehr staunend nahmen die Anhänger des Vereins also wahr, dass Ruhnert und Co. kein Name zu groß zu sein scheint. Bonucci wäre für die gesamte Bundesliga ein großartiger Transfer!

Allerdings muss man trotz des großen Erfolge des 36-Jährigen einschränken, dass dieser seinen sportlichen Zenit bereits überschritten hat. Vor zwei Jahren wurde er mit Italien Europameister, traf im Finale sogar gegen England und rettete sein Team so in die Verlängerung und anschließend ins Elfmeterschießen. Danach allerdings lief es für Bonucci gerade auf Vereinsebene nicht mehr allzu gut. Juventus Turin, der Klub für den er mit Ausnahme einer einjährigen Unterbrechung beim AC Mailand (Saison 2017/18) seit 13 Jahren spielt, hat sich in Italien sportlich abhängen lassen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und auch Bonucci selbst ist bei der 'Alten Dame' nicht mehr so wirklich gefragt. In der abgelaufenen Spielzeit stand er nur neunmal in der Startelf. Trainer Massimiliano Allegri setzt auf jüngeres Blut.

1. FC Union Berlin und Bonucci: Es soll schon Gespräche geben

Weil seine sportlichen Perspektiven quasi nicht vorhanden sind, soll Leonardo Bonucci einem Wechsel keinesfalls abgeneigt sein. Beim 1. FC Union wäre er wohl erste Alternative zum erfolgreichen Dreier-Gespann, bestehend aus Robin Knoche, Danilho Doekhi und Diogo Leite. Ergänzt wird das Trio bislang von Paul Jaeckel und Dominique Heintz.

Gespräche zwischen den Eisernen und der Spielerseite sollen nach Informationen von Romano bereits stattgefunden haben. Noch ist völlig offen, ob es letztlich auch zu einer Einigung zwischen allen Parteien kommt. Priorität dürfte in dieser Woche zunächst einmal die Personalie Gosens haben, weil der 1. FC Union Berlin auf der linken Seite dringend eine Alternative zu Jérome Roussillon benötigt.