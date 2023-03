Mega-Deal für Union Berlin! Ausrüster bleibt bis 2030

Der 1. FC Union Berlin hat am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Adidas bekannt gegeben. Für den Verein dürfte es noch mehr Geld geben.

Der 1. FC Union Berlin verkündete am Mittwoch die nächste positive Nachricht. Die Eisernen und Adidas haben sich auf eine vorzeitige Verlängerung ihrer erfolgreichen Partnerschaft verständigt. Über die finanziellen Modalitäten machten beide Seiten offiziell keine Angaben. Es ist aber davon auszugehen, dass der neue Vertrag noch einmal besser dotiert ist.

Begonnen hatte die Zusammenarbeit vor vier Jahren, damals zunächst nur mit einer Schuhpartnerschaft. Seit Sommer 2020 zieren die markanten drei Streifen die komplette Spiel- und Trainingskleidung aller Union-Mannschaften. Dies wird nun auch bis 2030 der Fall sein.

Unterzeichnet wurde der neue Vertrag von Union-Präsident Dirk Zingler und dem Adidas-Vorstandsvorsitzenden Bjørn Gulden im Hauptquartier des fränkischen Sportartikelherstellers in Herzogenaurach.

„Die Entwicklung von Union Berlin ist beeindruckend. Die Eisernen sind sympathisch und erfolgreich. Wir freuen uns sehr auf die weitere Zusammenarbeit. Gemeinsam werden wir auch in Zukunft für große Fußballbegeisterung in Berlin und über die Stadtgrenzen hinaus sorgen“, wird Bjørn Gulden in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Dirk Zingler sagte: „adidas ist ein starker Partner, der uns seit vielen Jahren begleitet. Die langfristige Fortsetzung der Zusammenarbeit gibt uns als Klub Kraft – wir sind stolz auf diese Partnerschaft und freuen uns auf die weiteren gemeinsamen Jahre.“