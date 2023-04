Union-Ärger über zwei verlorene Zähler: „Das können wir uns nicht leisten“

Unentschieden trotz Traumtor: Josip Juranovic hatte Union Berlin gegen Bochum in der ersten Halbzeit in Führung gebracht.

Josip Juranovic: Was kann man in diesem Moment sagen... Ich freue mich sehr über mein Tor, aber nicht so sehr über die beiden verlorenen Punkte, wir wollten nämlich drei. Wir kämpfen um die Champions League und wir können es uns nicht leisten solche Punkte zu verlieren. In die zweite Hälfte sind wir nicht gut reingekommen in den ersten zehn bis fünfzehn Minuten, und dann hatten wir Pech mit dem Platzverweis. Jetzt heißt es für uns nach vorne schauen und an das nächste Spiel denken.

Robin Knoche: Wir haben sehr wenig zugelassen und hatten auch nicht viele Chancen, aber sind dann kurz vor der Pause in Führung gegangen. Anfang der zweiten Halbzeit waren wir dann ein bisschen zu passiv und haben zu viele Flanken zugelassen. Dann passiert es, dass du einen Schritt zu spät kommst und dann bist du in Unterzahl und musst versuchen dieses Ergebnis zu halten. Mit ein bisschen Glück, dass wir das eine oder andere Mal schon zu Hause in der Saison hatten, könnte das Spiel auch 2:1 ausgehen, aber unterm Strich ist das Ergebnis in Ordnung.

Thomas Letsch (auf der Pressekonferenz): Es ist heute gar nicht so einfach ein Fazit abzugeben. In der ersten Halbzeit war Union einen Tick besser. Im eigenen Ballbesitz war vieles okay, aber nur okay reicht eben nicht, wenn du hier bestehen möchtest. Dann bekommen wir auch noch zum ungünstigsten Zeitpunkt ein Traumtor gegen uns. Gut war, dass wir in der zweiten Halbzeit eine Reaktion gezeigt haben, weil wir viel mutiger waren. Ich bin zufrieden, dass wir am Ende mit einem Punkt nach Hause fahren, aber wir hatten sicherlich auch die Möglichkeit, das Spiel hier zu gewinnen.

Urs Fischer (auf der Pressekonferenz): Wir haben aus meiner Sicht eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Die Führung war verdient. Dann kommen wir mit dem Vorhaben zurück auf den Platz, genau so weiterzumachen und betteln stattdessen zehn bis fünfzehn Minuten um den Ausgleich. Die Gelb-Rote Karte war dann ein Weckruf für uns und dann sehe ich die Möglichkeiten zu gewinnen eher auf unserer Seite. Kevin Behrens hat zwei große Möglichkeiten gehabt, aber am Ende müssen wir mit diesem Punkt leben. Vielleicht kann er uns in der Endabrechnung noch helfen.