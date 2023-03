Trifft Union Berlin wieder? Hier sehen Sie das Duell mit Köln live im TV

Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert der 1. FC Köln im Stadion An der Alten Försterei. Hier lesen Sie, wo Sie das Spiel von Union Berlin im TV verfolgen können.

Urs Fischer (l.) und Steffen Baumgart werden sich auch am Sonnabend an der Seitenlinie beim Spiel ihrer Mannschaften begegnen. Federico Gambarini/dpa

Zwei Spiele hat der 1. FC Union Berlin in der Bundesliga zuletzt nicht getroffen. Dem torlosen Remis gegen Schalke folgte eine 0:3-Klatsche beim FC Bayern. Am Sonnabend (15.30 Uhr) gastiert nun der 1. FC Köln in Köpenick. Da sollen endlich wieder Tore her.

Damit das klappt und die Mannschaft von Trainer Urs Fischer das Spiel im besten Fall auch gewinnt, werden wieder 22.000 Fans im Stadion An der Alten Försterei von den Rängen aus anfeuern. Wer kein Ticket bekommen hat, kann das Spiel live beim Bezahlsender Sky verfolgen.

90 Minuten live und in voller Länge sehen Sie die Begegnung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3. Bereits ab 14 Uhr beginnen die Vorberichte auf Sky Sport Bundesliga. Moderiert wird die Sendung von Michael Leopold, Dietmar Hamann ist als Experte im Einsatz.

Highlights der Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln gibt es zudem ab 18.30 Uhr in der ARD-Sportschau und ab 23 Uhr im ZDF-Sportstudio zu sehen.