Innerhalb von 17 Minuten: 1. FC Union dreht gegen Stuttgart nach der Pause auf

Wenn Sheraldo Becker frühzeitig vom Feld genommen wird, ist der Ärger darüber meist vorprogrammiert. Der Offensivmann des 1. FC Union Berlin lässt sich für gewöhnlich nicht so gerne auswechseln, möchte immer über die volle 90 Minuten spielen. So lammfromm, so äußerlich neutral wie in der 77. Minute am Sonnabend ist Becker selten vom Platz gegangen. Im Kopf aber dürfte in diesem Moment diesmal so einiges abgelaufen sein. In erster Linie die Erleichterung über das Ende seiner Torflaute, andererseits die Freude über den Spielstand von 3:0 und natürlich auch Erschöpfung, nachdem sein Einsatz lange auf der Kippe stand. So konnte er diesmal entspannt von Bank verfolgen, wie seine Mitspieler das Ergebnis über die Zeit brachten und durch die parallelen Ergebnisse der Konkurrenz – Leipzigs Niederlage gegen Mainz und Freiburgs Unentschieden gegen Hertha BSC – den dritten Tabellenplatz festigen konnten.

Urs Fischer gewinnt das personelle „Bäumchen wechsel dich“

Im personellen „Bäumchen wechsel dich“ hatte Urs Fischer das Duell gegen Bruno Labbadia im Vorfeld der Partie knapp gewonnen. In Zahlen ausgedrückt, hieß das im ersten Spiel nach der Länderspielpause: Sechs Startelf-Wechsel 1. FC Union Berlin, fünf Änderungen beim VfB Stuttgart gegenüber dem 25. Spieltag. Aber: Nicht ganz freiwillig tauschten die Eisernen damit mehr als die halbe Mannschaft gegenüber dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Auf den angeschlagenen Frederik Rönnow verzichtete Fischer, wollte bei seinem Stammtorwart vor den „schweren Aufgaben“ in Frankfurt und Dortmund in der kommenden Woche kein unnötiges Risiko eingehen. Lennart Grill, dessen feste Verpflichtung erst in dieser Woche verkündet wurde, stand bei Spielbeginn unter stetigem Nieselregen in Köpenick genauso auf dem Rasen im Stadion An der Alten Försterei wie Diogo Leite, Christopher Trimmel, Jerome Roussillon, Aissa Laidouni und Kevin Behrens. Auch der vor der Partie fragliche Sheraldo Becker war rechtzeitig fit geworden.

Bruno Labbadia erlebte seine Premiere als Trainer in Köpenick, hat aber bereits Erfahrungen gegen den 1. FC Union gesammelt. In seinen gut zehn Monaten zwischen April 2020 und Januar 2021 als Coach von Hertha BSC konnte er zweimal deutlich im Olympiastadion gegen die Eisernen gewinnen und nutzte diese Erfahrungen sicherlich auch für seine Aufstellung. Die eigene Offensivabteilung wechselte er komplett durch, wollte damit das eigenen Personal an die gewohnt defensive Ausrichtung des Gegners anpassen. Bloß kein Spiel in die Füße der eigenen Angreifer, womit man dem 1. FC Union in die Karten spielen würden, sondern lieber Spieler mit Tempo aufstellen, die in die Tiefe gehen können, wie es Labbadia vor dem Spiel formulierte.

Wurde vor dem Anpfiff im Stadion An der Alten Försterei offiziell verabschiedet: Genki Haraguchi Mathias Renner/City-Press

Einer seiner auffälligsten Spieler in der Anfangsphase aber war einer, der zu Beginn des Jahres noch das Trikot des 1. FC Union trug und vor dem Anpfiff noch offiziell verabschiedet wurde: Genki Haraguchi. Der kleine Japaner hat es in seinen zwei Monaten sofort zu einer festen Größe im VfB-Trikot geschafft und präsentierte an alter Wirkungsstätte im Mittelfeld des Tabellenletzten die von ihm bekannte offensive und defensive Zuverlässigkeit. Da auch seine Teamkollegen ihre Aufgaben konzentriert erledigten und sich an die Vorgaben ihres Trainers hielten, sahen sich die Unioner mit dem konfrontiert, was sie zumeist ihren Gegnern präsentieren: Einer kompakten Defensive, die wenig Raum für offensive Entfaltung bot.

Hüben wie drüben waren Torabschlüsse Mangelware, die Torhüter auf beiden Seiten in den ersten 25 Minuten nicht gefordert. Ohne Ballberührung wäre Grill auch in der 28. Minute geblieben. Die schön hereingezogene Flanke von Enzo Millot landete im Fünfmeter-Raum auf dem Kopf von Dan-Axel Zagadou, der sich von Robin Knoche gelöst hatte. Union-Keeper Grill konnte nur hinterherschauen, wie der Ball über seinen Kasten flog.

Union-Keeper Lennart Grill im Glück

In einer seiner wenigen Einsatzgelegenheiten bei den Eisernen, aber wollte sich der 24-Jährige dann wohl doch mal präsentieren. Dabei aber verschätzte sich Grill nach einem langen Abschlag seines Stuttgarter Gegenübers beim Herauslaufen und hatte Glück, dass seine Klärungsaktion von VfB-Stürmer Juan Jose Perea mit der Hand geblockt wurde und das daraus folgende Tor nach Überprüfung der TV-Bilder von Schiedsrichter Florian Badstübner aberkannt wurde (34.). Gut für das Selbstbewusstsein des jungen Keepers, dass er in der 42. Minute per Fußabwehr eine weitere gute Möglichkeit der Stuttgarter vereiteln und den Gastgebern das torlose Unentschieden zur Halbzeit retten konnte.

Nun war es nicht das erste Mal, dass der 1. FC Union in der ersten Spielhälfte offensiv unauffällig blieb. Oft genug, zuletzt vor der Länderspielpause gegen Frankfurt, aber hat die Mannschaft von Urs Fischer gezeigt, dass sie nach dem Seitenwechsel zu Leistungssteigerungen fähig ist. Wohl auch deshalb verzichtete der Schweizer auf Wechsel, augenscheinlich aber nicht auf die richtigen Veränderungen.

Sheraldo Becker feiert seinen Treffer zum 1:0 für den 1. FC Union John MacDougall/AFP

Die Stuttgarter Verteidigung wurde direkt mit Beginn der zweiten Hälfte früher angelaufen, was Fehler beim Gegner provozierte und für eigene Torchancen sorgte. Janik Haberers Schuss ging noch knapp am langen Pfosten vorbei (48.), aber drei Minuten später stimmte alles. Nach schneller Seitenverlagerung auf Roussillon fand dessen Flanke am zweiten Pfosten Becker, der artistisch aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (51.). Sein achter Saisontreffer war der erste nach einer Durststrecke seit dem 14. Spieltag und fast eine Kopie des Spielverlaufs gegen Frankfurt knapp zwei Wochen zuvor.

Auch da hätten die Eisernen nach schwacher erster Hälfte den Druck erhöht, in der 53. Minute den ersten Treffer erzielt und damit den Grundstein für den späteren Sieg gelegt. Wie gut der 1. FC Union in der Komfortzone der eigenen Führung spielt, bekamen die Zuschauer im weiteren Spielverlauf zu sehen. Die große Chance nach einer Ecke von Rani Khedira, der knapp über das Tor schoss (55.), das schöne Solo von Becker, der diesmal am Stuttgarter Keeper scheiterte (61.) und natürlich das 2:0 von Behrens, das dieser aus kurzer Distanz erzielte und welches nach Sichtung des VAR Anerkennung fand (67.). Und auf das kurz nach Wiederanpfiff durch das 3:0, ein Eigentor von Haraguchi, die Entscheidung folgte. 17 starke Minuten hatten gereicht, um den VfB Stuttgart zu bezwingen.