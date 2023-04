Union-Hüne Danilho Doekhi: „Keiner ist unantastbar“

Die Saison neigt sich langsam dem Ende entgegen und der 1. FC Union Berlin steht in der Tabelle auf Platz drei. Die Köpenicker haben noch sieben Begegnungen vor sich und träumen davon, das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Champions League zu spielen. Nach dem Pokal-Aus gegen Eintracht Frankfurt (0:2) und der knappen Niederlage im Spitzenspiel bei Borussia Dortmund (1:2) können die Eisernen jetzt ihre letzten Energien in Richtung der Rekord-Platzierung investieren. Dafür fehlen „nur“ noch sieben Punkte.

Am kommenden Sonntag um 17.30 Uhr empfängt Union den VfL Bochum. In der Hinrunde hatten die Köpenicker überraschend gegen das Kellerkind 1:2 verloren, eine Rechnung, die seitdem offengeblieben ist. Am Donnerstag sprach Unions Abwehr-Hüne Danilho Doekhi in einer Medienrunde über …

… die Königsklasse:



Champions League ist eindeutig der wichtigste Wettbewerb. Vorheriges Jahr habe ich in der Conference League gespielt und dieses Jahr in der Europa League. Das sind auch zwei besondere Turniere. Man trifft wirklich besondere Gegner und große Mannschaften. Ich würde sagen, dass all diese internationalen Wettbewerbe sehr schön sind.

… die Aussicht der Eisernen auf die nächsten Spiele:



Natürlich schauen wir auf die Tabelle. Aber das Wichtigste, was wir uns alle öfters wiederholen, ist, dass wir von Spiel zu Spiel versuchen einen Sieg nach Hause zu bringen. Am Ende der Saison werden wir dann Bilanz ziehen.

… das kommende Spiel gegen den VfL Bochum:



Wenn du ein Spiel verlierst, willst du dann auch wieder gewinnen. Bochum kämpft um den Klassenerhalt und wir wissen, dass sie mit einer entschlossenen und kämpferischen Einstellung hierherkommen werden. Wir müssen darauf vorbereitet sein.

… seinen Transfermarktwert, der von vier Millionen Euro auf zwölf Millionen Euro gestiegen ist:



So schnell kann es im Fußball gehen. Wenn man in einer wichtigen Liga wie der Bundesliga spielt und man sich sportlich und persönlich gut mit einer Mannschaft tut, dann kann der Wert rasch steigen.

… die Transfergerüchte aus Italien, wo Inter Mailand und Neapel Interesse an ihm gezeigt haben sollen:



Ehrlich gesagt, ich achte in diesem Moment nicht drauf. Das sind nur Ablenkungen von wichtigen Dingen, die jetzt anstehen. Wir haben bis jetzt eine unglaubliche Saison gespielt und dieser Verein verdient meine vollständige Konzentration. Es stehen jetzt wichtige Spiele an und ich versuche mich jetzt darauf zu fokussieren. Im Fußball wird vieles in den Medien gesagt und als Profi muss man immer den Fokus auf die wichtigen Dinge behalten.

… seinen Stammplatz in der Dreierkette:



Keiner ist unantastbar, weil man nie weiß, was der Trainer in den nächsten Spielen entscheiden wird. Ich habe aber ein gutes Gefühl, weil die Mannschaft in diesem Moment gut abschneidet, und man will auch seine Rolle in dieser Leistung spielen. Seit der Winterpause habe ich kein Spiel versäumt und das flößt auch Vertrauen ein.

… seine wichtigsten Momente in Rot-Weiß:



In Dortmund und München zu spielen, fand ich besonders aufregend. Zu Hause gegen Hoffenheim habe ich dann zwei Tore erzielt, das war für mich ein besonders schöner Moment. Auch das Tor gegen Ajax in der Europa League. Ich würde sagen, dass ich auf viele Spiele mit einem Lächeln zurückblicken kann.

… seine Zukunft:



Entscheidungen sind immer wichtig. In diesen Moment fühle ich mich bei Union sehr wohl. Ich mag den Verein, ich mag die Fans. Jetzt denke ich nicht drüber nach, auch weil wir inmitten der Saison sind.

… seine Fortschritte beim Deutschlernen:



Ich kann ein bisschen Deutsch, aber ich rede besser Englisch. Vielleicht werde ich nächste Saison ein Interview auf Deutsch geben.