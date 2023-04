Lockruf aus Italien: Verlässt Danilho Doekhi den 1. FC Union im Sommer?

Den gelungenen Auftakt in ein für den 1. FC Union Berlin bislang so grandios verlaufendes Jahr brachte Danilho Doekhi im Januar ziemlich unverhofft auf den Weg. Der Abwehr-Hüne erzielte beim 3:1-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Lange sah es seinerzeit nach einer Pleite der Köpenicker aus, dann kam der Niederländer in der Schlussphase zweimal nach Eckbällen angewuchtet und versetzte das Stadion An der Alten Försterei in Ekstase.

Doekhi, der danach auch noch im Derby bei Hertha BSC und gegen seinen Ex-Klub Ajax Amsterdam in der Europa League traf, ist längst ins Visier von einigen europäischen Topvereinen geraten. Laut Informationen von Corriere dello Sport hat Inter Mailand ganz konkretes Interesse an dem 24-Jährigen.

Schon im Winter hatte Serie-A-Konkurrent AS Rom um die Dienste des Kopfballungeheuers gebuhlt, damals allerdings vergeblich. Nun also erneut das Interesse aus Italien, das sich Inter dem Bericht zufolge übrigens 15 Millionen Euro kosten lassen würde. Der Champions-League-Halbfinalist (Hin- und Rückspiel im Mai gegen Stadtrivale Milan) bereitet sich nämlich auf den Abgang von Milan Skriniar vor.

Der Slowake, der seit 2017 für Inter Mailand spielt, hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag kein weiteres Mal verlängert und sucht sich eine neue Herausforderung. Unter den heißen Nachfolge-Kandidaten soll sich offenbar auch Danilho Doekhi befinden. Der war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Vitesse Arnheim nach Köpenick gewechselt und hat dort schon in seiner ersten Saison richtig Fuß gefasst.

Während Trainer Urs Fischer auf der linken Position in der Dreierkette schon zwischen Diogo Leite, Paul Jaeckel und auch Timo Baumgartl rotiert hat, spielen Doekhi und Abwehrchef Robin Knoche unter dem Schweizer immer. Ein Abgang des Niederländers wäre also ein herber Verlust. „Das sind nur Ablenkungen von wichtigen Dingen, die jetzt anstehen. Wir haben bis jetzt eine unglaubliche Saison gespielt und dieser Verein verdient meine vollständige Konzentration“, sagte Doekhi zuletzt.



Und wer weiß, vielleicht muss er ja nächste Saison gar nicht nach Mailand, um Champions League spielen zu können, sondern kann das auch in Berlin tun.