Nächste Union-Personalie klar: Endo-Leihe nach Braunschweig verlängert

Keita Endo (l., hier gegen Milos Pantovic) läuft auch in der kommenden Saison nicht für den 1. FC Union Berlin auf. Sebastian Räppold/MatthiasKoch/dpa

Manchmal kann die Lösung so naheliegend sein: Keita Endo hätte beim 1. FC Union Berlin auch in der neuen Saison keine Rolle gespielt. Bei Eintracht Braunschweig dagegen waren die Dienste des Japaners zumindest zwischenzeitlich gefragt. Bevor er im Zweitliga-Endspurt mit Ausnahme seiner Startelf-Nominierung am letzten Spieltag bei Hansa Rostock nicht mehr zum Zug kam, absolvierte er 20 Partien für die Niedersachsen.

Jetzt haben sich beide Vereine darauf verständigt, dass Endo dem Tabellen-15. der abgelaufenen Spielzeit ein weiteres Jahr erhalten bleibt. Die Köpenicker verkündeten diese Personalie am Nachmittag, nachdem sich die eine Hälfte der Profis zu sportmedizinischen Untersuchungen in der Berliner Charité eingefunden hatten, die andere Hälfte unter der Aufsicht von Athletiktrainer Martin Krüger zu den obligatorischen Leistungstests gebeten wurde.

In der 2. Liga soll der 25-Jährige die Spielpraxis sammeln, die ihm der Champions-League-Teilnehmer nicht mehr garantieren konnte. Damit schließt sich für die sportlich Verantwortlichen eine weitere Baustelle. Nun gilt es noch, Dominique Heintz (zuletzt VfL Bochum), Rick van Drongelen (Hansa Rostock) und Laurenz Dehl (Viktoria Berlin) an Vereine zu vermitteln, bei denen sie regelmäßig auf dem Platz stehen.

„Wir kennen Keita durch das gemeinsame Jahr bereits bestens. Er ist ein sehr variabler Spieler mit der Qualität, um uns in der 2. Bundesliga zu helfen. Nun gilt es, dass er sein Potential unter neuen Bedingungen bei uns konstant auf den Platz bringt“, so Peter Vollmann, Geschäftsführer Sport bei Eintracht Braunschweig zur Endo-Personalie.

Keita Endo ließ sich in der Pressemitteilung ebenfalls zitieren: „Ich freue mich darauf, bei der Eintracht zu bleiben und wieder mit der Mannschaft Fußball zu spielen. Ich werde alles dafür geben, um persönlich und auch als Mannschaft in der kommenden Saison erfolgreicher zu sein.“