Bo Svensson: Alte Försterei ist „das vielleicht schwierigste Stadion im Moment“

Bo Svensson sah schon wieder gut aus. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim 1. FC Union Berlin konnte der Trainer des FSV Mainz 05 grünes Licht für seine Teilnahme beim Bundesligastart am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) im Stadion An der Alten Försterei geben, nachdem eine leichte Erkrankung seine Reise zum DFB-Pokal-Spiel in Elversberg verhindert hatte, das er aber wegen einer Sperre ohnehin nicht auf der Bank hätte verbringen dürfen. „Mir geht es gut, am Sonnabend ging es mir nicht so gut“, sagte Svensson. Und berichtete mit einem Schmunzeln davon, wie er den Sieg im Pokal nur vor dem heimischen Fernseher verfolgen konnte, dabei immer wieder notwendige Pausen einlegen musste, um mal die Örtlichkeit zu wechseln.

Bo Svensson lobt die großen Stärken des 1. FC Union Berlin

Sein erstes Pflichtspiel an der Seitenlinie in dieser Saison führt ihn am Sonntag in „das vielleicht schwierigste Stadion in Deutschland im Moment“, sagte Svensson mit Verweis auf die Heimstärke der Köpenicker. Dass die Eisernen seit saisonübergreifend 23 Partien in ihrer Heimstätte ungeschlagen sind, liege für ihn an der disziplinierten Grundordnung der Mannschaft seines Trainerkollegen Urs Fischer. Der habe einen Stil verfestigt, der zwar nicht schwer zu analysieren, aber schwer zu bespielen sei. „Die spielen seit Jahren das Gleiche – effektiv vorne, haben gute Standards, verteidigen sehr eng und kompakt, haben große Körperlichkeit und große Stärken im Umkehrspiel“, so Svensson. „Jede Phase ihres Spiels ist sehr klar definiert und alle Spieler ordnen sich da ein, und wenn du das hast, hast du ein sehr starkes Konstrukt. In den Heimspielen kommt das noch mal mehr zum Tragen.“

Die Veränderungen im Kader aber haben auch bei den Eisernen in diesem Sommer für Veränderungen in der Struktur gesorgt. „Das 5-3-2 ist sehr verinnerlicht, auch von den neuen Spielern“, erzählte Urs Fischer auf seiner Pressekonferenz. In der Vorbereitung aber „haben wir versucht mit dem 5-2-3 oder 4-3-3 eine neue Variante dazuzubekommen. Das gibt uns eine Variabilität.“ Und das wird den 1. FC Union Berlin in dieser Saison vielleicht doch etwas schwieriger zu analysieren machen.

Die Verpflichtung namhafter Spieler hat sich der 1. FC Union Berlin verdient

Unabhängig davon aber ist das auch eine Bestätigung für die nicht nur von Bo Svensson wahrgenommene gute Arbeit in Köpenick. Einen soliden Auftritt seiner Mannschaft hatte er im Pokal gegen Elversberg vor dem Fernseher gesehen. „Ordentlich oder durchschnittlich reicht aber halt nicht, wenn man gegen Union Berlin spielt. Die machen es gut, das ist eine hohe Hürde, aber wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen“, sagt Svensson.

Dass die Hürde durch die Verpflichtungen von Robin Gosens und Kevin Volland noch einmal höher geworden ist, hätte sich der Gegner durch die stetig steigende Entwicklung verdient. „Sie haben jetzt einige namhafte Spieler verpflichtet, die vor ein oder zwei Jahren wohl nicht dorthin gewechselt wären. Das, sowie die Champions-League-Teilnahme, haben sie sich aber hart erarbeitet. Der Kader ist definitiv nicht schwächer geworden“, erzählt Svensson und ist davon überzeugt, dass der Klub aus der Hauptstadt erneut eine starke Saison spielen wird.