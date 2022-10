Böse Überraschung: Union Berlin verliert beim Tabellenletzten VfL Bochum

Der 1. FC Union Berlin hat am elften Spieltag der Fußball-Bundesliga seine zweite Saisonniederlage hinnehmen müssen. Was schon ein wenig überraschte, weil der Tabellenführer der höchsten deutschen Spielklasse am Sonntag beim Tabellenletzten, dem VfL Bochum, zu Gast war. Die Elf von Urs Fischer blieb im Ruhrstadion aber weit unter ihren Möglichkeiten, spielte so schwach wie schon lange nicht mehr und unterlag verdient mit 1:2. Nichtsdestotrotz: Der FCU ist mit 23 Punkten weiterhin die Nummer eins der Liga, vor dem FC Bayern (22) und dem SC Freiburg (21).

„Ich muss schon sagen, dass uns Bochum heute ein bisschen aufgefressen hat. Darauf hatten wir wenig Antworten. In den letzten 30 Metern waren wir nicht zwingend genug und haben auch das eine oder andere Geschenk verteilt. Die Mannschaft hat alles versucht, aber die Bochumer waren heute einfach eine Spur besser“, erklärte der Schweizer Fußballlehrer nach der Partie. Kapitän Christopher Trimmel kam zu folgendem Schluss: „Wir haben intern immer gesagt, dass wir nicht gegen den Letzten, sondern gegen Bochum spielen. Sie haben in den letzten Wochen sehr gut performt. Dazu haben sie eine super Mentalität, das hat man heute gesehen. Wenn diese Sachen zusammenkommen, verlierst du auch mal gegen so eine Mannschaft.“

Wie konsequent der Erfolgscoach der Köpenicker in seinem Handeln ist, ließ sich ganz gut an seiner Startformation für den Auftritt an der Castroper Straße ablesen. Die Wahl seiner ersten Elf erfolgte jedenfalls ungeachtet der Tatsache, dass sich beim 2:0 im Pokal gegen den 1. FC Heidenheim ein paar Spieler aus der zweiten Reihe für einen weiteren Einsatz von Beginn an empfohlen hatten.

So fanden sich Keeper Lennart Grill und Paul Seguin auf der Bank wieder. Danilho Doekhi, Sven Michel und Tymoteusz Puchacz standen noch nicht mal im Kader, obwohl sie am Mittwoch genauso wie Grill und Seguin wesentlich zum vergnüglichen Abend im Stadion An der Alten Försterei beigetragen hatten, Michel und Puchacz gar als Torschützen und spielentscheidende Figuren. Ja, auch bei einem so extrem erfolgreichen Klub wie dem 1. FC Union gibt es im Stillen ein paar Verlierer beziehungsweise Profis, die sich insgeheim wie Verlierer fühlen.

Haberer verletzt sich bei einer rüden Attacke

Zu den Gewinnern darf sich hingegen fraglos Janik Haberer zählen. Mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit hat er sich einen Stammplatz erspielt, sollte auch in Bochum als Verbinder zwischen Abwehr und Angriff agieren. Sollte, denn nach 16 ereignisarmen Spielminuten wurde er nahe des gegnerischen Strafraums Opfer einer wüsten Grätsche von Ivan Ordets. Der Bochumer kam mit der Gelben Karte davon, obwohl er keineswegs den Ball, sondern einzig und allein den Knöchel seines Gegenspielers getroffen hatte. Ein Studium der Zeitlupe wäre angebracht gewesen, Referee Deniz Aytekin verzichtete jedoch darauf.

Haberer versuchte es noch einmal mit ein paar offenbar schmerzvollen Schritten, sank dann aber erneut zu Boden, musste ausgewechselt werden, was Fischer mit einem Kopfschütteln und ein paar kritischen Worten Richtung Schiedsrichtergespann kommentierte. Als Ersatz für den humpelnden Haberer brachte er Milos Pantovic, der vier Jahre in Bochum gespielt hatte, aber dennoch mit Pfiffen und üblen Gesten empfangen wurde.

Die Stimmung war also äußerst feindselig, der Gegner bisweilen übertrieben aggressiv – was bei den ansonsten so widerstandsfähigen Unionern offensichtlich doch etwas bewirkte. Ungewohnte Unzulänglichkeiten waren da auszumachen, im Besonderen bei der Spielfortführung nach Ballgewinn, aber auch bei den defensiven Handlungen.

Knoche springt nicht hoch genug

Das fiel erst mal nicht wirklich ins Gewicht, weil der VfL tatsächlich nur über beschränkte Mittel verfügt, in der 43. Minute allerdings führte ein Ballverlust von Robin Knoche zu einem Torschuss von Jordi Osei-Tutu, den Frederik Rönnow noch zum Eckstoß abwehren konnte. Der Eckstoß allerdings, getreten von Philipp Förster, brachte schließlich das 1:0 für den VfL, weil Knoche nicht hoch genug sprang, Paul Jaeckel wiederum im Zweikampf mit Philipp Hoffmann falsch positioniert war.

Nach der schwachen ersten Hälfte hoffte Fischer darauf, dass seine Mannschaft auch ohne frühzeitige Wechsel zu einer Reaktion fähig wäre, musste allerdings mitansehen, dass die Bochumer weiterhin das Geschehen kontrollieren konnten. Nach einem harmlosen Schlenzer von Pantovic auf der einen Seite (60.) und einem gar nicht so harmlosen Schuss von Osei-Tutu, der die Querlatte streifte, auf der anderen Seite brachte der Schweizer Fußballlehrer mit drei Einwechslungen schließlich seine Unzufriedenheit zum Ausdruck. Julian Ryerson (für Niko Gießelmann), Jamie Leweling (für Sheraldo Becker) und Kevin Behrens (für Jordan Siebatcheu) kamen aufs Feld – und doch änderte sich nichts.

Pantovic verschießt einen Elfmeter

Im Gegenteil: Nach einem weit in die gegnerische Hälfte getretenen Freistoß verloren die Köpenicker flugs den Ball, eröffneten den Bochumern beim Kontern so viel Raum, dass Christopher Antwi-Adjei keine Mühe hatte, auf den mitgelaufenen Gerrit Holtmann abzulegen. Holtmann vollendete mühelos (71.) mit einem Linksschuss in die lange Ecke. So eine Vorführung in einem Spielzug hatten die Eisernen in dieser Saison noch nicht erlebt.

Ins Bild einer erstaunlich wackligen Fischer-Elf passte auch, dass Pantovic sieben Minuten später seine Kollegen um ein zeitiges, womöglich eine Wende bringendes 1:2 brachte. Nach einem Durcheinander im Bochumer Strafraum und einem Studium der Videobilder hatte Aytekin dem FCU einen Strafstoß zugesprochen, doch Pantovic scheiterte mit seinem halbhohen, nicht allzu platzierten Schuss an Keeper Manuel Riemann. Pantovics Anschlusstreffer in der dritten Minute der vierminütigen Nachspielzeit kam auf jeden Fall zu spät. Er raufte sich ob der vergebenen Chance beim Torjubel die Haare.