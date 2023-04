Borussia Dortmund gegen Union Berlin: Hier läuft es live im TV

Das Top-Spiel in der Bundesliga steht an. Der Dritte Union Berlin reist zum Zweiten Borussia Dortmund. Hier lesen Sie, wo das Spiel im TV läuft.

Wird das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga noch einmal spannend? Am Sonnabend (15.30 Uhr) haben Borussia Dortmund und der 1. FC Union Berlin im direkten Duell die Chance, noch einmal Punkte auf Tabellenführer FC Bayern aufzuholen. Die Münchner spielen zeitgleich beim SC Freiburg.



Die Fans der Köpenicker sind auch an diesem Wochenende reisefreudig, über 4000 Anhänger unterstützen ihre Mannschaft im Gastspiel beim BVB, der in der laufenden Bundesliga-Spielzeit überhaupt erst eine Partie vor heimischem Publikum verloren hat.

Wer das Spiel vom heimischen Sofa aus verfolgen möchte, kann ab 15.15 Uhr beim Pay-TV-Sender Sky einschalten. 15 Minuten vor Anpfiff beginnt die Übertragung auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 3. Zu sehen ist die Begegnung auch als Teil der großen Bundesliga-Konferenz bei Sky.



Die Höhepunkte der Partie zwischen Dortmund und Union gibt es dann ab 18.30 Uhr in der „ARD-Sportschau“ und später am Abend um 23 Uhr im „ZDF-Sportstudio“.