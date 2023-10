Am 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht ein spannendes Duell im Bremer Wohninvest Weserstadion an. Der 1. FC Union Berlin trifft im Auswärtsspiel auf den SV Werder Bremen. Die Eisernen haben die letzten sieben Bundesligaspiele verloren – der SV Werder Bremen konnte in den letzten drei Begegnungen keine Punkte ergattern.

Für beide Mannschaften steht am Samstag viel auf dem Spiel. „Es geht um Klassenerhalt“, sagte Unions Cheftrainer Urs Fischer bei der Pressekonferenz am Donnerstag. Wie können Fans das Bundesliga-Match live im Fernsehen oder im Livestream verfolgen?



Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Partie fernab des Stadions live mitzuerleben. Die Übertragung des Spiels zwischen dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Union Berlin ist allerdings nicht im Free-TV zu sehen, sondern exklusiv auf dem Pay-TV-Sender Sky.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Anpfiff ist um 15.30 Uhr, die Live-Übertragung des Einzelspiels können Sie auf Sky Sport Bundesliga 4 verfolgen. Hansi Küpper wird die Einzelübertragung des Spiels und Frank Buschmann die Konferenz kommentieren. Die Vorberichterstattung mit Moderatorin Britta Hofmann und Experte Didi Hamann beginnt bereits um 14 Uhr und ist ebenfalls exklusiv auf Sky Sport Bundesliga zu sehen.



Im Online-Stream wird das Spiel über Sky Go oder beim Streaming-Portal Wow (ehemals Sky Ticket) zu sehen sein. Die Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime werden das Bundesliga-Spiel nicht live im Fernsehen oder im Livestream zeigen. ARD (Das Erste) und ZDF werden Highlights des Spiels zu einem späteren Zeitpunkt präsentieren.