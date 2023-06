Der 1. FC Union Berlin darf sich zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison über ein Heimspiel freuen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer empfängt entweder am 19. oder am 20. August (genaue Terminierung der DFL folgt noch) den FSV Mainz 05. Das erste Auswärtsspiel führt die Eisernen eine Woche darauf zu Aufsteiger SV Darmstadt 98.

Gegen die Rheinhessen gewann Union das Heimspiel im Februar nach Toren von Kevin Behrens und Jordan Siebatcheu mit 2:1. Auf Darmstadt 98 trafen die Köpenicker zuletzt im Mai 2019. Seinerzeit setzte es im Stadion am Böllenfalltor eine 1:2-Niederlage, Sebastian Andersson gelang kurz vor Schluss lediglich der Anschlusstreffer. Wenige Wochen später stieg der Verein trotzdem erstmals in die Bundesliga auf.

Danach folgt noch das zweite Heimspiel, wie schon in der vergangenen Saison ist RB Leipzig am dritten Spieltag im Stadion An der Alten Försterei zu Gast, bevor die erste Länderspielpause auf dem Programm steht. Ein interessanter Auftakt also, der aus sportlicher Sicht aber noch kniffliger hätte sein können.

Die zwei Top-Duelle bei Borussia Dortmund (am Wochenende des 06.-08. Oktober) und beim FC Bayern (01.-03. Dezember) finden am 7. und 13. Spieltag statt. Klar ist auch, dass der 1. FC Union Berlin die Spielzeit wieder mit einer Partie vor heimischem Publikum abschließen wird. Am 34. Spieltag kommt der SC Freiburg in die Hauptstadt. Vielleicht gibt es ja dann wieder eine große Sause zu feiern.

