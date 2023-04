Union empfängt Bochum: Alle Zahlen zum Spiel

Am Sonntag findet An der Alten Försterei das wichtige Spiel gegen Kellerkind Bochum statt. Alle Statistiken zum Spiel können Sie hier lesen.

Torchance durch Jordi Osei-Tutu vom VfL Bochum führt zu Strafraumszene im Spiel gegen Union Berlin in der 1. Bundesliga am 23.10.2022 im Vonovia Ruhrstadion in Bochum, NRW, Deutschland.

Nach dem Ausschied aus den zwei Pokalwettbewerben im vorherigen Monat kann sich Union Berlin jetzt voll auf eine erhoffte Qualifikation für die Champions League fokussieren. Am Mittwoch ertönte während des Trainings der Köpenicker sogar die Champions-Hymne, was bei den Fans für Aufregung sorgte. Laut den Eisernen Pressesprechern handele es sich dabei nur um einen akustischen Test, der An der Alten Försterei durchgeführt wurde. „Ein ACDC-Song war auch dabei“, scherzte Trainer Urs Fischer während der Pressekonferenz am Freitag. Ihm habe der Vorfall nicht gefallen.

Sieben Spiele fehlen jetzt noch zu Saison-Ende und das wichtigste ist jetzt nicht außer Konzentration zu geraten. Union hat bis jetzt kein einziges Heimspiel verloren, und auf diese beeindruckende Statistik möchte man weiterhin stolz bleiben (9 Siege und 4 Unentschieden). Nur Rekordmeister Bayern München kann vor diesem Spieltag ebenfalls eine ungeschlagene Heimbilanz in der Liga vorweisen.

Wie schätzen Wettbüros das Spiel gegen den VfL Bochum ein?

Am Sonntag empfängt Union den VfL Bochum, der in der Hinrunde überraschend gegen die Eisern 2:1 gewonnen hatte. Der kämpferische Geist der Bochumer wird insbesondere jetzt in dieser entscheidenden Phase der Saison nicht unterschätzt, betonte Fischer in der Pressekonferenz. Wettquoten zeigen die Gastgeber als klaren Favoriten (1.60), der Sieg von Bochum ist mit einer Quote von 6.00 bewertet, das Unentschieden zahlt mit 3.80 aus.

Die knappe Niederlage bei den zweitplatzierten Borussia Dortmund (1:2) hat die Titelhoffnungen der Unioner drastisch gesenkt und die Rot-Weißen können sich am Sonntag gegen das Kellerkind keinen Fehltritt leisten. Eine Serie von drei Spielen in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, ein Unentschieden) konnte das abstiegsbedrohte Bochum aus dem Tabellenkeller befreien. Jedoch verlor die von Thomas Letsch trainierte Mannschaft am vorherigen Spieltag gegen Abstiegskonkurrenten Stuttgart 2:3. Mit 60 Gegentoren behält Bochum die unbequeme Statistik der schlechtesten Abwehr der Bundesliga. Union hingen hat nur 30 Tore im laufe der Saison kassiert, und ist somit nach Bayern, die zweitbeste Abwehr des Turniers.

Trotz ihrer defensiven Schwierigkeiten hat Bochum in den letzten beiden Auswärtsspielen in der Liga (ein Sieg, ein Unentschieden) mehr Punkte geholt als in ihren ersten zwölf Bundesliga-Auswärtsspielen dieser Saison (ein Sieg, elf Niederlagen). Die Bochumer haben jedoch in allen fünf Auswärtsspielen der Liga gegen Mannschaften, die vor diesem Spieltag in den Top Sechs platziert sind, verloren, und zwar jedes Mal, ohne ein einziges Tor zu erzielen. Am 18.03 hat Bochum jedoch gegen RB Leipzig zu Hause 1:0 gewonnen und zeigte somit, dass die Mannschaft aus Nordrhein-Westphalen auch brisanten Teams weh tun kann.

Wie oft sind sich die beiden Mannschaften begegnet?

Die beiden Mannschaft sind sich insgesamt 24-mal begegnet. Drei Mal in der Bundesliga, 20-mal in der Zweitklasse und Einmal im Pokalspiel. Die Bochumer haben acht Mal gewonnen, die Köpenicker 13-mal, dreimal lautete das Endergebnis Unentschieden. In 16 Begegnungen zwischen Union und Bochum schossen beide Mannschaften insgesamt mehr als zwei Tore.

Die Begegnung wird exklusiv und live auf dem Streamingdienst DAZN übertragen. Moderator Daniel Herzog wird gemeinsam mit Experte Benny Lauth die Zuschauer ab 17 Uhr begrüßen, bevor um 17:30 Uhr der Anstoß erfolgt und Kommentator Michael Born das Spiel begleitet.