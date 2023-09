1. FC Union Berlin: Das Vorspiel gegen Real Madrid geht an die Fans der Eisernen

Im offiziellen Fanshop von Real Madrid ist es um die Mittagszeit gähnend leer. Gut, die Siesta hält die Spanier um diese Tageszeit in den eigenen vier Wänden, wobei die große Sommerhitze vorbei, es bei angenehmen 25 Grad Celsius auch um kurz nach 13 Uhr an der frischen Luft sehr erträglich ist. Dass an diesem Abend die Königlichen im Estadio Santiago Bernabéu ihr erstes Spiel in der Champions League bestreiten, würde man nicht vermuten, wären da nicht die zahlreichen Anhänger des 1. FC Union Berlin. Die Puerta del Sol, einer der bekanntesten und meistbesuchten Plätze der spanischen Hauptstadt, haben sie sich als Treffpunkt ausgesucht.

Nur vereinzelt sind Trikots von Real Madrid zu sehen

Aber: Nicht nur dort, sondern in der gesamten Innenstadt prägen die Farben Rot und Weiß unter strahlend blauem Himmel das Bild, hat der 1. FC Union Berlin das Vorspiel ganz klar gewonnen. Nur vereinzelt sind Trikots von Real Madrid zu erkennen – business as usual für einen Verein, der zu den Stammgästen der Champions League gehört und am Abend alles andere als eine Premiere im eigenen Stadion feiern wird.

Für die Partie im Estadio Santiago Bernabéu haben sich knapp 4000 Union-Fans auf dem dafür vorgesehenen Weg ihre Tickets gesichert, weitere werden sicherlich andere Möglichkeiten zum Erwerb einer Karte gefunden haben, viele andere aber haben den Weg nach Madrid auch ohne Zugang zum Stadion auf sich genommen, wollen dabei sein, wenn die Eisernen bei den Königlichen das nächste historische Kapitel ihrer Vereinsgeschichte schreiben. Sie haben dafür extra Urlaub und nicht wenig Geld in die Hand genommen.

Ein paar Fans des 1. FC Union Berlin haben sich bereits das Spiel des eisernen Nachwuchses in der Youth League angeschaut. Matthias Koch/Imago

Als Fan aber tut man das ohne mit der Wimper zu zucken. Um dieses Highlight, diesen besonderen Tag, dieses außergewöhnliche Spiel friedlich zu feiern, haben sich bereits vor der zu 13.30 Uhr angesetzten Zeit am Treffpunkt Puerta del Sol rund 2000 Fans in Union-Farben versammelt. Unter ihnen befindet sich mit Felix Kroos auch ein ehemaliger Unioner, der sich bereitwillig für Selfies mit den Fans ablichten lässt und auf ein 2:2 tippt. Währenddessen entspannt die Mannschaft von Trainer Urs Fischer nur ein paar Hundert Meter entfernt im noblen Hotel Four Seasons vor dem abendlichen Auftritt, und auch die restlichen mitgereisten Vereinsmitarbeiter, die gegenüber im Marriott Hotel abgestiegen sind, befinden sich in der Nähe ihrer Fans.

Die Innenstadt von Madrid, das ist optisch nicht zu übersehen, akustisch nicht zu überhören, gleicht einem Hotspot der Unioner, denen aus der Hauptstadt kein (Um-)Weg zu weit gewesen ist. Bereits am Dienstag haben einige Fans in Flugzeugen aus Frankfurt, Düsseldorf oder München ihre Reise angetreten, viele Anhänger haben auch das Angebot des Vereins genutzt, sind am Vormittag des Spieltags hingeflogen und werden abends nach der Partie ohne Übernachtung die Rückreise antreten. Und es gibt sogar Fans, die erzählen, wie sie ihre Reise mit dem Flixbus über Paris nach Madrid in 28 Stunden bewältigt haben.

Einige Fans des 1. FC Union Berlin schauen das Spiel des Nachwuchses

Bei einigen Union-Fans ist die Vorfreude auf das Fußballspiel so groß, dass sie sich auf den Weg in das Estadio Alfredo di Stéfano, das Heimstadion des königlichen Nachwuchses, gemacht haben, um dort die eigenen Talente im Duell mit Real Madrid in der Youth League zu unterstützen. Rund 45 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder 25 Minuten mit dem Taxi werden sie später benötigen, um zum abendlichen Sehnsuchtsort Bernabéu zu gelangen. Unabhängig davon, wie die Spiele in der Champions League und in der Youth League an diesem Tag ausgehen werden, haben die Fans des 1. FC Union Berlin Eindruck gemacht und sich, anders als so mancher andere Verein, friedlich verhalten. Und vielleicht hat sich auch der eine oder andere später noch ein Souvenir im am Mittag so leeren Fanshop von Real Madrid geholt. Als Andenken an einen weiteren historischen Tag für die Eisernen.