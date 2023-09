Robin Knoche wird dem 1. FC Union Berlin am Mittwochabend beim Champions-League-Debüt der Eisernen in Madrid (18.45 Uhr/DAZN) nicht zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler trat am Dienstag erst gar nicht die Reise mit in die spanische Hauptstadt an, wie bereits ein Mannschaftsfoto vor dem Abflug auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg vermuten ließ. Eine Verletzung plage den Abwehrchef, erklärte Coach Urs Fischer auf der Spieltagspressekonferenz. Details waren vonseiten der Unioner nicht zu erfahren.

Was für ein bitterer Moment in Knoches Karriere: Über Jahre hinweg war er bei Union die Zuverlässigkeit in Person. Und nun fehlt er bei dem Spiel, auf das alle hin gefiebert hatten. Laut Fischer wird der 31-Jährige aller Voraussicht nach auch am kommenden Sonnabend im Ligaheimspiel gegen Hoffenheim nicht einsatzfähig sein.

Es wäre Bonuccis 85. Champions-League-Spiel

Knoches Ausfall hat zur Folge, dass Leonardo Bonucci im Duell mit dem spanischen Rekordmeister womöglich sein Debüt im Trikot der Eisernen geben. Der 36-Jährige hat zwar noch ein klein wenig Trainingsrückstand, scheint aber gewillt, sein 85. Spiel in der Eliteklasse des europäischen Klubfußballs zu bestreiten. „Die Möglichkeit kann bestehen“, antwortete Fischer auf die Frage nach einem Startelfeinsatz von Bonucci.



Fünfmal hat der Italiener bis dato gegen Real Madrid gespielt. Zuletzt im Finale der Champions League 2017, als er mit Juventus Turin 1:4 unterlegen war.