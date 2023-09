1. FC Union Berlin: Wird’s wieder ein magischer Abend für Josip Juranovic?

Auf den großen Fußball-Bühnen dieser Welt fühlt er sich zu Hause. Mit der kroatischen Nationalmannschaft stand Josip Juranovic vor nicht einmal einem Jahr im WM-Halbfinale, wurde später Dritter. Im Sommer spielte der Rechtsverteidiger mit seinen Teamkollegen im Nations-League-Endspiel gegen Spanien. Kein Profi des 1. FC Union Berlin ist mit seinem Heimatland aktuell erfolgreicher als der 28-Jährige.

Und die Champions League kennt er auch. In der vergangenen Saison trat Juranovic mit seinem Ex-Klub Celtic Glasgow in der Gruppenphase an, traf dabei in Hin- und Rückspiel auch auf Real Madrid. Die ernüchternden Endresultate aus Sicht der Schotten (0:3, 1:5) konnten ihm die Erfahrungen gegen die besten Spieler der Welt nicht nehmen.

Jetzt nimmt der 32-malige Nationalspieler einen neuen Anlauf in der Königsklasse. Nicht mehr mit Celtic, dafür mit dem 1. FC Union Berlin. Das größte Spiel in der Vereinsgeschichte im Estadio Santiago Bernabéu (Mittwoch, 18.45 Uhr, DAZN) ist für Juranovic, na klar, auch ziemlich groß. Aber eben nicht das größte. Viel eher braucht es Spieler wie ihn, die den auf internationaler Bühne noch unerfahreneren Kollegen eine gewisse Ruhe und Sicherheit mitgeben können.

Ob dies auf dem Platz oder von der Bank aus passiert, ist kaum seriös vorauszusagen. Trainer Urs Fischer betreibt auf der rechten Schiene auch in dieser Saison ein Wechselspiel, wie auf keiner anderen Position. Josip Juranovic konkurriert mit Vereins-Legende Christopher Trimmel. Der Kapitän und Publikumsliebling ist neben Ersatz-Torhüter Jakob Busk der einzig verbliebene Spieler des Kaders, der die Union-Transformation von einem unscheinbaren Zweitligisten bis zu einem Champions-League-Verein mitgemacht hat. Das fordert von Fischer einen äußerst sensiblen Umgang.

Als Trimmel im Rückrunden-Verlauf der vergangenen Saison mehrfach hintereinander auf der Ersatzbank Platz nehmen musste, machte er seinem Unmut öffentlich Luft. Ein Kapitän sollte immer auf dem Platz stehen, sagte der Österreicher und untermauerte damit, dass er auch in seinem zehnten Vertragsjahr bei den Eisernen nicht bloß als Aufstiegsheld, sondern als sportlich wichtiger Teil der Mannschaft anerkannt werden möchte.

Und Juranovic? Musste im Saisonfinale zusehen, wie Trimmel seinen Platz wieder einnahm und schaute überwiegend von außen zu. Während sich auf der anderen Seite des Spielfelds Robin Gosens gegen Jérome Roussillon durchgesetzt hat, betreibt das Duo Trimmel/Juranovic Job-Sharing. Zum Saisonauftakt gegen Mainz war der Österreicher von Anfang an dabei, in Darmstadt und gegen Leipzig Juranovic, vergangenes Wochenende in Wolfsburg wieder Trimmel. Das wird, spielen beide weiter konstant, vermutlich noch eine ganze Weile so gehen.

1. FC Union Berlin: Robin Knoche fällt kurzfristig aus

Sicherlich nicht spielen werden der gesperrte Janik Haberer, die Verletzten András Schäfer, Rani Khedira und kurzfristig auch Robin Knoche. Der Abwehrchef hat den Weg nach Madrid angeschlagen nicht angetreten, fiebert zu Hause vor dem Fernseher mit. Alles sieht also danach aus, dass Leonardo Bonucci sein Union-Debüt feiern wird. Fischer ließ sich diesbezüglich am Mittwoch nicht in die Karten schauen „Die Möglichkeit besteht“, so der Schweizer kurz und knapp. Paul Jaeckel wäre als Alternative auch noch denkbar.

Ansonsten ist die Vorfreude rund um den Köpenicker Reisetross spür-, ja förmlich greifbar. „Es ist eine Belohnung für unsere tolle letzte Saison. Die Mannschaft hat sich das verdient“, sagte Fischer. Und Trimmel ergänzte: „Wir sind stolz, so etwas erreicht zu haben, es ist gepaart mit der Entwicklung unseres Vereins eine einmalige Geschichte.“



Bliebe noch die Frage nach dem größten Plus, das Union im Aufeinandertreffen mit einer der besten Mannschaften der Welt ausspielen könnte. Vielleicht das, dass Real den in Spanien weitgehend unbekannten Gegner nicht ganz ernst nimmt? „Damit rechne ich nicht. Sie haben in der Liga die ersten fünf Spiele gewonnen, sind in einer guten Verfassung. Es gibt für sie keinen Anlass, uns zu unterschätzen“, wurde Fischer deutlich.