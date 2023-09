Bei Real Madrid sprechen sie viel vom Titel, aber wenig vom 1. FC Union Berlin

Für die einen ist es das Spiel ihres Lebens, für die anderen lediglich der Aufgalopp zu höheren Aufgaben. Während der 1. FC Union Berlin dem Aufeinandertreffen mit Real Madrid (Mittwoch, 18.45 Uhr, DAZN) seit der Auslosung vor fast drei Wochen entgegenfiebert, ist man in den Reihen der Gastgeber betont gelassen.

Mehr als 60 Medienvertreter waren am Dienstag zur Spieltagspressekonferenz der Königlichen im Trainingszentrum in Valdebebas erschienen, wo nacheinander Trainer Carlo Ancelotti und Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga Platz genommen hatten. Die Fragen drehten sich aber in erster Linie nicht um den Gegner aus Köpenick, sondern um das, was für den größten Klub Europas im Juni nächsten Jahres folgen soll: den Champions-League-Titel.

„Unser Ziel ist es, die Gruppenphase zu überstehen, danach das Achtel- und Viertelfinale. Wir wollen bis zum Ende im Wettbewerb sein“, erklärte Ancelotti, der einst den FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft geführt hatte, als die Eisernen noch ein eher unscheinbarer Verein in der Zweiten Bundesliga waren.

„Meiner Meinung nach ist Manchester City der Favorit auf den Titel. Sie haben eine Mannschaft, die sich kaum verändert hat. Vor allem aber, weil sie die Champions League letzte Saison gewonnen haben“, führte Ancelotti weiter aus und dürfte sich dabei auch an die bittere Halbfinal-Pleite gegen die Citizens vor vier Monaten erinnert haben. Real war mit einem 1:1 aus dem Hinspiel nach Manchester gereist, kam dort allerdings auch in der Höhe verdient mit 0:4 unter die Räder. Aus der Traum von der Titelverteidigung.

1. FC Union Berlin: Machen es die Eisernen wie einst Tiraspol?

Es ging also um den Champions-League-Triumph, Manchester City und die Personalsituation im eigenen Kader (Außenverteidiger Dani Carvajal steht nach einem Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel nicht zur Verfügung) – erst danach aber um den 1. FC Union Berlin. „Das Gute ist, heutzutage kann man alles über den Gegner wissen im Fußball. Wir haben sie sehr gut studiert. Wir treffen auf einen Gegner, der sehr gut organisiert ist. Sie können Durchschlagskraft entwickeln, und deshalb werden auch wir die nötige Intensität in unserem Spiel brauchen“, referierte der Italiener.

Der 64-Jährige ist Profi genug, als dass er die Berliner unterschätzen würde. Vor knapp zwei Jahren unterlag Real, auch seinerzeit schon mit Ancelotti an der Seitenlinie, Sheriff Tiraspol aus der Republik Moldau vor heimischem Publikum mit 1:2. Es war eine der größten Sensationen der jüngeren Champions-League-Historie. Die danach arg angezählten Hausherren nahmen die Pleite als Weckruf und holten anschließend den Titel. Aus Union-Sicht könnte sich Geschichte also gut und gerne wiederholen.

Reals Toni Kroos weiß um die Stärken des 1. FC Union Berlin. Zuma Press/dpa

Real wird allerdings nicht nur wegen der damaligen Erfahrung gewarnt sein. Toni Kroos, Weltmeister und fünfmaliger Champions-League-Sieger, hatte einst gar familiäre Verbindungen zu den Eisernen. Sein jüngerer Bruder Felix spielte zwischen 2016 und 2020 für Union, war zwischenzeitlich gar Kapitän. In ihrem gemeinsamen Podcast verriet Toni schon vor Wochen, dass die Mitspieler in der Kabine das Gespräch mit ihm gesucht hätten: „Was für eine Mannschaft erwartet uns? Welche Art Fußball spielen sie?“



Am Mittwoch ganz sicher eine Mannschaft, die mit großem Respekt an die Aufgabe herangehen wird, aber auch ohne Angst. Und vielleicht ja auch mit dem festen Glauben, eine faustdicke Überraschung zu schaffen. Dann wäre das ungleiche Aufeinandertreffen nicht nur die größte Partie, sondern auch die größte Sensation der Vereinsgeschichte.