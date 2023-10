Champions League: Im Olympiastadion-Ärger sind Hertha- und Union-Fans vereint

Das bislang letzte Champions-League-Spiel im Berliner Olympiastadion liegt schon ein paar Tage zurück. Am 21. März 2000 empfing Hertha BSC in der zweiten Gruppenphase den FC Porto und musste sich damals vor etwas mehr als 30.000 Zuschauern nach 90 Minuten geschlagen geben. Nach überstandener erster Gruppenphase, in der vor allem im Olympiastadion mit Siegen gegen den FC Chelsea und den AC Mailand die Basis für das Überwintern in der Königsklasse gelegt wurde, lief es im zweiten Teil des ersten – und bisher letzten – Auftritts in der Champions League nicht mehr so gut: Nach vier Niederlagen und zwei Unentschieden war das Abenteuer mit dem verlorenen Spiel gegen Porto beendet. Immerhin hatte es die beiden Punkte bei den 1:1 gegen den FC Barcelona und Sparta Prag in der Heimstätte der Herthaner gegeben.

Mit Sporting Braga kommt wieder ein Verein aus Portugal nach Berlin

Dass hier am Dienstagabend (18.45 Uhr) beim Comeback der Champions League in Berlin mit Sporting Braga abermals eine portugiesische Mannschaft auf dem Rasen stehen wird, ist für die Fans von Hertha BSC eher eine Randnotiz. Zum Spitzenspiel gegen den FC St. Pauli waren sie am vergangenen Wochenende zahlreich erschienen, 66.113 Zuschauer erlebten unter Flutlicht und bei einem prall gefüllten Auswärtsblock ein bis zum Ende spannendes Spiel im Berliner Olympiastadion, das sich von seiner stimmungsvollen Seite präsentierte.

Die 1:2-Niederlage gegen den FC St. Pauli konnten die meisten Fans von Hertha BSC dabei noch ganz gut verkraften. Während sie aber seit dieser Saison Heimspiele in der Zweiten Bundesliga besuchen, wird ausgerechnet der 1. FC Union Berlin am Dienstag in der Königsklasse in ihrer Heimstätte spielen und die Tribünen füllen. Das lag einigen Herthanern in der Ostkurve offensichtlich so schwer im Magen, dass sie sich etwas Luft machen mussten. Im kompletten Stadion gut lesbar entrollten sie zwei große Banner mit folgender Aufschrift und klarer Botschaft an den ungeliebten Rivalen aus Köpenick: „No AF: Nur zu Hause spielt ihr nicht! Erkennt ihr im Spiegel noch euer Gesicht?“

Als wären die Heimspiele, die der 1. FC Union Berlin bereits vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie im Olympiastadion ausgetragen hatte, nicht schon genug Seelenschmerz für die Hertha-Anhänger gewesen, müssen sie nun erleben, wie das Olympiastadion am Dienstag abermals in roter Farbe leuchten und – anders als bei den Zuschauerbeschränkungen während der Pandemie – im Heimbereich ausverkauft sein wird.

Aber: In ihrer Ablehnung der Champions-League-Heimspiele des 1. FC Union Berlin im Olympiastadion sind sich die Fan-Lager beider Vereine durchaus einig. Selbst Union-Präsident Dirk Zingler hätte seinen Verein lieber in der Alten Försterei spielen gesehen als im nicht sonderlich beliebten „Oval Office“ der Herthaner. In einem offenen Brief an seine Mitglieder aber begründete Zingler vor dem Saisonstart den Schritt ins Westend, schrieb: „Champions League für alle Unioner – von dieser Idee haben wir uns leiten lassen, und wir werden darauf achten, dass sich möglichst viele Menschen diese Spiele auch leisten können.“ Champions League in der Alten Försterei wäre zwar unter erheblichen Auflagen und Einschränkungen möglich, aber eben nicht für jedes Union-Mitglied erlebbar gewesen.

1. FC Union Berlin plant weitere Heimspiele im Olympiastadion

So werden die Unioner also ein zweites Mal in das Olympiastadion umziehen, die Ultras aber nicht die Ostkurve, sondern die Gegentribüne als ihr Heimlager nutzen. Dabei aber werden sie immer im Hinterkopf haben müssen, dass es nicht das letzte Mal sein wird, dass die Eisernen dort ihre Heimspiele austragen. Für den Zeitraum der geplanten Vergrößerung der Alten Försterei hat Dirk Zingler ja schließlich auf der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr einen längerfristigen Umzug in das Olympiastadion angekündigt. Somit würde dort auch, unabhängig von der sportlichen Entwicklung bei Hertha BSC, die Wahrscheinlichkeit auf Bundesliga-Fußball im Westend steigen. Auf Gegenliebe aber wird das in beiden Fan-Lagern abermals nicht treffen.