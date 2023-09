Champions League, Jesus und mittendrin: der 1. FC Union Berlin und Benyamina

Ein Fest für Fans und alle Eventfans steht an. Real Madrid kommt ins Olympiastadion. Dit is ma wat, wa! Und: Wo gibt’s noch Karten? Was? Nur um die 10.000 im freien Verkauf? Und: Real, ist das nicht der Klub mit diesem Dingsda, Kroos, äh (hab jetzt keine 90 Minuten, um anständige Vornamen zu überlegen, komm eh gleich drauf) – genau: Toni. Hat der nicht mal bei Union gespielt? Ach, das war der Bruder. Und spielt bei Real Madrid nicht doch ein Berliner, äh, dieser Dingsda: Rüdiger. Rüdiger, Antonio? Und dieser Torwart aus Belgien, dessen Name klingt wie Court, Cousin? Tortoise? Courtois? Und hammse bei Real nicht diesen Super-Trainer aus Italien, der mal beim FC Bayern war, grau meliert, Maßanzüge? Don Carlo, Maestro Ancelotti! Wow! Echt spannend!

1. FC Union umkringelt von der blauen Bahn im Olympiastadion

Und dann kommt auch noch der SSC Neapel, echt jetzt? Ist das nicht der Verein, in dessen Stadt Maradona das Koksen lernte? Neapel …, Neapel …, wer spielt da noch mal? Di Lorenzo? Der Typ, der ganz gut schreiben kann? Wat, Meista sind die jeworden? Kiek ma. Meista in Italien. Und Jesus ham se auch dabei. Und dann noch diese Granate, diesen Demme, mit dem sich der Coach von Hertha nicht beschäftigt hat. Det allet rin ins Olympiastadion? Da werden, ganz klar, alle (Achtung: Namenswitz) Demme brechen.

Ach Braga kommt auch? Die Tschechen? Ach? Portugiesen! Mit Matheus im Kader, ohne Lothar, aber mit Bruma und Pizzi. Und der 1. FC Union Berlin aus Köpenick mittendrin im Event, umkringelt von der blauen Bahn im Olympiastadion. Dazu coole Stadionmucke, vegane Wurst, alkoholfreies Radler? Wat? Vegan gibt’s bei den Unionern nicht? Ach so: Der 1. FC Union Berlin hat seine Grundsätze. Fußball made in Köpenick bedeutet: Schweiß und Arbeit, Alte Försterei, Stehplatz-Atmo, Bratwurst, Bier, 90 Minuten Fußball.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Eventfans sollen woanders hin. Ab ins Olympiastadion! Jawoll. Und da stehen sie tatsächlich schon Schlange. Das hat Unions Fußballgott Karim Benyamina am Tag der Champions-League-Auslosung sofort gemerkt. Einigermaßen verzweifelt schrieb er in seinem WhatsApp-Status: „Hallo, ich kann leider keine Karten für Union besorgen. Gerade so viele Nachrichten bekommen, dass ich dachte, ich hätte Geburtstag. Auch von vielen, wo ich nicht mal wusste, dass sie mich noch kennen.“



Eventfans eben. Menschen, die endlich mal Real Madrid, SSC Neapel und diese Tschechen, äh, Portugiesen in Berlin sehen wollen, um dann an der Bar bei einem Martini Fiero zu schwärmen: „Wow, haste die schicke Weste von Ancelotti gesehen?“