Dieser 27. Mai 2023 ist grundsätzlich ein ganz fantastischer Tag für den 1. FC Union Berlin und seine Anhänger. Letzter Spieltag der Bundesligasaison 2022/23, der Gegner im Stadion An der Alten Försterei ist Werder Bremen. Im Fernduell mit dem SC Freiburg geht es für die Eisernen um die Qualifikation zur Champions League.

Es wird gebangt und gefiebert in Köpenick, dank des späten Siegtreffers von Rani Khedira auch gewonnen, was die Sensation perfekt macht – und natürlich wird gefeiert. Im Besonderen vor der Haupttribüne, wo der Klub für seine Mannschaft und seine Fans eine Party schmeißt.

Und mittendrin die Mitglieder des in Oslo gegründeten Bamsegjengen-Fanklubs, die sich kein Heimspiel entgehen lassen, bei Auswärtsfahrten so oft wie möglich dabei und natürlich auch für diesen Festtag von Oslo nach Berlin gereist sind. Gegen 22 Uhr entschließen sie sich zum Aufbruch. Morgen ist ja auch noch ein Tag und noch ein Spiel, nämlich das in der Regionalliga Nordost zwischen Lichtenberg 47 und denen aus Hohenschönhausen, wie sie selbst sagen. Da wollen sie mal vorbeischauen, ein bisschen Groundhopping. Wen sie mit „denen aus Hohenschönhausen“ meinen, muss an dieser Stelle wohl nicht weiter erläutert werden.

Rune Holtmoen grüßt vom Krankenbett. Rune Holtmoen

Vom Festplatz machen sie sich also auf den Weg zu ihren Hotels. Wobei Rune Holtmoen, der Präsident des Fanklubs, deshalb „El Presidente“ genannt, als Einziger aus der Gruppe am Waldrand entlang Richtung Bahndamm und S-Bahnhof Köpenick marschiert. Mit seinem Mobiltelefon habe er gerade ein Foto machen wollen, wird er sich später erinnern, aber da passiert es: Ohne einen Mucks kippt der 57-Jährige um, fällt hinter der Tribüne Waldseite auf den weichen Waldboden, sein Glück, wie sich später herausstellt. Sein Schädel bleibt unverletzt.

Und ein noch größeres Glück ist es wohl, dass die Unioner um ihn herum den Ernst der Lage erkennen, sogleich einen Notarzt herbeirufen. Aufgrund seines Fanklub-Shirts mit der Aufschrift Bamsegjengen wird der Ohnmächtige von einem Pärchen, mit dem er in der Fankneipe Hauptmann mal Bekanntschaft gemacht hat, erkannt. Die beiden greifen geistesgegenwärtig zu Holtmoens offen liegendem Mobiltelefon, wählen ein paar Nummern, um sicherzugehen, dass es sich um den Norweger handelt, bleiben an dessen Seite, bis der Notarzt eintrifft, den sie noch darauf hinweisen, dass der Notfallpatient womöglich nicht auf eine deutsche Ansprache reagiert. Die Diagnose des Ärzteteams im Akutkrankenhaus Köpenick, in das Rune Holtmoen in aller Eile gebracht wird, lautet: Gehirnblutung.

Eine Woche bleibt Holtmoen im Hospital, zur Beobachtung und für allerlei Tests, und erhält in diesen Tagen natürlich auch jede Menge Besuch. Von seinen Fanklub-Freunden, aber auch von vielen anderen Unionern, die von seinem Fall gehört haben oder eben bei seinem Blackout zugegen waren. Von etwa 50 Fanklubs erhält er Genesungswünsche. Er schickt im Gegenzug via soziale Medien ein Selfie aus dem Krankenbett. Dabei trägt er das eiserne Champions-League-Shirt.

Unter medizinischer Aufsicht nach Oslo zurückgereist

Am 5. Juni tritt er in Begleitung eines aus Norwegen eingeflogenen Arztes schließlich die Rückreise nach Oslo an. Unter medizinischer Aufsicht geht es von der Krankenhausschleuse bis zur Wohnungstür, was erahnen lässt, wie besorgt die Ärzte gewesen sind.

„Dank der schnellen Reaktion einiger Unioner ist hier mit Sicherheit etwas Schlimmeres verhindert worden“, sagt Andras Ruppert, der Vizepräsident und Mitgründer des Bamsegjengen-Fanklubs. „Es war schön zu erleben, wie gut die Unionfamilie in solchen Situationen funktioniert.“ Und Rune Holtmoen lässt auf diesem Weg aus Norwegen schön grüßen: „Danke an Nadja und die anderen Unioner, die sofort geholfen haben.“