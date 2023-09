Im zweiten Spiel der Gruppe C siegte am Abend die SCC Neapel beim Sporting Clube de Braga 2:1. Unter Mithilfe von Sikou Niakaté, der in der 88. Minute ein slapstickartiges Eigentor fabrizierte und damit seine Mannschaft nach dem Tor zum Ausgleich durch Bruma (84.) prompt wieder ins Hintertreffen brachte. Der italienische Meister hätte schon in der ersten Hälfte das Spiel für sich entscheiden könnte, traf dreimal den Pfosten, bevor Giovanni Di Lorenzo in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Führung markierte.

Der SC Braga, der in der Nachspielzeit bei einem Pfostentreffer von Pizzi dem 2:2 noch mal ganz nahe war, ist am 3. Oktober im Berliner Olympiastadion erster Heimspielgegner des 1. FC Union Berlin. Nach den Eindrücken des ersten Spieltages dürfen die Eisernen dabei durchaus auf den ersten Sieg in der Champions League hoffen. Das erste Duell mit der SSC Neapel steht drei Wochen später an.