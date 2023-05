Co-Trainer Hoffmann im Interview, Teil 2: „Es war nicht immer schön, aber nötig“

Herr Hoffmann, ganz Deutschland spricht über die Erfolgsgeschichte des 1. FC Union Berlin. Können Sie den Stolz der Köpenicker auf ihren Stadtteil und ihren Klub nachvollziehen?

Das bekomme ich leider viel weniger mit als die Leute, die mich besuchen. Die gehen ins Stadion und sind drei oder vier Stunden vorher schon da, trinken vor dem Spiel einen Kaffee in Köpenick und während des Spiels auf der Gegengerade ein Bier. Ich habe dieses Erlebnis, diesen Kontakt nicht. Da bewegen wir uns zu viel in dieser Bubble. Leider. Ich würde echt gerne mal das Spiel mal von da drüben schauen und drei, vier Bier trinken.

Was bekommen Sie denn an Ihrem Platz von der Atmosphäre mit?

Egal ob gewonnen oder verloren, wenn du alles gegeben hast, ist es fantastisch, außergewöhnlich. Und bei gewissen Spielen haben die Leute gemerkt, dass wir sie brauchen. Das gibt schon noch mal eine zweite, dritte Luft. Das merkt man bei den Spielern. Freunde haben mir wiederum erzählt, dass sie im Stadion Gänsehaut bekommen haben. Ja, es nimmt einen einfach so mit. Es ist auf jeden Fall das einzige Stadion, in dem alle singen und das nicht nur die Fankurve. Das ist einzigartig. Aber klar, es gibt auch andere Stadien mit ganz guter Stimmung.

Welche?

Ich kann mich erinnern, wie wir hier aufgestiegen sind und die Leute bei den Feiern gesagt haben, dass ich so etwas bestimmt noch nicht erlebt habe. Da habe ich gesagt, dass ich sie enttäuschen muss. Ich bin in Basel fünfmal Meister geworden und beim letzten Double waren 150.000 Leute auf der Straße und wir sind durch Basel gefahren.

Apropos Basel. Da gingen Sie und Urs Fischer kurzzeitig getrennte Wege.

Ja, er hatte damals noch Vertrag und ich nicht. Deshalb habe ich woanders angefangen. Es war aber klar: Geht er irgendwo hin, möchten wir gemeinsam gehen. Und so war es dann auch. Ich war im Sommer mit meiner Familie im Urlaub, als das Telefon läutete. Urs sagte mir, dass er in Berlin ist, ein gutes Gefühl hat, ihn die Aufgabe anspricht. Schließlich hat er mich gefragt, wie es bei mir aussieht. Und dann haben wir das gemacht.

Weil das Vertrauen zueinander so groß war?

Speziell wenn man ins Ausland geht, gibt es eine gewisse Unbekannte. Da sollte man mindestens eine Person dabeihaben, von der man weiß, dass sie zu 100 Prozent loyal ist, einen Vertrauten, ja, der die Abläufe genau kennt.

Warum ist das so wichtig?

Man hat keine Zeit, es muss funktionieren, und das vom ersten Spieltag an. Man hat sechs Wochen Vorbereitung und von da an zählt es. Stimmen in den ersten drei Monaten die Ergebnisse nicht, geht man wieder nach Hause. Dessen muss man sich bewusst sein und deshalb muss alles ganz schnell funktionieren.

Als Sie bei Spartak Moskau gearbeitet haben, waren Sie auch noch in einem Land mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Fußballkultur.

Das war für mich eine persönliche Horizonterweiterung. Zu lernen, dass nicht alles, so wie es bei uns gemacht wird, richtig ist. Das ist eine völlig andere Kultur, eine ganz andere Denkweise. Wenn man irgendwohin geht, muss man sich der Kultur anpassen, nicht andersrum. Man selbst ist der Ausländer. Das kennenzulernen, das Bewusstsein dafür zu bekommen, ist nicht nur Horizonterweiterung in meinem Job, sondern in meiner Lebensweise.

Markus Hoffmann auf dem Trainingsgelände des 1. FC Union imago/Koch

Die kulturelle Anpassung dürfte ja dann in Deutschland nicht so groß gewesen sein.

Der Deutsche hat grundsätzlich das Verständnis, dass er es erfunden hat – egal, um was es geht. Das meine ich nicht böse, aber das ist meine Wahrnehmung. Die Diskussion haben wir bei uns im Stab auch auf lustiger Basis. Urs und ich witzeln immer, dass wir hierhergekommen sind, um Entwicklungshilfe zu leisten. Sportlich natürlich.

Aber die Österreicher sagen auch immer, in Deutschland gibt es keinen guten Kaffee.

Hier im Sporttrakt haben wir Kaffee-Kultur reingebracht. Das schwarze Wasser, das die Leute hier getrunken haben, hat nichts mit Kaffee zu tun. Am ersten Tag hat Urs eine Espressomaschine gekauft und Kapseln zur Verfügung gestellt. Es hat zwar drei Monate gebraucht, bis sich die Leute getraut haben, bei uns im Büro einen Kaffee zu machen, aber mittlerweile trinken sie diesen Kaffee und nicht den anderen.

Als Sie 2018 nach Berlin kamen, sprachen Sie von einer reizvollen Aufgabe. Wieviel Reiz verspüren Sie noch?

Man muss immer wissen: Als Schweizer und Österreicher ist man mit der deutschen Bundesliga aufgewachsen, mit der Sportschau um 18.30 Uhr, dem Aktuellen Sportstudio im ZDF oder Ran auf Sat1. Es war ein Fixpunkt in unserem Leben, am Sonnabend um 18.30 Uhr zu Hause zu sein, um Sportschau zu gucken. Wir kannten seit unserer Kindheit alle Mannschaften, alle Spieler und es entwickelt sich dann, dass man irgendwann dort hingehen möchte. In Österreich und der Schweiz haben wir ganz gut gearbeitet, aber jetzt ist die Challenge: Funktioniert das auch in Deutschland, wie wir vorher erfolgreich waren? Der große Anreiz war: Haben die es erfunden oder können wir da auch mitmachen? Das war eine super Motivation für uns.

Und zu welchem Schluss sind Sie inzwischen gekommen: Können Sie mitmachen?

Ja, aber wir mussten uns anpassen und schauen, wie wir an die Geschichte rangehen. Beim FC Basel, bei dem man sich über dominanten Fußball definiert, hatten wir oft 70 Prozent Ballbesitz. Und hatte man 3:1 gewonnen, war es wieder zu wenig. Hier wiederum haben wir eine Mannschaft vorgefunden, die willig war, die wollte, aber: Nach zwei, drei Wochen haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, dass wir hier über Fußball nicht erfolgreich sein werden.

Könnten Sie das bitte genauer erläutern?

Bekommt man in der Zweiten Bundesliga wenig Gegentore, ist man mit dabei. Wenn man es bis zum Winter hinbekommt, extrem kompakt zu stehen und immer als Einheit unterwegs zu sein, wirst du oben dabei sein. Wir haben die ersten drei Monate fast nur gegen den Ball trainiert. Erst danach haben wir uns damit beschäftigt, was wir machen, wenn wir den Ball haben. Das war nicht immer schön, aber es war nötig. Die Jungs haben irgendwann gewusst, dass es ganz schwer wird, sie zu bezwingen. Und dieses Gefühl ist ganz viel wert.

Wohl wahr. Die Erfolgsgeschichte des 1. FC Union ist außergewöhnlich, aber kann sie auch von Dauer sein?

Viele Leute haben uns schon gesagt, dass wir den Absprung schaffen müssen, weil es nicht mehr besser werden kann. Aber ich habe nicht den Gedanken, dass es mal irgendwann schlecht läuft. Ich habe den Gedanken, jeden Tag zu arbeiten, sich zu entwickeln. Warum muss es schlechter laufen? Natürlich wird man mal Spiele verlieren, aber das ist Sport. Warum muss ich nach drei Jahren den Verein verlassen oder nach zwei Jahren wechseln, wenn man etwas Besseres bekommt. Was ist besser? Hoffenheim? Nichts gegen Hoffenheim, aber was heißt besser? Mehr Geld zu verdienen? Nein, so denke ich nicht.

