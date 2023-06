Danish Dynamite für den 1. FC Union Berlin: Stürmer Mikkel Kaufmann kommt

Danish Dynamite für den 1. FC Union Berlin: Zumindest hofft der Bundesligist darauf, dass Mikkel Kaufmann, der beim dänischen Rekordmeister FC Kopenhagen noch bis Ende 2024 unter Vertrag stand, die Durchschlagskraft des eisernen Angriffs erhöht. Die Verpflichtung des 22-Jährigen wurde am Montag vonseiten des Champions-League-Teilnehmers gemeldet.

„Mit Mikkel bekommen wir einen flexibel einsetzbaren Stürmer, der sowohl im Sturmzentrum als auch neben einer Keilspitze agieren kann. Seine Entwicklung in den letzten Monaten zeigt steil nach oben, seine Torgefährlichkeit wird er auch bei uns zeigen. Darum sind wir sehr zufrieden, dass er sich neben vielen anderen Optionen für uns entschieden hat“, kommentierte Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert in einer offiziellen Klubdepesche am Montag. Über die Ablösesumme und die Vertragslänge machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben.

Der frühere dänische Jugend-Nationalspieler war in der vergangenen Saison an den Karlsruher SC verliehen und kam dort auf zehn Tore sowie sechs Vorlagen. 2021/2022 spielte der 1,90 Meter große und sehr schnelle Kaufmann für den Hamburger SV. Der Profi ließ sich wie folgt zitieren: „Der Wechsel zu Union ist ein Riesenschritt in meiner Karriere und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gehen kann. In den Gesprächen mit den Verantwortlichen wurde deutlich, dass ich hier als junger Spieler die Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und werde alles tun, um mein Potenzial abzurufen und mich in den Dienst der Mannschaft zu stellen.“

Weitere Wechselspiele im Angriff sind möglich

Bei den Eisernen, die in der kommenden Spielzeit an der Champions League teilnehmen, könnte es im Angriff weitere Wechselspiele geben. Unions bester Torschütze Sheraldo Becker wird immer wieder mit einem Transfer nach England in Verbindung gebracht. Sven Michel ist mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden und könnte auch einen Abgang in Erwägung ziehen.

Zuvor hatten die Berliner bereits die bislang ausgeliehenen Diogo Leite (Abwehr) und Lennart Grill (Torwart) fest verpflichtet. Zudem wurde der tschechische Mittelfeldspieler Alex Král von Spartak Moskau geholt, der in der vergangenen Saison als Leih-Spieler für Bundesliga-Absteiger Schalke 04 auflief.