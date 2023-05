Das jüngste 0:0 des 1. FC Union Berlin ist ähnlich wertvoll wie die Nullnummer bei Ajax

Mit 0:0-Spielen wie dem jüngsten gegen Leverkusen hat der 1. FC Union Berlin beste Erfahrungen. Geht eine Partie torlos aus, zumal in der Alten Försterei, gehen die Erinnerungen, fast wie von Geisterhand gesteuert, ein paar Jahre zurück. Hin zum 27. Mai 2019. Es ist und bleibt ein in die eiserne Historie mit goldenen Lettern gemeißelter Moment: Aufstieg in die Bundesliga. Damals gegen Stuttgart wie heute gegen Bayer war es eng, bis zur letzten Sekunde kribbelig, nur blieb diesmal die emotionale Eruption aus.

Noch nämlich ist, im Gegensatz zu damals, nicht entschieden, wohin genau die Reise geht. Nach Europa, das zumindest scheint beim Zehn-Punkte-Vorsprung auf Tabellenplatz sieben zementiert. Nach dem größten aller Ziele, dem Klassenerhalt (klingt für einen Tabellendritten irgendwie blöd, ist aber so), ist auch der Nachtrag, der Reise-Hattrick in einen europäischen Wettbewerb, so gut wie eingetütet. Um dieses Ziel jetzt noch zu verfehlen, dürfte nicht nur ein Pferdegespann vor der Apotheke das Kotzen kriegen, sondern schon die ganze Koppel.

Nicht vergleichbar mit 0:0 gegen Schalke oder Köln

Insofern gehört dieses jüngste 0:0 für die Männer aus Köpenick zu den wertvollsten torlosen Partien in diesem Spieljahr. Es ist nicht zu vergleichen mit dem gegen Schalke und auch nicht auf eine Stufe zu stellen mit dem gegen Köln, eher schon mit dem in der Europa League bei Ajax Amsterdam. Es ist umso mehr eines, das dem Gegner deutlich schmerzhafter vorkommen muss als den Rot-Weißen. Wenn schon keine anderen Trümpfe stechen, dann soll zumindest derjenige, der durch seinen Siegeszug mit neun Liga-Spielen ohne Niederlage hätte gefährlich nahe kommen und noch mehr Aufwind erhalten können, auf Distanz bleiben. Dieses „Wenn schon nicht gewinnen können, dann wenigstens nicht verlieren dürfen“ gehört wie selbstverständlich zum Taktik-ABC von Urs Fischer.

Dieses 0:0 schmälert die Aussichten, nach 38 Jahren mal wieder die 1000-Tore-Marke in der Bundesliga zu knacken, erheblich, zumal es in der Summe an diesem 29. Spieltag magere 17 Treffer waren. Das liegt natürlich auch an den Eisernen. Einerseits an ihrer erstklassigen Defensive mit nur 31 Gegentoren, andererseits an der Tatsache, dass das Team aus der Alten Försterei dasjenige aus der oberen Tabellenhälfte mit den wenigsten eigenen Treffern ist. Eine Torfabrik waren die Männer aus Köpenick noch nie und werden sie so schnell wohl auch nicht werden. Aber das ist in diesem Moment gänzlich nebensächlich.

Allein der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln mit Steffen Baumgart, gleichermaßen Union-Liebling wie Union-Liebhaber, haben am zurückliegenden Spieltag als Gastgeber keinen Treffer zustande gebracht. Das ist in doppelter Hinsicht schade. Erstens hätten die Eisernen nämlich nicht nur einen Punkt, sondern einen Dreier eingefahren, zweitens hätte Freiburg, der punktgleiche Tabellenvierte und schärfste Konkurrent um einen Platz in der Champions League, den Dreier verpasst. Es wäre der perfekte Moment für zwei Fliegen und eine Klappe gewesen.

Die Eisernen haben weiter alles in eigener Hand

Pech gehabt. Oder auch nicht. Schließlich ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Die Eisernen haben nahezu alles in eigener Hand. Das ist das Gute an dieser Nullnummer vom Wochenende. Vielleicht schärft sie auch, da die Verfolger den Eisernen ganz dicht auf den Pelz gerückt sind, deren Sinne nur noch mehr. Jetzt darf alles sein, nur darf kein Schlendrian einziehen. Den aber hat Fischer, das zeigen die Auftritte zigfach, seinem Team schon lange ausgetrieben.

Den Knalleffekt hat dieses Torlos-Match, anders als vor gut vier Jahren gegen Stuttgart, also nicht ausgelöst und nicht auslösen können. Manchmal jedoch zeigt sich der Wert erst später. In diesem Fall vielleicht am letzten Spieltag. Der wird ausgetragen – er wäre wie gemalt für den 1. FC Union Berlin und es wäre der perfekte Anlass, diesem Datum die Ehrenmitgliedschaft anzutragen – am 27. Mai.