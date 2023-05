Das kann, verrückt genug, durchaus passieren: Union und die Magie des letzten Spiels

Wer im Fußball das letzte Spiel gewinnt, hat alles gewonnen. Von wegen! Das wäre viel zu einfach und würde einer Saison mit 34 Runden nicht gerecht. Für ein Turnier mag das angehen, weil es dort ein Finale gibt. Obwohl: Auch da hat Brasilien 1994 in Pasadena gegen Italien nur 0:0 gespielt und ist trotzdem Weltmeister geworden, die Azzurri haben es 2006 in Berlin mit einem 1:1 gegen Frankreich ebenso geschafft und die Argentinier im Herbst des vergangenen Jahres in Lusail mit einem 3:3 gegen die Equipe Tricolore. Elfmeterschießen halt, diese manchmal verfluchte, manchmal vergötterte Nervenkiste ...

Trotzdem bleibt, egal wo und wann, die Magie des letzten Spiels. Es sorgt bei Titelkämpfen, sofern sie vorher noch nicht beendet sind wie in dem nun zu Ende gehenden Durchgang der Abstieg von Hertha BSC und die Teilnahme von RB Leipzig an der Champions League, für die noch ausstehenden Entscheidungen. Ein Sieg ist oft hilfreich, in manchen Fällen aber genügt nicht einmal ein zweistelliger.

Als am 29. April 1978 Mönchengladbach im Borussia-Duell gegen Dortmund 12:0 gewann und allein Jupp Heynckes fünf Treffer erzielte, verhinderte nur ein 5:0 des 1. FC Köln bei St. Pauli den Erdrutsch. Hätten die Geißböcke, neunzig Minuten vor Ultimo mit den Fohlen punktgleich, aber mit der um zehn (!) Treffer besseren Tordifferenz, am Millerntor nur mit einem Tor Unterschied gewonnen, hätte sich die Schale auf den letzten Millimetern von der Kölner Bucht an den Niederrhein geschoben, manche hätten auch gemeint verschoben. Auch so war das Geschrei groß. Das Geschmäckle einer Schieberei nur sieben Jahre nach dem Skandal von 1970/71, der großen Sauerei mit Toren, die auf der einen Seite für Geld fielen, auf der anderen Seite dafür nicht, kam wohl nur deshalb nicht auf, weil das dramatische Wechselspiel im allerletzten Moment ausblieb.

Eine ganz und gar andere Geschichte des letzten Saisonspiels, eine mit viel Tränen unter den Anhängern, wissen Hansa Rostock und Eintracht Frankfurt zu erzählen. Die Männer von der Ostsee, 1991 als letzter Meister aus dem Osten Deutschlands gemeinsam mit Dynamo Dresden in die Bundesliga eingegliedert, standen vor der letzten Runde ihrer ersten Spielzeit im gesamtdeutschen Oberhaus im Heimspiel gegen die Hessen mit dem Rücken zur Wand. Nur ein Sieg konnte die Rettung bringen, andererseits brauchten die Gäste den auch, um erstmals seit 43 Jahren Meister zu werden. Was aber passierte nach Hansas 2:1-Erfolg? Die Rostocker mussten, da ebenso die Stuttgarter Kickers und Wattenscheid gewannen, trotzdem nach unten – und Frankfurt schmierte hinter dem VfB Stuttgart und Borussia Dortmund auf Rang drei ab.

Wie es im letzten Spiel auch gehen kann, zeigten die Bilder von 2001. Unvergessen sind die Momente auf Schalke, als die Königsblauen ihr Pensum mit einem 5:3 gegen Absteiger Unterhaching erfüllten, die Bayern beim Hamburger SV durch ein spätes Tor des Ex-Unioners Sergej Barbarez in Rückstand gerieten und im Pott schon Jubel aufkam über die erste Meisterschale nach 43 Jahren. Bis Münchens Torhüter Oliver Kahn seine Vorderleute mit „Weiter, immer weiter!“ nach vorn peitschte und Patrik Andersson mit dem letzten Tor des Spieljahres doch wieder alles kippte. Wer sieht die „Meister der Herzen“, wie die Medien den untröstlichen Zweiten tauften, nicht noch heute in Tränen aufgelöst.

Enttäuschung, niedergeschlagen, deprimiert, Frust und enttäuscht bei den Berlinern um Kevin Behrens. IMAGO/HMB-Media

Der 1. FC Union hat seine ganz eigene Geschichte mit dem Saison-Halali. Mal verläuft das letzte Spiel glücklich, mal ärgerlich. 1984 gab es in der DDR-Oberliga gleich ein Dreifach-Match gegen Chemie Leipzig. Um Punkte gewannen die Köpenicker die letzten 90 Minuten in Leutzsch mit 2:0 und schafften auf den letzten Drücker bei Punktgleichstand ein Tore-Patt. Das Reglement sah, obwohl die Rot-Weißen mehr Tore als die Grün-Weißen erzielt und auch beide direkten Duelle für sich entschieden hatten, zwei Entscheidungsspiele vor: Nach einem 1:1 in der Alten Försterei und einem 1:2 im damaligen Georg-Schwarz-Sportpark musste der 1. FC Union nach unten. Vier Jahre später das krasse Gegenteil. In Karl-Marx-Stadt musste zur Rettung am letzten Spieltag unbedingt ein Sieg her. Der stand nach zweimaligem Rückstand und zweimaligem Ausgleich bis zur letzten Sekunde auf der Kippe – bis Mario Maek den Ball aus kurzer Entfernung doch über die Linie des Tores von FCK-Keeper Holger Hiemann drückte. Mehr Legende geht kaum.

Das Vorgestern und Vorvorgestern ist Geschichte. Das Heute zählt! Um es für die Eisernen schönzurechnen, begann die neue Zeitrechnung mit dem Aufstieg in die Bundesliga. Ob Zufall oder nicht – immer durften sich die Köpenicker im eigenen Stadion von den Fans tragen lassen. So schon im Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart am 27. Mai 2019. Wenn das kein gutes Vorzeichen ist … Bis auf das 0:0 damals gegen die Schwaben, den magischsten Torlos-Triumph der Union-Historie, haben die Rot-Weißen die drei anderen Spiele zum Saison-Kehraus gewonnen: 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf; 2:1 gegen RB Leipzig mit dem Siegtreffer von Max Kruse in der Nachspielzeit und der Qualifikation für die Conference League; 3:2 gegen den VfL Bochum mit der Last-Minute-Entscheidung durch Taiwo Awoniyi und der damit einhergehenden Teilnahme an der Europa League. Da war viel Spannung, noch mehr Herzklopfen, am meisten aber Erleichterung und Glückseligkeit.

Was könnte ein Dreier diesmal gegen Werder Bremen bringen? Mit Platz vier vor allem einen historischen Triumph, denn der bedeutet die Teilnahme an der Champions League. Doch Vorsicht! Die Männer von der Weser sind nach ihrem Wiederaufstieg gerettet, können befreit aufspielen und Niclas Füllkrug, ihren besten Angreifer, zum Torschützenkönig machen. Vielleicht aber haben sie den Showdown von vor drei Jahren nicht vergessen, als sie, vor dem letzten Spieltag auf Abstiegsplatz 17 platziert, nur dank des Union-Sieges gegen Düsseldorf in die Relegation rückten und dort auf den letzten Drücker die Ligazugehörigkeit sicherten. Könnte sein, auch wenn das fast so kitschig wie im Märchen wäre, dass die Eisernen für ihre damals sportlich-faire Tat Jahre später die Belohnung bekommen. Andererseits sollte, mag noch so viel auf dem Spiel stehen, ein fairer, anständiger Wettkampf Trumpf sein und es bis zum Abpfiff zugehen wie unter Gentlemen.

Was passiert bei gleicher Punktzahl und gleicher Tordifferenz?

Was aber ist, wenn es zwischen dem 1. FC Union und dem SC Freiburg, der bei Pokalfinalist Eintracht Frankfurt seine Chance sucht, ein Patt gibt, neben gleicher Punktzahl auch die gleiche Tordifferenz? Das kann, verrückt genug, durchaus passieren, und dazu braucht es nicht einmal Resultate, wie sie sonst nur im Handball üblich sind. Ein Beispiel: Beide gewinnen, die Freiburger aber erzielen vier Treffer mehr als die Eisernen. Dann hätte der SC die Nase vorn, weil er, beide stehen aktuell bei 50, in jedem Fall auf mehr Tore käme. Um die Verrücktheit auf die Spitze zu treiben, geht auch folgendes, und zwar beide Male bei einer 1:6-Niederlage des 1. FC Union, was, zugegeben, in der Bundesliga noch nicht passiert ist: Verliert Freiburg 0:1, hätte Union bei gleicher Tordifferenz 51 Treffer erzielt, die Eisernen blieben Vierter. Aber: Verlieren die Freiburger 1:2, wären sie vorbei. Dann nämlich käme Unterpunkt 3 zur Ermittlung der Platzierung bei Punktgleichheit zur Anwendung: das Gesamtergebnis aus Hin- (1:4) und Rückspiel (4:2) im direkten Vergleich. Ist zwar nur Zahlenspielerei, trotzdem lieber nicht …

Zum Auf-den-Nägeln-Kauen wird das Spiel sowieso, der Kontakt nach Frankfurt wird auf Dauerschleife bleiben und die, die es mit den Rot-Weißen aus Köpenick halten, sind von einem einzigen Wunsch beseelt: Dem letzten Spiel wohnt ein Zauber inne und die Magie der letzten neunzig Minuten möge nie vergehen.