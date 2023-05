Das Millionenspiel: Union und die Schönheit der Chance

Prickeln wird es, auch knistern, und vor Spannung vielleicht nur schwer auszuhalten sein. Es geht, wie immer in der Bundesliga, auch diesmal um einen Dreier. Nur hat die Partie, die am Sonnabend, 15.30 Uhr, im Stadion An der Alten Försterei zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem SC Freiburg angepfiffen wird, viel mehr zu bieten als den Kampf um den Sieg und den Ehrgeiz, mindestens ein Tor mehr zu erzielen als der Gegner.

Nein, es ist nicht so, wie der frühere Trainer des FC Liverpool Bill Shankly einst sagte. Das wohl berühmteste Zitat des Schotten, dessen lebensgroße Statue, in Bronze gegossen, im Stadion an der Anfield Road steht und mit der Inschrift „He made the people happy“ (Er machte die Menschen glücklich) versehen ist, lautet: „Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Sache von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich kann Ihnen versichern, dass es noch viel ernster ist.“

Das ist großes Kino und eine noch größere Fußballphilosophie. Shankly, der von sich sagte, bekennender Sozialist zu sein und der als solcher seine Überzeugung auf den Sport übertrug, nahm sein Traineramt und seine Funktion als Coach so wahr: „Im Sozialismus, an den ich glaube, arbeitet jeder für den anderen und alle bekommen einen Teil des Gewinns. So sehe ich Fußball, so sehe ich das Leben.“

Einen großen Teil seines Lebens, nämlich fünfzehn Jahre, verbrachte der Mann, der 1981 nur 68-jährig starb, auf der Trainerbank in der Heimatstadt der Beatles. Damit hatte er das, was Christian Streich, Coach des SC Freiburg, und Urs Fischer, dessen Trainerkollege beim 1. FC Union, auch haben: Stallgeruch. Streich kennt man gar nicht anders als im Breisgau, und Fischer ist auch bereits die fünfte Saison in Köpenick. Sie alle, Shankly 1959, Streich 2007 als damaliger Co-Trainer von Robin Dutt und Fischer 2018 haben ihren Verein als Zweitligist übernommen! Das klingt gerade im Fall der Engländer unwirklich und nahezu apokalyptisch, aber auch die Reds hatten mal eine schwache Phase. Erst Shankly hatte sie auf den Weg gebracht, ein Weltverein zu werden mit inzwischen sechs Triumphen im europäischen Meisterpokal inklusive Champions League, drei Erfolgen im Uefa-Cup, acht Finalsiegen im F.A.-Cup, neun im Liga-Pokal und neunzehn Meistertiteln.

Inzwischen sind die Freiburger und die Köpenicker Brüder im Geiste

Im äußersten Südwesten der Republik, dort, wo Streich im zwölften Spieljahr Verantwortung an der Spitze trägt und in dieser Saison den ebenso legendären Volker Finke als Freiburger Rekordtrainer abgelöst hat, ticken die Uhren dennoch ein wenig anders. Denn im Gegensatz zu Shankly in Liverpool und Fischer in Berlin, wo es hier wie da immer nur nach oben gegangen ist, durfte sich Streich den zweifelhaften Luxus leisten, auch mal, 2015 war das, abzusteigen.

Inzwischen sind die Freiburger und die aus Köpenick Brüder im Geiste. Die einen haben jenen Trainer, der bei einem aktuellen Bundesligaverein am längsten im Amt ist, die anderen den, der diesem, wenn auch mit Abstand von sechseinhalb Jahren, folgt. Zwei Macher, die mit ihrer Art old school sind, die alte Werte pflegen und mit ihrer fast väterlichen Art etwas Familiäres, nahezu Gemütliches in das insgesamt eher gehypte Bundesligabusiness bringen.

Wenn es jedoch um die Champions League geht, die neben RB Leipzig beide erreichen wollen, wo aus diesem Trio aber einer leer ausgehen wird, hat Fischer einen hauchdünnen Vorteil. Streich hat die Teilnahme mit seinen Breisgau-Brasilianern vor zehn Jahren als Tabellenfünfter ganz knapp verpasst und in der Vorsaison als Sechster auch. Womöglich hätte er sich in dieser Spielklasse, in der für die Trainer der feine Zwirn, also Schlips und Kragen, als Arbeitskleidung angesagt ist, auch gar nicht wohlgefühlt. Andererseits wäre es, obwohl er auch das nicht braucht, der endgültige Ritterschlag gewesen.

Urs Fischer und Christian Streich im gemeinsamen Interview Hettich/imago

Fischer kennt sich in den Spielen, vor denen die Champions-League-Hymne ertönt, ein wenig besser aus. Im Herbst 2016 hatte er mit dem FC Basel gegen die Bulgaren von Ludogorets Razgrad sowie die Schwergewichte FC Arsenal und Paris St.-Germain das Vergnügen. Ein Sieg gelang ihm als Coach des Schweizer Meisters in den sechs Partien der Gruppenphase jedoch nicht.

Den braucht es am Sonnabend gegen Freiburg dafür dringender denn je. Nur der Gewinner dieses Duells der Tabellennachbarn darf sich ernsthafte Chancen ausrechnen, erstmals die Königsklasse zu erreichen und damit ein neues Kapitel in der Vereinshistorie zu schreiben. Es ist, weil in der Champions League Prämien in irrsinniger Höhe zu holen sind, ein Spiel um Millionen. In diesem Spieljahr gab es als Startgeld pro Verein 15,64 Millionen Euro, dazu fette zusätzliche Zahlungen für jeden Punkt und das Erreichen jeder weiteren Runde.

Zingler: „Müssen uns sportlich weiterentwickeln, dann werden wir wirtschaftlich gesünder“

Damit käme der 1. FC Union finanziell in eine ganz andere Liga und würde seine Einnahmen weiter deutlich steigern. Dabei hatten die Eisernen bereits im November vorigen Jahres für das Spieljahr 2021/22 Rekordzahlen vorgelegt. 122,137 Millionen Euro hatten sie eingenommen und damit rund 50 Millionen mehr als im Bilanzzeitraum davor. In dieser Saison, so die Prognose, sollte der Umsatz auf 157,026 Millionen Euro steigen. Auch im Budget für die Lizenzspielerabteilung klotzen die Köpenicker. Lag der Etat für die Profis im Spieljahr 21/22 bei 43 Millionen Euro, so steigt er in der laufenden Saison auf 53 Millionen. Mit dem Erreichen der Champions League würden die Zahlen, zumindest für eiserne Verhältnisse, explodieren. Den Plan dahinter beschrieb Präsident Dirk Zingler vor sechs Monaten so: „Wir müssen uns sportlich weiterentwickeln, dann werden wir wirtschaftlich gesünder.“

Es sind Summen im Topf, die lassen einen schwindelig werden. Bereits im Vorfeld schwirren bizarre Zahlen umher, denn allein bei der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb fließen Erfolgsprämien. Je höher der Wettbewerb, desto üppiger der Geldfluss. All das nicht zu knapp. Sowohl Streich als auch Fischer sollen sich für den Fall, sich mit ihren Teams für die Champions League zu qualifizieren, vertraglich einen Bonus von 500.000 Euro gesichert haben. Auch bei Spielern fehlt in der Regel ein derartiger Passus in den Verträgen nicht.

Die Gelegenheit für Union ist einmalig

Also auf zum Kampf um den Zaster und um die Ehre, etwas Historisches zu schaffen. Die neunzig Minuten am Samstagnachmittag kommen einem Finale gleich, auch wenn danach noch zwei weitere Partien ausstehen und Leipzig, der Dritte im Bunde um die beiden noch zu vergebenden Plätze in der Königsklasse, kommende Woche zum FC Bayern muss und da durchaus straucheln könnte. Lange haben sie in Köpenick ziemlich tiefgestapelt bei dem Gedanken, in den lukrativsten europäischen Klubwettbewerb zu kommen. „Augenblicklich haben wir keinen Plan, was passiert, wenn wir die Champions League erreichen“, sagte Oliver Ruhnert noch letzten Sonntag. Zugleich weiß der Manager zu genau, dass die Gelegenheit tatsächlich einmalig ist, und verspricht: „Das ist was Positives, das muss man in die Mannschaft transportieren.“

Das wiederum ist vor allem Aufgabe des Trainers. Auch der hat sich lange dagegen gewehrt, auch nur einen Gedanken darüber zu äußern. Zumindest öffentlich. Dreimal neunzig Minuten vor dem Saisonende aber muss sich auch Fischer damit auseinandersetzen. Das ist ein gutes Gefühl und macht stolz, entfacht aber auch Druck. Deshalb spricht Fischer einesteils von „Leichtigkeit“, die sein Team brauche, andererseits gibt er zu: „Es geht um sehr viel. Es wird eine Spannung da sein nicht nur im Spiel gegen Freiburg, sondern auch in dem darauffolgenden Spiel.“ Sonst wäre es ja auch keines um Millionen.