Das Spiel gegen die Bayern zeigt: Der 1. FC Union kann auf jeden Spieler zählen

Die beiden Busse des FC Bayern München waren gerade vom Gelände An der Alten Försterei gerauscht, die letzten Fans des 1. FC Union Berlin nach dem 1:1 im Spitzenspiel noch längst nicht auf dem Heimweg, da richteten sich die Blicke bereits nach vorn. Auf der Ankündigungstafel des nächsten Gegners An der Wuhlheide war aus dem Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München bereits die bevorstehende Aufgabe am Donnerstag in der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise geworden. Trainer Urs Fischer sprach schon davon, sich noch am Abend mit den Belgiern beschäftigen zu wollen.

Lob von Manuel Neuer und Thomas Müller

Mit dem nahenden Beginn des dritten Wettbewerbs der neuen Saison bleibt den Eisernen nicht mal mehr ausreichend Zeit, um das Unentschieden und den damit gewonnenen Punkt gegen den scheinbar übermächtigen FC Bayern gebührend zu feiern. Dabei hatten sich die Spieler durchaus mehr als die paar Minuten des Jubels vor der Fankurve und den Respekt des Gegners verdient. Manuel Neuers Lob etwa, dass der 1. FC Union bislang der schwierigste Gegner der Saison gewesen sei. Oder Oliver Kahns neutrale Miene auf dem Weg in Richtung Bayern-Kabine, die man als Zeichen einer eigenen guten Leistung werten durfte. Oder Thomas Müller, der davon sprach, dass die Eisernen wieder einmal das gezeigt hatten, was ihnen in der gesamten Liga, aber auch beim Nationalspieler selbst großen Respekt beschert hat. Wer sich im dritten Jahr in Folge in den oberen Gefilden der Bundesliga befinde, der mache doch vieles richtig, so Müller sinngemäß.

Wer nunmehr saisonübergreifend seit zwölf Spielen ungeschlagen ist, der leistet auf mehreren Ebenen erfolgreiche Arbeit. Der hat im Sommer den Kader optimal umgebaut, der hat taktisch auf die personellen Veränderungen reagiert und der setzt die Vorgaben auf dem Platz Woche für Woche perfekt um. „Der Matchplan ging wieder auf“, sagte Christopher Trimmel. „Wir haben einfach ganz normal weitergemacht. Das ist eine der Stärken von uns“, fügte der Kapitän mit Blick auf die notwendig gewordenen Veränderungen der Startelf an.

Der 1. FC Union Berlin aber schafft es in seinem vierten Bundesligajahr mittlerweile das Fehlen von Leistungsträgern wie Diogo Leite, Jordan Siebatcheu und Janik Haberer, allesamt Sommerzugänge, aber schon Eckpfeiler beim gelungenen Saisonauftakt, zu ersetzen. „Die, die dann reingekommen sind, haben nahtlos angeknüpft mit ihren Leistungen“, sagte Urs Fischer. „Das beschreibt dann auch ein wenig die Mannschaft: Sie weiß, was sie zu tun hat. Dementsprechend wissen wir, dass wir auf jeden zählen können, auch wenn es nicht immer einfach ist, sich für 20 Spieler zu entscheiden.“

Kevin Behrens stand dafür beispielhaft. In den vier Spielen zuvor stets nur in der Schlussphase eingewechselt, „ersetzt Siebatcheu gleich eins zu eins, rackert und tut“, so Trimmel. „Da haben wir überhaupt keine Angst, das gehört dazu, dafür sind die anderen da.“ Der Kader ist groß, aber beinhaltet eine sehr hohe Qualität. Eine Qualität, die dem FC Bayern München in dieser Saison die wenigsten Torchancen gestattete, wie auch deren Trainer Julian Nagelsmann beobachten musste.

Dies gelang durch eine Fünferkette, in der die Außenspieler Christopher Trimmel und Julian Ryerson diesmal nicht so früh attackierten, sondern auf einer Linie verteidigten, da man das gegen die Bayern machen müsse, damit sie einen nicht auseinanderspielen, wie der Kapitän sagte. Davor agierten András Schäfer, Sami Khedira und der besonders auffällige Morten Thorsby als ständige Unruhestifter in den Reihen der Münchner. Das Trio zwang die Bayern zu Fehlern und leitete mit Ballgewinnen die so wichtigen Entlastungsangriffe ein. „Gegen Union in dieser Form ist es ein Abnutzungskampf im Mittelfeld, das sieht jeder und das ist für keine Mannschaft der Welt einfach zu bespielen“, lobte Thomas Müller die Vorstellung der Eisernen.

Union will Mentalität in die Europa League mitnehmen

Wenngleich Urs Fischer die eine oder andere Aktion noch als zu nervös und unpräzise bezeichnete, war er mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. „Die Ketten haben sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Das hat die Mannschaft toll gemacht. Was man mitnehmen kann, ist die Bereitschaft über 90 Minuten, die Mentalität. Das müssen wir auch in der Europa League hinbekommen.“ Aber erst einmal müsse er sich „ein Bild vom nächsten Gegner machen“. Ein Team, das nicht nur Union im Vereinsnamen trägt, sondern auch einen ähnlichen Ansatz über ein gutes Umkehrspiel verfolgt, wie Fischer bereits vor dem genauen Videostudium des kommenden Gegners wusste.

„Man muss ein bisschen aufpassen“, sagte Christopher Trimmel. „Jeder hat damit gerechnet, dass du eine Topgruppe bekommst. Jetzt hat es den Anschein, dass es eine sehr machbare Gruppe ist. Aber ich kann jeden beruhigen: Das ist eine Gruppe, wo du Letzter werden kannst, aber auch Erster. Von daher müssen wir jeden Gegner Ernst nehmen, aber da bin ich guter Dinge.“ Julian Nagelsmann wünschte dafür viel Glück: „Es ist ja ein Wettbewerb für deutsche Teams, vielleicht geht da was“, sagte der Bayern-Trainer, stieg in den Bus und rauschte davon.