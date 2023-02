„Er will den Ball kontrolliert klären“: Die Stimmen zum Union-Sieg in Leipzig

Rani Khedira: Ich habe es so empfunden, wie es der Schiedsrichter entschieden hat – auch wenn es komisch aussieht. Es ist eine Entwicklung, die sich keiner vorstellen konnte: Vor der Saison haben wir uns wieder zusammengesetzt und da war sich jeder klar, dass wir so schnell wie möglich die 40 Punkte erreichen wollen und müssen. Weil wir uns bewusst sind, dass die Bundesliga unheimlich schwer ist. Es ist ein bisschen surreal. Wir wissen auch nicht immer genau, warum wir diese Spiele dann so ziehen. Es ist eine unglaubliche Moral – es war kein verdienter Sieg, es war kein schöner Sieg, aber: Es war ein Sieg der Moral. Das ist die Überschrift der ganzen Mannschaft. Der Ausgleich war ein wunderschönes Tor, den trifft er satt – das war das Tor des Spieltags.

Urs Fischer: Die Mannschaft hat es auch heute über 90 Minuten sehr gut gemacht, auch in der ersten Hälfte schon. Sie war mutig, hat auch versucht, die Entlastung hinzubekommen und mal Ballbesitz zu erzwingen. Einmal mehr können wir einen Rückstand wettmachen – das hat die Mannschaft überragend gemacht. Wenn man solidarisch auf dem Feld arbeitet und keinen Zentimeter zurückweicht, ist das möglich. 42 Punkte am 20. Spieltag sind noch surrealer. Um gewisse Dinge wettzumachen, brauchst du diese Solidarität, diesen Teamgeist, die Mentalität über 90 Minuten, dieses Unermüdliche – so sind dann auch Siege wie heute möglich. Die Mannschaft hört erst auf, wenn der Schiedsrichter abpfeift.

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): All das, was auf dem Platz passiert ist, war vorher so angesagt und besprochen. Deshalb haben wir so für uns das Gefühl: Wie konnten wir das Spiel überhaupt verlieren. Auf der anderen Seite hatten wir nicht so viele Chancen und Abschlüsse, dass man sagen muss wir hätten das Spiel auf jeden Fall gewinnen müssen. Wir haben eine bisschen wenige die Tiefe gefunden. Gegen Union suchst du die Lücke, musst gefährlich sein. Beim Ausgleich müssen wir den Rückraum besser verteidigen. Das Spiel hatte in den Strafräumen nicht viel zu bieten, aber es war ein toller Fight. Union war sehr effizient und hat sich den Sieg verdient. Er will den Ball kontrolliert mit der Hacke klären, ich verstehe es nicht. Sowas machen die Jungs jeden Tag im Training.

Daniel Schlager (Schiedsrichter): Es ist ein nicht kontrolliertes Spielen des Balles mit der Hacke. Er hat ihn absichtlich gespielt, aber nicht in einer kontrollierten Art. Man muss zwischen den Begriffen bewusst und kontrolliert unterscheiden. Er sieht den Ball nicht und kann ihn gar nicht anders spielen. Er hat nicht die Zeit gehabt sich umzudrehen und zu orientieren. Seit Sommer geht es um die Kontrolle.