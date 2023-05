Das Zeugnis des 1. FC Union Berlin: Zwei Akteure ragen heraus

Mit dem Start ins laufende Kalenderjahr hat die Berliner Zeitung begonnen, die Profis des 1. FC Union Berlin im Anschluss an alle Pflichtspiele ausführlich zu beleuchten. Wer spielte besonders auffällig? Wer war nur Mitläufer? Und wer fiel, gemessen an der Leistung, nach unten ab?

Unterteilt in fünf Kategorien gab es Lob oder Kritik – und das so objektiv und fair, wie es eben geht. In der Endabrechnung finden nun lediglich die Spieler Berücksichtigung, die mindestens zehn Mal bewertet wurden (beurteilt wurde nur, sobald ein Spieler mindestens 20 Minuten auf dem Platz stand).

Herausragend



Kevin Behrens: Erkämpfte sich seinen Stammplatz von Sturm-Konkurrent Jordan Siebatcheu und lieferte direkt! Erzielte wichtige Tore in Liga und Pokal, ging mit Herz und Einsatzwille immer voran. Steile Formkurve nach oben und wahrscheinlich DER Shootingstar im Team der Eisernen – und das im Alter von 32 Jahren.

Robin Knoche: Ruhender Pol in der Defensive, der mit seiner Erfahrung der ganzen Mannschaft hilft. An ihm können sich seine Mitspieler fast immer aufrichten, hatte nur ganz wenige Patzer in seinem Spiel. Als er fehlte, gab’s direkt vier Gegentore in Hoffenheim und eine Niederlage, die den Verein fast die Champions League gekostet hätte.

Gut zu Fuß



Josip Juranovic: Der Kroate kam im Winter von Celtic Glasgow und benötigte keine Anlaufzeit, um sich in Köpenick zu akklimatisieren. Machte seine rechte Seite defensiv dicht, trat aber vor allem als gefährlicher Freistoßschütze in Erscheinung. Fragen Sie mal in Bochum oder Saint-Gilloise nach ...

Danilho Doekhi: Im vergangenen Sommer aus der niederländischen Eredivisie verpflichtet, musste sich der Abwehr-Hüne erst einmal mit einem Platz auf der Bank begnügen. Das Jahr startete dann aber perfekt für ihn mit zwei Kopfballtoren im ersten Spiel gegen Hoffenheim. Traf eine Woche später auch im Derby bei Hertha BSC. Tolle Entwicklung, die auch Topvereinen aus dem Ausland nicht verborgen geblieben ist.

Frederik Rönnow: Der Torhüter wird vielerorts immer noch ein wenig unterschätzt. Hat sich aber längst zu einem verlässlichen Rückhalt entwickelt und war in Spielen wie gegen Köln oder in Wolfsburg Punktegarant. Klare Nummer eins vor Herausforderer Lennart Grill.

Jérôme Roussillon: Die Verpflichtung des Linksverteidigers verstand im Winter längst nicht jeder Fan. Manager Oliver Ruhnert wusste aber offenbar ganz genau, was er tat. Der Ex-Wolfsburger wurde von Woche zu Woche besser und machte auf seiner Seite Betrieb. In Erinnerung bleibt bis hierhin vor allem seine tolle Vorarbeit für Sheraldo Becker beim Siegtreffer in Gladbach.

Rani Khedira: Weil Christopher Trimmel bis zum Schlussspurt oft auf der Bank saß, führte der Sechser sein Team in vielen Partien als Kapitän auf den Platz und überzeugte als Leader. Gegen Frankfurt erzielte er sein erstes Tor für Union und im letzten Saisonspiel gegen Werder Bremen war er es, der die Tür zur Champions League mit seinem Treffer ganz weit aufmachte.

Mit Eifer dabei



Sheraldo Becker: Der Stürmer erlebte nach einer guten Hinrunde einen Stotterstart in das neue Jahr, musste auf sein erstes Tor bis Anfang April warten. Mit seiner Schnelligkeit tat er den gegnerischen Abwehrreihen trotzdem immer wieder weh und schaffte damit auch Platz für seine nachrückenden Teamkollegen. Seine Sternstunde hielt er fast bis zum Saisonfinale zurück: Im Topspiel gegen Freiburg erzielte er zwei Treffer und bereitete zwei weitere vor. Die beste Leistung eines Unioners in diesem Jahr.

Christopher Trimmel: Dass der Österreicher noch lange nicht zum alten Eisen gehört, zeigte er in den letzten drei Saisonspielen. Da spielte er gegen Freiburg, in Hoffenheim und gegen Werder gut, empfahl sich seinem Trainer für weitere Einsätze. Der Zweikampf mit Juranovic dürfte auch in der Vorbereitung wieder spannend werden.

Aissa Laidouni: Deutete bei seinen ersten Einsätzen schon an, was man von ihm erwarten kann, doch die richtige Leistungsexplosion kam noch nicht. An Energie und Umtriebigkeit mangelt es dem Tunesier nicht, aber torgefährlicher kann er noch werden. Darüber täuschen auch seine Joker-Tore gegen Freiburg und in Hoffenheim nicht hinweg.

Janik Haberer: Der Ex-Freiburger ist einer der Lieblingsspieler von Urs Fischer und eigentlich immer gesetzt. In diesem Jahr blieb er aber meist blass und konnte dem Spiel der Eisernen nur selten seinen Stempel aufdrücken.

Luft nach oben



Niko Gießelmann: Mit der Verpflichtung von Jérôme Roussillon rückte er Stück für Stück in die zweite Reihe. Folgerichtig, dass sein Vertrag nicht mehr verlängert wurde und er sich eine neue Herausforderung sucht.

Sven Michel: Eineinhalb Jahre ist der Angreifer nun schon in Köpenick. Fraglich, ob noch eine weitere Saison hinzukommt. Gegen Saint-Gilloise erzielte er spät ein wichtiges Tor zum Ausgleich, gegen Bremen bereitete er den Siegtreffer vor. Aber sonst? Nach seinen Einwechslungen kamen zu selten Impulse. Wenn er mal in der Startelf mitmischen durfte, konnte er diese Chancen nicht nutzen.

Diogo Leite: Der Portugiese spielte oft solide, erwischte aber auch rabenschwarze Tage, wie beim Ausscheiden im DFB-Pokal (0:2 in Frankfurt) und in der Europa League (0:3 bei Saint-Gilloise). Der Linksfuß hat ein riesiges Potenzial, er muss es aber öfter abrufen.

Jordan Siebatcheu: Verlor seinen Stammplatz rasch an Kevin Behrens und eroberte sich ihn auch nicht mehr zurück. Nach seinem entscheidenden Tor gegen Mainz dachte man kurz, dass der Knoten platzen würde. Tat er aber nicht. Nächste Saison muss er sich definitiv steigern.

Unterdurchschnittlich



Kein Unioner.

Zu selten eingesetzt

Lennart Grill, Timo Baumgartl, Paul Jaeckel, Morten Thorsby, Milos Pantovic, Levin Öztunali, Paul Seguin, András Schäfer und Jamie Leweling.