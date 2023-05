Union ist das gelungen, was dem FC Liverpool verwehrt geblieben ist

Mit dem Propheten im eigenen Lande ist das so eine Sache. Als ob nie jemand schlau werden würde aus der Tatsache, dass die Welt, nicht nur im Sport, im Wandel ist, dass aus Abc-Schützen Professoren werden können, aus Hinterbänklern Präsidenten, aus Schmuddelkindern Vorzeigeerwachsene und aus sportlich grauen Mäusen grandiose Gladiatoren, die erst Deutschland rocken und kurz danach schon Europa. Derzeit lässt sich zwischen Ostsee und Alpen und zwischen Rheinland und Oderbruch kein besseres Beispiel dafür finden als der 1. FC Union Berlin. Von den Grandseigneurs des Fußballs im Lande, die wie Lothar Matthäus, Dietmar Hamann und Stefan Effenberg Woche für Woche via TV ihre Expertise abgeben, werden die Eisernen mit Lob überhäuft, in Teilen der Stadt aber mit penetranter Nichtachtung gestraft.

Beim rbb 88.8 verliert man kein Wort über den 1. FC Union Berlin

Das jüngste Beispiel dieser Art: Sonnabend, 27. Mai 2023, abschließender Spieltag der Saison, ausgangs der Nachrichten im Hörfunk auf rbb 88.8 kommt der Fußball. Der Tenor: In der Bundesliga fallen heute die letzten Entscheidungen. Zwischen Borussia Dortmund und Bayern München geht es um den Titel. Zwischen Schalke, Bochum, Stuttgart und Augsburg geht es gegen den Abstieg. Hertha BSC steht als Absteiger fest. Nun die Wetteraussichten für Pfingsten …

Hey, bitte, was soll eine solche Nachricht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk dieser Stadt, in der es auch den 1. FC Union gibt, der Stunden später auf die größte seiner Spielzeiten das i-Tüpfelchen setzt? Von Entscheidungen war die Rede. Die Entscheidung, dass das Schlusslicht bereits abgestiegen ist, war eine Woche alt. Um die einzige Entscheidung im Fußball, die an diesem Tag für Berlin von Belang war, ging es allein in Köpenick. Um es mit Hamlet zu sagen: Champions League oder nicht Champions League, das ist hier die Frage.

Besser als die meisten anderen wussten das auch die Nachrichtenmacher. Mag es daran liegen, dass die Masurenallee vom Olympiastadion 3,5 Kilometer entfernt liegt, von der Alten Försterei aber 29,5? Was viele, deren Blut rot und weiß ist, dahinter vermuten, ist Überheblichkeit, Ignoranz, Gleichgültigkeit und das Verschließen der Augen vor einem Machtwechsel. Dabei wäre schon ein Schuss Schusseligkeit schlimm genug. Das Profil von rbb 88.8 lautet, ein Landesprogramm für Berlin auszustrahlen. Dazu gehört leider Gottes auch Köpenick. Nichts für ungut, liebe Kollegen, ein Halbsatz, gerade vor solch einer Sternstunde, die es am Nachmittag tatsächlich gegeben hat, hätte es bereits gemacht. So aber gehört sich das nicht.

Inklusive DFB-Pokal hat Union fünf Derbys in Folge gegen Hertha gewonnen

Tage nach einem der größten Triumphe ihrer Vereinsgeschichte sind die Eisernen weit davon entfernt, beleidigte Leberwurst zu spielen. Dazu genießen sie alles um sich herum viel zu sehr. Da wäre die Tatsache, die nach (inklusive Pokal) fünf gewonnenen Derbys in Folge niemand mehr leugnen kann, nämlich die Rangordnung in der Stadt auf den Kopf gestellt zu haben. Da ist aber auch die Glückseligkeit des Augenblicks, dass der 1. FC Union auf der für seine Verhältnisse höchsten Stufe in Europa angekommen ist. Er ist – Zahlen lügen nicht, und schon gar nicht am Ende einer Saison – momentan einer der besten Fußballvereine im Land eines viermaligen Weltmeisters.

Was nun in Köpenick kommt, ist kaum in Worte zu fassen. Wenn doch, dann nur in eines: Königsklasse! Wie durch ein Wunder ist aus dem Traum Wirklichkeit geworden. Nichts anderes war der Aufstieg in die Bundesliga aber auch. Nur besitzt das Jetzt ein Vielfaches an Wucht. Um die Dimension anderes darzustellen: Der FC Liverpool, mit sechs Triumphen in der Champions League und im europäischen Meisterpokal ein kontinentales Superschwergewicht, hat es als Tabellenfünfter in England nicht geschafft, die aus der Alten Försterei dafür schon. Darauf gibt es nur eines, ein donnerndes: Und niemals vergessen – Eisern Union!