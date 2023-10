Der 1. FC Union Berlin kommt nicht aus der Krise. Auch das zehnte Pflichtspiel in Folge ging verloren, die Eisernen sitzen im Tabellenkeller fest. Besonders bitter: Das Tor des Tages im Duell gegen Werder Bremen war ein Eigentor.

Aissa Laidouni (ab 60.): Er sollte in der letzten halben Stunde für Schwung nach vorne sorgen, war dann aber aufgrund der Roten Karte gegen Khedira fast ausschließlich defensiv gefordert. Kein guter Tag, um sich für die Startelf zu empfehlen.

Alex Král (ab 65.): Kam aus taktischen Gründen, um nach dem Platzverweis wieder einen echten Sechser auf dem Platz zu haben. Wie für Laidouni galt: Empfehlen konnte er sich in dieser Situation nicht.

Luft nach oben

Christopher Trimmel: Das Spiel wäre möglicherweise in eine andere Richtung abgebogen, hätte der Routinier nach 52 Sekunden mehr Ruhe im Abschluss gehabt. Ziemlich freistehend traf er den Ball nach Becker-Vorarbeit aus guter Position aber nicht richtig. Seine Standardsituationen bleiben in diesen Tagen ausbaufähig.

Frederik Rönnow: Der Däne musste sich erstmals nach 37 Minuten beim Schuss auf die kurze Ecke von Schmid beweisen. War er da noch zur Stelle, sah er beim ersten Gegentor eine Minute später nicht gut aus. Während Knoche den Ball ins eigene Tor köpfte, faustete der Schlussmann ins Leere.

Janik Haberer (bis 65.): War wie schon gegen Neapel noch einer der auffälligeren Spieler der Eisernen, ohne allerdings richtig gefährlich zu sein. Einmal hatte er Glück nach hartem Einsteigen gegen Bittencourt nicht Gelb zu sehen. Wurde Mitte der zweiten Halbzeit aus taktischen Gründen ausgewechselt.

Sheraldo Becker (bis 78.): Auch um sein Nervenkostüm ist es nicht gut bestellt. Zwei Minuten nach der Pause gab er einem Balljungen einen unnötigen Schubser, vom Schiedsrichter gab's dafür eine Ermahnung. Fing noch ordentlich an, baute mit zunehmender Spieldauer aber ab.

Kevin Behrens (bis 78.): Nach der Fofana-Suspendierung kehrte der Sturmtank in die Anfangsformation zurück und war gleich präsent in den offensiven Luftzweikämpfen. Nach zwölf Minuten schlampig im Abspiel bei einer aussichtsreichen Kontersituation und defensiv im Blickpunkt, als Bremen vergeblich einen Handelfmeter forderte (22.). Je länger das Spiel dauerte, desto unsichtbarer wurde der gebürtige Bremer.

Brenden Aaronson (bis 60.): Nach seinem Startelf-Einsatz gegen Neapel bekam er etwas überraschend erneut eine Chance von Beginn an. Sein Potenzial ist in Ansätzen zu sehen, aber über diese Ansätze geht es bislang nicht hinaus. Wartet weiter auf seine erste Torbeteiligung im Trikot der Köpenicker.

Robin Gosens (bis 78.): Der Nationalspieler ist auf der linken Seite im Dauereinsatz, Roussillon spielt aktuell keine Rolle. Man merkte Gosens die Müdigkeit an, offensiv gelang ihm fast nichts, defensiv war er nicht nur beim mit Gelb bestraften taktischen Foul an Schmid nicht auf der Höhe.

Diogo Leite: Es stellt sich langsam die Frage, ob er in seinem ersten Halbjahr bei Union nicht deutlich über seinen Möglichkeiten gespielt hat. Wieder mal ein Unsicherheitsfaktor, in den Zweikämpfen oft zu langsam und mit Glück und der Gnade des Schiedsrichters nur mit Gelb nach Foul an Borré verwarnt.

Unterdurchschnittlich

Robin Knoche: Ganz bitterer Nachmittag für den Abwehrchef. Beim ersten Gegentor rutschte ihm der Freistoß von Ducksch so unglücklich über den Scheitel, dass er den Ball ins eigene Netz verlängerte. Beim zweiten Gegentor stimmte die Abstimmung mit Bonucci nicht, Ducksch durfte alleine Richtung Rönnow laufen.

Leonardo Bonucci: Der Italiener stand erstmals gemeinsam mit Knoche auf dem Platz, verteidigte rechts in der Dreierkette. Die fehlende Spielpraxis war ihm anzumerken. Schwach in der Spieleröffnung und auch defensiv mit ein vielen Wacklern. Es grenzte an Arbeitsverweigerung, wie er Ducksch vor dem zweiten Gegentor laufen ließ.

Rani Khedira: Erwies seiner Mannschaft mit der Roten Karte einen Bärendienst. Bis dahin war er im dritten Spiel nach seiner Rückkehr ordentlich in der Partie, mit zehn Mann sank die Hoffnung auf einen Punktgewinn in Reihen der Gäste auf den Nullpunkt. Jetzt wird er der Mannschaft wohl bis zur nächsten Länderspielpause gegen Frankfurt und in Leverkusen wieder fehlen.

Zu spät gekommen

Benedict Hollerbach, Mikkel Kaufmann und Jérome Roussillon (ab 78.).