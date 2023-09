Der 1. FC Union Berlin in der Champions League: Gekommen, um zu ärgern

Eigentlich waren sie doch nur gekommen, um zu bleiben. Mal die großen deutschen Stadien zu Pflichtspielen besuchen, ihre Vereinssticker in die Münchner U-Bahn oder an Laternen am Dortmunder Borsigplatz kleben, um zu symbolisieren, dass sie mal da gewesen sind. Einfach alles mitnehmen, was die 1. Bundesliga so bietet. Niemand, wirklich niemand hätte nach der mit 0:4 deutlich verlorenen Bundesliga-Premiere im August 2019 ahnen können, dass der 1. FC Union Berlin gut vier Jahre später mit seinen Fans die Innenstadt der spanischen Hauptstadt in die eigenen Vereinsfarben Rot und Weiß hüllt und am Abend das Estadio Santiago Bernabéu zwischenzeitlich zum Schweigen bringt.

Jude Bellingham verdirbt dem 1. FC Union Berlin die Sensation

Dass am Ende die Madrilenen jubeln würden, war das vorhersagbare Szenario. Dass die Gastgeber aber erst in der Nachspielzeit durch einen Treffer von Jude Bellingham knapp mit 1:0 gewinnen würden, war nicht erwartbar. Selbst nicht nach dem stetigen Aufstieg der Eisernen seit ihrem Aufstieg in die 1. Bundesliga, dem Klassenerhalt, der Qualifikation für die Conference und ein weiteres Jahr später für die Europa League. Und selbst nach dem erstmaligen Einzug in die Champions League muss sich nach dem 0:1 in Madrid niemand über das Ergebnis, schon gar nicht über das Zustandekommen des selbigen aus Union-Sicht grämen, sondern das Spiel als Erfolg und nicht als Niederlage werten. Der 1. FC Union Berlin, so der Eindruck vom Spiel gegen Real, ist offenbar in die Champions League gekommen, um zu ärgern.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Mannschaft von Urs Fischer hat das in dem Stil getan, den zwar mittlerweile alle kennen, den Siegtorschütze Bellingham, wie er später sagte, mit Borussia Dortmund drei Jahre am eigenen Leib verspüren musste und vor dem er größten Respekt hat. Seit fünf Jahren unter der Regie des Schweizers machen die Eisernen nichts, was die Gegner nach ihrer Vorbereitung auf den Klub aus Köpenick nicht erwarten würden, und doch sind sie unerwartet schwer zu bezwingen.

Weil sie auch in diesem Sommer wieder ein gutes Händchen mit ihren Transfers gehabt haben und die Spieler schnell in das Fischer-System eingebaut bekommen. Da scheint ein Leonardo Bonucci mit seiner in Italien gelernten Art zu verteidigen, ein Spiel lesen und von hinten heraus gestalten zu können, trotz seiner 36 Jahre gleich in seinem ersten Union-Spiel das perfekte Match für einen Trainer zu sein, der insbesondere auf Disziplin viel Wert legt. Da sind im Laufe der Bundesligazugehörigkeit bei der Verpflichtung von neuem Personal aus namhaften, aber jenseits ihres sportlichen Zenits spielenden Aufbauhelfern wie Neven Subotic oder Christian Gentner mittlerweile Nationalspieler wie Robin Gosens, Josip Juranovic oder Aissa Laidouni geworden, die in ihren Nationalmannschaften Teamkollegen von Real-Spielern wie Antonio Rüdiger oder Luka Modric sind.

Wie man am Mittwochabend sehen konnte, macht das die Unioner keinesfalls zu einem Gegner auf Augenhöhe. Gerade nach dem Seitenwechsel war ein Klassenunterschied zwischen den Königlichen und den Eisernen zu sehen. Und doch fehlten am Ende nur wenige Sekunden zum Punktgewinn in Madrid. Dass jeder dieses wohl einmalige Erlebnis genossen hat, war an den lachenden Gesichtern aller Beteiligten abzulesen. Sie alle werden auch in den kommenden Spielen jede Sekunde in der Königsklasse genießen, wissen ganz genau, dass sie diesmal wohl nicht gekommen sind, um zu bleiben.

Der 1. FC Union Berlin behält den Fokus auf der 1. Bundesliga

Denn: Wie schwer die Qualifikation selbst bei jährlich vier zu vergebenen Plätzen in der Bundesliga ist, belegt die Tatsache, dass der 1. FC Union Berlin erst der 15. deutsche Verein ist, der in der Champions League aufläuft – vier weitere waren auch nur einmal dabei. Während Spieler und Verantwortliche auch nach so einer knappen Niederlage bei Real Madrid die richtige Selbstwahrnehmung an den Tag, den Fokus auf das Tagesgeschäft Bundesliga legen, hatte manch anderer Verein die größte Bühne im europäischen Vereinsfußball nach erstmaliger Teilnahme bereits zur Normalität ausgerufen und kickt jetzt in der 2. Bundesliga. Dort hatte manch einer die Unioner schon nach der ersten, spätestens nach der zweiten Saison gesehen. Der weitere Weg aber ist bekannt, wurde vielfach besungen und hat die Eisernen jetzt in die Königsklasse gebracht. Dort wollen sie zumindest jeden Gegner ärgern und haben gegen Real Madrid gezeigt, dass sie das auch können.