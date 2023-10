Ein Dreifachwechsel als letztes Mittel. Mit frischem Personal noch einmal frische Kräfte bringen, um das Unmögliche doch noch möglich zu machen. Zwölf Minuten verblieben dem 1. FC Union Berlin zu diesem Zeitpunkt noch, um in Unterzahl aus einem 0:2-Rückstand bei Werder Bremen noch etwas Zählbares, wenigstens noch ein Unentschieden zu machen. Solche Wunder hatte es doch schließlich an der Weser, wenn auch in der Vergangenheit fast ausschließlich für die Gastgeber, doch immer mal wieder gegeben. Für die Eisernen aber scheinen solche Wunder im Moment nicht möglich zu sein. Nein, das Spiel in Bremen stand einmal mehr sinnbildlich für die Pechsträhne, die die Unioner im Moment durchleben und welche auch an diesem Nachmittag kein Ende fand. Das 0:2 (0:1) beim SV Werder ist die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge. Und ein Ende scheint nicht in Sicht.

Der 1. FC Union Berlin hat zuvor alle Spiele in Bremen gewonnen

Dabei hatten sich doch die Spieler bereits am Dienstag in der Champions League den Mutmacher für die Partie in Bremen selbst geholt. Denn: Die 0:1-Niederlage gegen die SSC Neapel war nicht nur knapp, sondern die sportliche Leistung auch gut gewesen. Auch Urs Fischer glaubte „bereits einen ersten Schritt gegen Napoli gesehen zu haben“, um endlich wieder auch punktetechnisch in die Spur zu kommen, wie er vor dem Anpfiff am Sky-Mikrofon erzählte. Und dann gab es da ja auch noch eine Bundesliga-Statistik, die alle – Spieler, Trainer und Fans – zuversichtlich stimmen durfte: In den zuvor drei Spielen bei Werder hatten stets die Eisernen das Feld als Gewinner verlassen. Dementsprechend formulierten die mitgereisten Fans ihren Wunsch ziemlich deutlich auf einem auf der ganzen Breite des in Rot und Weiß gehüllten Gästeblocks ausgerollten Banners: „Wir wollen den Sieg.“ Das machte Eindruck und war schon mal so etwas wie ein erster Punktsieg gegen die im Vergleich dazu mickrig ausfallende Choreographie der Bremer Fans.

Damit es auch im vierten Anlauf in Bremen mit dem vierten Dreier klappt und die Niederlagenserie endlich ein Ende findet, setzte Fischer nicht nur auf strukturelle, sondern auch personelle Stabilität. Lediglich Leonardo Bonucci rückte für den verletzten Danilho Doekhi in die Startelf, Kevin Behrens ersetzte den bis nächste Woche suspendierten David Fofana und sollte gemeinsam mit Sheraldo Becker wieder an erfolgreichere Zeiten der Unioner anknüpfen. Dass sie genau das tun wollte, zeigte die Mannschaft vom Anpfiff weg: Nach 50 Sekunden hatte Christopher Trimmel auf Pass von Becker den ersten Schuss aufs Tor zu verzeichnen. Auf dem bei Dauerregen nassem Geläuf war das ein Vorgeschmack auf anfängliche Flankenläufe auf der rechten Seite, in denen Becker mit seiner Geschwindigkeit zwar für Wirbel, keineswegs aber für weitere Torgefahr sorgte.

Überhaupt entwickelte sich im Spiel zweier Tabellennachbarn ein Duell auf Augenhöhe, in dem beide Mannschaften in erster Linie auf Fehlervermeidung aus waren. Ein Spiel, in dem mal die eine, mal die Mannschaft einen Distanzschuss abgab, das Geschehen aber größtenteils zwischen den Strafräumen abspielte. Doch mit zunehmender Spieldauer entwickelte der neutrale Zuschauer immer mehr das Gefühl, dass die Bremer in ihren Angriffsbemühungen etwas zielstrebiger wurden, in den entscheidenden Momenten aber entweder von den Unionern gestört wurden oder selbst zu ungenau agierten. Die richtige Präzision aber hatte dann ein Freistoß von Marvin Ducksch. Aus dem linken Halbfeld zwirbelte der Bremer Angreifer den Ball auf die Kante des Fünfmeter-Raums, wo Torwart Frederik Rönnow per Faustabwehr klären wollte, aber ausgerechnet Abwehrchef Robin Knoche früher am Ball war und diesen per Kopf ins eigene Tor beförderte (37.).

Beim Gang in die Kabine war wenige Minuten später wenig vom Selbstbewusstsein der Anfangsphase übrig. Aus manch einem Gesicht der Unioner war Ratlosigkeit abzulesen, manch Spieler ließ den Kopf hängen, Urs Fischer musste beim Pausenpfiff tief durchpusten und sich einen Plan für die zweite Hälfte zurechtlegen. Personelle Wechsel jedenfalls zog der Union-Trainer (noch) nicht in Erwägung, schickte dieselben elf Spieler wie in Hälfte eins auch für die zweiten 45 Minuten auf den Platz.

Und doch war eine Veränderung sichtbar: Sheraldo Becker orientierte sich zunächst etwas mal auf die linke Seite. Vielleicht auch, um den bis dahin völlig unsichtbaren Robin Gosens ins Spiel zu bringen. Doch alle Ballkontakte, alle Tiefenläufe des flinken Außenspielers der Unioner sollte sich nicht in Torgefahr ausdrücken. Und die Aufgabe sollte nach gut einer Stunde keineswegs einfacher werden. Gerade hatte Urs Fischer in Aissa Laidouni den ersten neuen Spieler eingewechselt und Brenden Aaronson auf die Bank befördert, da verließ auch kurz darauf Rani Khedira, in Folge eines groben Foulspiels, den Platz bereits vor dem Ende des Spiels – der erste Platzverweis in seiner Profikarriere. Der 1. FC Union Berlin verlor damit seinen Mittelfeldregisseur und der eine oder andere Fan sicherlich die Hoffnung auf ein Ende der Niederlagenserie.

Marvin Ducksch sorgt für die Entscheidung

Und die Wahrscheinlichkeit, dass diese in Bremen ein Ende nehmen würde, wurde 15 Minuten noch kleiner. Milos Veljkovic hatte einen langen Ball gespielt, Ducksch die Kugel im Union-Strafraum perfekt angenommen und nach einem weiteren Kontakt über Rönnow zum 2:0 für Bremen ins Tor gelupft und damit für eine Vorentscheidung gesorgt (75.). Drei Minuten später dann der eingangs beschriebene Dreifachwechsel: Mikkel Kaufmann, Benedict Hollerbach und Jerome Roussillon kam für Becker, Gosens und Behrens. Letzterer ließ in der Heimat seinen Frust über die sportliche Situation bei den Eisernen an seiner Sitzgelegenheit auf der Bank aus. Von dort musste er noch knapp 20 Minuten mit anschauen, wie die eigene Mannschaft auch in der Schlussphase keine offensive Durchschlagskraft entwickeln konnte.