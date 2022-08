Man trifft sich im Leben meistens zweimal. Im Sport, und vor allem im Fußball, sogar öfter. Das passiert nur selten im Bösen, weil es ein stetes Kommen und ein Gehen geworden ist – gerade in der Bundesliga. Doch der Ehrgeiz bei den Ehemaligen ist ungebrochen und beim Wiedersehen mit den einstigen Mitspielern zumeist höher als gegen andere Teams. Er ist riesengroß. Deshalb Vorsicht vor diesen gefährlichen Freunden.

Polter als Joker

Das gilt am Sonnabend besonders für den 1. FC Union, wenn die Eisernen ab 15.30 Uhr auf Schalke gegen die Königsblauen um Auswärtspunkte spielen. Nirgendwo gehen so viele ehemalige Spieler der Rot-Weißen auf Torejagd wie beim aktuellen Bundesligaaufsteiger, auch wenn Steven Skrzybski, der 2018 sein Glück schon ein Jahr vor dem Aufstieg der Eisernen in der Bundesliga suchte und auf Schalke anheuerte, inzwischen aber für Zweitligist Holstein Kiel stürmt: Simon Terodde, Marius Bülter und Sebastian Polter sind, was Gefahr im Strafraum des Gegners angeht, eine Macht. An guten Tagen sorgt einer allein schon für Alarmstufe Rot. Was erst, wenn sie zu zweit oder gar zu dritt sind? Nur mal so als Hausnummer: In ihrer Zeit als eiserne Fußballgötter haben sie in der zweiten wie in der ersten Liga zusammen 75 Tore erzielt.

Mit Polter verbinden sowohl der Verein als auch dessen Anhänger die am tiefsten empfundenen Emotionen. Selten haben die Fans einen Spieler inniger in ihr Herz geschlossen, denn Polter fühlte sich in Köpenick sauwohl, genoss seinen Status und zahlte knallhart in seiner Währung zurück, mit Toren nämlich. 44 sind es. Teils sind wunderschöne darunter und unvergessliche dazu. Wundertor Nummer 1 ist ein Fallrückzieher gegen Holstein Kiel, als der Angreifer aus einem in letzter Minute durch Grischa Prömel erzielten 1:0 in allerletzter Sekunde der Nachspielzeit ein 2:0 machte und die Alte Försterei in Ekstase versetzte. Was selbst die Härtesten unter den rot-weißen Fans nahezu zu Tränen rührte, ist: Polter kam erst in der letzten Viertelstunde in die Partie, nachdem er wegen eines Risses der Achillessehne gut sieben Monate nicht hatte spielen können. Damit tütete er am 25. September 2018 einen ganz wichtigen Dreier auf dem Weg zum Aufstieg ein.

Wundertor Nummer zwei fiel gut ein Jahr später in der Bundesliga. Jeder, der es mit den Eisernen hält, kennt die Szenerie aus dem Effeff und kann sie herbeten, als ob es gestern gewesen wäre: Erstes Stadt-Derby im Oberhaus. Volle Hütte sowieso. Die Eisernen liegen als Tabellenfünfzehnter gerade so überm Strich, Hertha ist als Elfter vier Punkte besser. Noch ist kein Tor gefallen. Wieder kommt Polter als Joker.

Keine zehn Minuten ist er dabei, da gibt es Elfmeter! Erst aber: Video-Check. Eine gefühlte Ewigkeit muss Polter, am Elfmeterpunkt stehend und den Ball unterm Arm, als wolle er ihm den Weg in die Maschen des von Rune Jarstein gehüteten Hertha-Tores einflüstern, warten. Dann ist alles eins: Anlauf, Schuss mit Schmackes, Tor! 1:0 für die Eisernen. Die Alte Försterei kocht und Polter ist mittendrin. Oft, sehr oft wird der Angreifer gerade nach diesem Tor gefragt, und er antwortet selbst nach Jahren stets gleich: „Es war eine geile Sache, dass ich für den Verein etwas Historisches geleistet habe. Dass ich der entscheidende Torschütze im ersten Bundesliga-Derby zwischen Union und Hertha war, werde ich nie vergessen.“

Bundesliga kann auch Marius Bülter

Dummerweise steht für ihn das Wiedersehen mit den Köpenickern arg auf der Kippe. Am Dienstag musste er, der erst von Bochum zu Schalke gewechselt ist, das Training abbrechen. Der linke Oberschenkel ist die wunde Stelle. Sollte Polter trotzdem fit werden, dann ist noch größere Vorsicht geboten. Selbst nach Verletzungen, Stichwort Tor per Fallrückzieher nach sieben Monaten Pause, ist mit ihm nicht zu spaßen. Dass Polter es in der Bundesliga kann, hat er in der vorigen Saison in Bochum eindrucksvoll bewiesen. Mit zehn Treffern war er der mit Abstand erfolgreichste VfL-Torschütze und damit ein Garant für den Klassenerhalt des vorjährigen Aufsteigers. Gegen den 1. FC Union aber hat es im Vorjahr nicht gepoltert.

Bundesliga kann auch Marius Bülter. Acht Treffer hat er in der obersten Spielklasse für die Eisernen erzielt und an den ersten drei Spieltagen dieser Saison bereits zwei für Königsblau. Schnell ist er auch, trifft mit links wie mit rechts, kann, wie zum Auftakt beim 1:3 in Köln, mit dem Kopf und, so im Spiel danach gegen Mönchengladbach, in der Nachspielzeit nervenstark per Elfmeter zum 2:2. Für ihn ist es nach seinem Wechsel ins Revier vor einem Jahr das erste Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein.

Die Eisernen sollten gewarnt sein

Vom ehemaligen Union-Torjäger-Trio hat in einem Spiel gegen die Eisernen erst Simon Terodde getroffen. Der 34-Jährige ist an Einmaligkeit ohnehin kaum zu übertreffen. Viermal schon ist er Torschützenkönig in der 2. Bundesliga geworden, jedoch immer für einen anderen Verein. Vor sechs Jahren für den VfL Bochum, danach für den VfB Stuttgart; in der Saison 2018/19, als der 1. FC Köln mit Paderborn und den Köpenickern aufgestiegen ist, für die Geißbock-Elf; zuletzt für Schalke, als er 30 Tore erzielte und als Erster nach 33 (!) Jahren diese Marke in der 2. Bundesliga knackte. So ganz nebenbei entthronte Terodde in der vorigen Saison den in der ewigen Torschützenliste des deutschen Fußball-Unterhauses dreieinhalb Jahrzehnte führenden Dieter Schatzschneider. Dessen 153 Treffer taugen nur noch für die Nummer 2, die neue Bestmarke liegt bei 172.

Ohne die Zeit in der Alten Försterei hätte Terodde den Rekord jedoch nicht, denn 23 seiner Zweitliga-Tore sind mit diesem Stempel versehen: Erzielt für den 1. FC Union! Andererseits tat sich der Rekordmann in seinen bisherigen sechs Spielen gegen die Eisernen ziemlich schwer. Nur mit Stuttgart konnte er bei einem 3:1 gewinnen und wie auch beim 1:1 zuvor ein Tor erzielen. Mit Bochum (1:1 und 0:1) gab es für ihn nichts zu holen, wie auch nicht mit dem 1. FC Köln (1:1 und 0:2). Seine Tauglichkeit dafür, dass er auch in der Bundesliga trifft, ist Terodde noch schuldig geblieben. Vergleichsweise magere zehn Treffer stehen in seiner Erstligastatistik, die er in der Vorwoche beim 0:0 in Wolfsburg auf nahezu slapstickartige Weise nicht aufzupolieren vermochte, weil er einen Elfmeter, weil der wiederholt worden war, gleich zweimal versemmelte. Deshalb sollten die Eisernen ganz besonders gewarnt sein, denn irgendwann, so die Erfahrung, platzt auch bei Terodde der Knoten.

Die gefährlichen Freunde sollten auf Distanz gehalten werden

Kurioserweise kommt für die Eisernen hinzu, dass es nur gegen ganz wenige Widersacher in der Bundesliga noch keinen Sieg gegeben hat. Da sind, na klar, die Bayern. Aber die sind erst am Wochenende danach zu Gast in der Alten Försterei. Verrückterweise gibt es in dieser Kategorie auch Greuther Fürth. Nur ist die Spielvereinigung nach einem Jahr im Oberhaus gerade wieder in die 2. Bundesliga abgetaucht. Und es gibt Schalke. Nicht einmal in den beiden ersten Spieljahren des 1. FC Union in der Bundesliga, als Schalke saisonübergreifend in 30 Spielen hintereinander nicht gewann und nur um Haaresbreite, nämlich um eine winzige Partie, den Ewigkeitsrekord an sieglosen Spielen in Folge von Tasmania Berlin verfehlte, schafften die Köpenicker bei einer Niederlage und drei Unentschieden einen Dreier.

Gelingt der den Männern um ihren Kapitän Christopher Trimmel und ihren Trainer Urs Fischer gegen die Königsblauen erstmals, täte das der Stimmung in Köpenick eine Woche vor dem Heimspiel gegen Bayern München besonders gut. Dann nämlich käme es gegen den deutschen Rekordmeister zum ultimativen Spiel der Spiele. Das ist noch weit hin. Erst einmal sollten auf Schalke die gefährlichen Freunde auf Distanz gehalten werden.

Das Spiel Schalke gegen Union Berlin findet am Samstag, um 15:30 Uhr, statt.