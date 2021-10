Berlin - Wer immer Unions Trainer Urs Fischer mit Fragen nach Europa-Cup-Plätzen oder gar der Champions League kommt, wird für gewöhnlich von dem Schweizer Fußballlehrer freundlich, aber bestimmt abgebügelt. „Den Anspruch zu erheben, uns im vorderen Drittel zu bewegen, wäre Schwachsinn. Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Das gilt auch für diese Spielzeit“, kanzelte der 55-Jährige jüngst Fragesteller diesbezüglich ab. Vor dem Spiel gegen die Bayern wartete der Chefcoach der Eisernen mit einer Überraschung auf. Diesmal hätte er sie gerne vernommen.

Zur Erklärung: Als Union am zurückliegenden Sonntag in Stuttgart in der Nachspielzeit einen 1:0-Auswärtserfolg verspielte, hätte das den Sprung auf Rang vier bedeutet. Der berechtigt zum Start in der kontinentalen Königsklasse. Was Fischer nicht interessiert. Wohl aber etwas anderes. „Ich hätte gerne diese Fragen gehört. Denn das hätte bedeutet, dass wir aus Stuttgart zwei Punkte mehr mitgenommen hätten“, meinte er am Tag vor dem Spiel gegen den FC Bayern.

Was im Übrigen nicht bedeutet, dass er von seinen sonstigen Verhaltensweisen abgerückt wäre. Er hätte Fragen zur Champions League laut Selbstauskunft genauso „souverän“ abmoderiert, wie er immer auf Tabellensituationen reagiert. Alles nur Momentaufnahmen für ihn. Das Tableau tangiert ihn erst am Saisonende. Und dass das Ranking die Partie der Eisernen gegen die Bayern als Spitzenspiel des 10. Rundendurchganges ausweist, juckt Fischer verständlicherweise nicht die Bohne. „Ihr kennt meine Ansicht dazu“, erklärte er mit einem Lächeln auf den Lippen.

Was Fischer mehr umtreibt, sind natürlich die Überlegungen, wie dem übermächtigen Gegner aus dem Freistaat beizukommen ist, der zudem mächtig angefressen anreisen wird nach dem blamablen 0:5 im Pokal in Mönchengladbach. Eine Aufgabe, die die Köpenicker wohl auch ohne ihre Lichtgestalt Max Kruse angehen müssen, der sich im Abschlusstraining erneut verletzt hat und zur Abklärung in die Charité musste.

Union bangt um tolle Heimserie

Sind angestachelte Bayern noch gefährlicher? Fast zuckte Unions Chefcoach mit den Schultern. Wie er so etwas beantworten soll? Noch dazu im Vorfeld. „Das 5:0 hat bei mir nicht viel ausgelöst. Die Aufgabe ist schwer genug. Ob die mit einer speziellen Wut kommen, daran ändert sich nichts“, meinte Fischer gewohnt trocken. Es brauche eine außergewöhnliche Leistung von seiner Mannschaft und die Bayern dürften nicht ihren besten Tag haben, so Fischers Überlegungen vor dem Spiel, bei dem die Köpenicker versuchen wollen, ihre Serie von 21 ungeschlagenen Spielen zu Hause zu halten respektive auszubauen. Das ist momentan die mit Abstand längste derartige Serie aller Erstligisten.

Letzteres übrigens könnte die Münchner eher reizen als abschrecken, befürchtet Fischer. „Je länger eine Serie hält, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie reißt. Ich als Auswärtstrainer würde meine Mannschaft auf so etwa aufmerksam machen“, meinte der 55-Jährige, der darauf baut, dass seine Mannschaft eine gewisse Leidensfähigkeit gegen den Stern des Südens an den Tag legen wird. „Es wird Phasen im Spiel geben, die müssen wir aushalten“, so Fischer weiter.

Darüber hinaus müsse man sich ein bisschen was von den Gladbachern abkucken, ohne deren Stil eins zu eins kopieren zu wollen. Man müsse eine hohe Laufbereitschaft zeigen, sehr mutig im Spiel mit dem Ball sein und auch versuchen, sich vorne Respekt zu verschaffen. „Nur mit Verteidigen wird das nicht gehen“, so Fischers Überzeugung.

Dass übrigens auf der Spieltagspressekonferenz auf das Europa-Conference-League-Spiel der Eisernen am kommenden Donnerstag gegen Feyenoord Rotterdam eine Rolle spielte (21 Uhr), war dem Timing der Uefa geschuldet. Die hatte just an diesem Freitag verkündet, dass Union als Strafe für die antisemitischen Vorfälle beim 3:0 gegen Maccabi Haifa am 30. September, nun zwei Blöcke von Zuschauern frei halten muss.

Feyenoord erhält zusätzliche Tickets

Unter der Hand freut man sich in Köpenick, dass man so glimpflich davonkommt. Die Strafe wurde umgehend akzeptiert. Und das Umsetzen der betroffenen Fans in den Blöcken 13 und 14 im Oberrang der Südtribüne, sei logistisch kein Problem, laut Pressesprecher Christian Arbeit.

Zudem läuft das, was normalerweise einem Ausschluss von Zuschauern gleichkommt, diesmal ins Leere. Durch die am 1. November in Kraft tretende neue Senatsverordnung dürfen künftig 50 Prozent des Olympiastadions benutzt werden.

Was den Eisernen, die natürlich dementsprechend einen Antrag stellen werden nach dem Stichtag, ein bisschen hilft im Umgang mit den kommenden eher unbequemen Gästen. Um die als durchaus problematisch bekannten Anhänger vom Klub aus der Hafenstadt besser kontrollieren zu können und nicht draußen vor dem Toren des Stadions einen unübersichtlichen Mob zu haben, wurde das Kontingent der Gästetickets weit über die vorgeschriebene Marke von 10 Prozent erhöht. 5100 Holländer dürfen nun rein statt zuvor 2800.

Gewissermaßen eine Befriedungsstrategie, was nach den Vorfällen im Hinspiel sicherlich ganz ratsam scheint. Egal wie sehr die Union-Anhänger sich am liebsten einen Totalausschluss der Feyenoord-Anhängerschaft wünschen würden.

Ein Problem bleibt nach der Uefa-Strafe aber doch: Bei weiteren Vorkommnissen – egal welcher Art – dürften künftige Sanktionen weitaus weniger glimpflich ausfallen. Union wäre dann ja Wiederholungstäter.