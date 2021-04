Berlin-Köpenick - Besser könnte diese Saison für den 1. FC Union kaum laufen. Tabellenplatz sieben dokumentiert das. Dennoch hat die Niederlage im ersten Derby dieser Saison gegen Hertha BSC ihre Spuren hinterlassen. „Das 1:3 ist schon noch ein bisschen in unseren Köpfen“, sagte Trainer Urs Fischer am Freitag bei der Video-Pressekonferenz. Schließlich waren die Köpenicker zu Beginn der Partie klar überlegen, Taiwo Awoniyi hatte für das 1:0 gesorgt. Aber dann folgte die Rote Karte für Robert Andrich nach einem Tritt gegen Lucas Tousart und die Gastgeber drehten die Partie in der zweiten Hälfte zu ihren Gunsten.

Unions Trainer Fischer verzichtet auf eine Kampfansage

„Ich glaube, das ist auch gut so, dass wir noch ein bisschen was gutzumachen haben“, betonte der 55 Jahre alte Schweizer. Denn zum ersten Mal gehen die Eisernen als Favorit in das brisante Duell. Die Gäste reisen aus dem Westen als Tabellen-15. mit 14 Punkten weniger an. Noch dazu wird in der Alten Försterei gespielt, wo Sebastian Polter am 2. November 2019 das erste Bundesliga-Derby per Strafstoß entschieden hatte. Eine Kampfansage oder ähnliches ließ sich Fischer dennoch nicht entlocken: „Du machst lieber Sprüche nach einem Derby, als dass du sie dir anhören musst.“

Dass diese Duell zum dritten Mal ohne Zuschauer stattfinden muss, mindert die Brisanz kaum. Welchen Stellenwert das Spiel habe, sei auch allen Profis bewusst, die nicht aus der Gegend oder Deutschland stammen würden, sagte Fischer. „Das ist ein spezielles Spiel, da sind Emotionen dabei, da ist Rivalität dabei“, betonte Fischer.

Max Kruse ist einsatzbereit

Unvergessen sind noch immer die Erinnerungen an das bis dato letzte Bundesliga-Derby vor Fans, bei dem Feuerwerkskörper auf den Platz flogen und Union-Keeper Rafal Gikiewicz zum Helden wurde, weil er einige Chaoten daran hinderte, den Platz zu stürmen.

Gute Kunde gab es von Max Kruse zu vernehmen: Nachdem der Spielmacher, der sich im ersten Derby schwer verletzt hatte, sich zu Beginn der Woche einer Zahnbehandlung unterziehen musste, meldete er sich rechtzeitig für das wichtigste Spiel der Saison fit.